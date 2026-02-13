https://ukraina.ru/20260213/sily-pvo-otrazhayut-massovuyu-ataku-bpla-na-volgogradskuyu-oblast-sredi-ranenykh-rebnok-1075581485.html

Силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Волгоградскую область, среди раненых ребёнок

Силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Волгоградскую область, среди раненых ребёнок - 13.02.2026 Украина.ру

Силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Волгоградскую область, среди раненых ребёнок

Силы ПВО отражают массовую атаку украинских БПЛА на Волгоградскую область, противник атакует жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры. Об этом губернатор Андрей Бочаров в ночь на 13 февраля сообщил в телеграм-канале администрации региона

2026-02-13T03:04

2026-02-13T03:04

2026-02-13T03:06

украина.ру

россия

сво

спецоперация

волгоградская область

андрей бочаров

атака бпла

атака

атака украины сегодня

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061441601_260:0:2651:1345_1920x0_80_0_0_91483723a1cc92ed95735fb87f85b57f.jpg

"Подразделения ПВО министерства обороны Российской Федерации отражают массовую террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры", — сообщил губернатор.По словам Бочарова, отмечаются повреждения частных домовладений в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях."Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет", — рассказал глава региона.В Волгограде падение БПЛА были зафиксированы рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы дом 56, 8-ой Воздушной Армии 9А и проспекте имени Героев Сталинграда, дом 40. Были выбиты стекла квартир, повреждения получили автомобили.Также отмечаются падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области."Даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения", — добавил Бочаров.По данным Минобороны РФ силы ПВО С 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 66 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе один — над территорией Волгоградской области.Ранее о последствиях атаки ВСУ на Белгород рассказал мэр Валентин Демидов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

волгоградская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, сво, спецоперация, волгоградская область, андрей бочаров, атака бпла, атака, атака украины сегодня, бпла, всу, вооруженные силы украины, украина, вс рф, пво