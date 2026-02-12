https://ukraina.ru/20260212/fekhtovanie-na-morkovkakh-ssha-i-rossiya-vzaimno-stimuliruyut-drug-druga-k-miru-1075561603.html

Фехтование на морковках. США и Россия взаимно стимулируют друг друга к миру

В современных условиях, когда информационная война может на время с успехом подменять войну настоящую, важную роль играют и особое значение уже приобрели информационные же вбросы и даже фейки.

С разной степенью достоверности они отражают реальность, формируют деморализующие симулякры и, по возможности, демонстрируют реальные планы развития ситуации усилиями самых разных политических игроков, на нее (ситуацию) влияющих.То, что сегодня разворачивается в квартете США-Россия- Европа-Украина напоминает фехтование на морковках, представляющих обещания, которые привлекательны для партнеров и которые они могут получить в качестве приза. Причем США и Россия вывешивают морковки-обещалки друг перед другом, чтобы завлечь и, по мере сил и умения, объегорить, пардон, дипломатически переиграть партнера и заставить его смириться с предложенными аргументами и условиями.Украина в этой нехитрой игре выступает, как некий манок-бонус, выставленный, как приз в игрищах, потому что практически уже потеряла свою субъектность на международной арене и используется, как разменная карта в игре или инструмент, которым можно кому-то подпортить жизнь или разворошить весенний нужник, чтобы всем недобро озонировало воздух.Ну, а бедная Европа пыжится и себе сыграть в эту игру, но ее пинают ниже спины и грязным веником отгоняют от стола и просят, чтобы не мешала. Но Европа пыжится и вставляет двум старшим палку в колеса в виде все той же Украины. Даже Европа и та уже использует Украину по полной. Правда, при этом кормит находящихся у власти в Киеве неонацистов, которые смачно чавкают объедками и грязно лают на РоссиюТак они и живут.И в этой ситуации, похоже, только Россия и США понимают, чем может обернуться для планеты безудержный и ничем не ограниченный подъем ставок и не хотят, чтобы локальный конфликт в Европе между Украиной и Россией перерос в планетарный и не обернулся Третьей мировой войной, способной уничтожить всех. И правых, и виноватых, и грешных, и праведных.Фехтование на морковках – это практически всегда в лучшем случае лукавство и блеф, в худшем – банальный и крайне откровенный обман. Разгадать эти грани – результат дипломатической работы и свидетельство опыта, которые не всегда удаются. Но попытки вывешивания морковок идут, и, слава Богу, пока не перерастают в эскалацию конфликта, а то и вообще способны его притушить.Первый такой опыт "морковного фехтования" уже прибрел название – "дух Анкориджа". Если верить главе МИД России Сергею Лаврову, пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову и десяткам других прокремлевских и просто умных специалистов-комментаторов, этот "дух" – набор, как все выразились во "взаимных пониманиях", которые касаются установления с мира на Украине и сводятся к тому, что Вашингтон и Москва одинаково понимают, что у России:– есть не только свои национальные интересы, но и неотъемлемое право их обеспечивать и защищать от поползновений;– защитить свои национальные интересы можно только тогда, когда будут устранены первопричины, породившие специальную военную операцию (СВО), которая и перерастает сегодня в войну в Европе. Это расширение НАТО на Восток, усиление русофобии, геноцид русских на Украине, экономические и политические рестрикции против России по всему миру и по любому поводу. Будут устранены эти причины – конфликт уйдет сам по себе, России он не нужен.Закончился этот опыт, увы, практически ничем конкретным. Но польза все же есть – стороны сели за стол переговоров вполне предметно. Россия согласилась на мирные переговоры с Украиной, поучаствовала в них, но пока никто никуда не продвинулся. И Россия не получила ничего. В отличие от США, которые за полгода, с 15 августа 2025 года, когда состоялась встреча в Анкоридже Владимира Путина и Дональда Трампа, утвердились в роли страны, которая возвращает себе мировое лидерство и гегемонию. Напомню: в условиях информационной войны и борьбы фейков это имеет очень большое значение. Во всяком случае, как только США подтвердили, что не собираются отказываться от своей гегемонии в мире, очень сильно притихли и затихарились многие сторонники нарождающегося многополярного мира. Особенно когда Трамп продолжил выборочно играться в тарифные войны и санкционный режим, наказывая ослушников-многополярников.И глава МИД России Сергей Лавров фактически признал, что США тут надули Россию.Но Россия не отказалась от попыток склонить США к миру и уже сама вывесила перед ними свою "морковку" – обещание подзаработать на установлении мира на Украине с учетом пожеланий России.Сыграло тут свою роль стремление Трампа вывести США непосредственно из войны в Европе и превратить ее в выгодную сделку. То есть самому не воевать, но оружие на Украину продавать. Для Украины, чтобы та воевала с Россией дальше. Для США это крайне выгодно: и война, ослабляющая Россию и Европу, идет, и деньги в США от войны плывут и обещают плыть дальше.С дурного языка просроченного недофюрера укро-неонацистов Владимира Зеленского эта российская морковка уже называется "пакет Кирилла Дмитриева". По имени одного из инициаторов американо-российских переговоров, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который попытался сделать мирный процесс для США финансово и материально привлекательным. Учитывая то, что как известно из знаменитого фильма "Брат-2", в США про деньги – это всегда серьезно.Зеленский начал вопить, что по данным какой-то разведки, Россия и США обсуждают будущее взаимодействие в рамках мирного процесса по Украине, а все предлагаемые бизнес-проекты двухстороннего сотрудничества тянут на 12 триллионов (трлн, Карл!) долларов. "По-видимому, речь идет о пакете экономического сотрудничества между Америкой и Россией. …Мы слышим, что могут быть подписаны такие или подобные двусторонние документы между Америкой и Россией", — верещал Зеленский.А США и России есть что предложить для взаимно выгодного сотрудничества и партнерства. А партнерство действительно лучше, чем воевать. И 12 трлн действительно достаточно, чтобы США перестали поддерживать киевских неонацистов оружием и техническими средствами и переключились на экономическое сотрудничество с Россией.Эта информация Зеленского, кстати, отлично коррелируется с данными американского издания The Wall Street Journal, которое еще в ноябре 2025 года писало что между представителями крупного американского и российского бизнеса проходили встречи. И что там могли обсуждать возможные доли в различных горнодобывающих и энергетических компаниях. Вот западные журналисты и предположили, что итоги таких бизнес-терок и могли в результате стать основой для 12-триллионного "пакета Дмитриева".Но как бы там ни было, а в западных СМИ стали все чаще появляться сообщения о скором заключении мирной сделки. Сейчас даже вырисовалась конкретная дата – к 15 мая сего года. Ну, к началу лета этого года.США – тоже спецы по части обманных "морковок", что и подтвердил "дух Анкориджа". Не стали они задерживаться и после "пакета Дмитриева". Глава Минфина США Скотт Бессент ни с того, ни с сего в эфире телеканала Fox News вдруг взял да и заявил, что отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису.В переводе на русский язык это означает вилку для России: если она хочет, чтобы с нее сняли санкции и ограничения на торговлю энергоносителями, конкретно – нефтью, то должна пойти на мировую с Украиной. И подписать с нею мирное соглашение.А чтобы это заявление прозвучало убедительно, США до этого, похоже, уже давно только усложняли для России торговлю энергоносителями на международном рынке. Сочиняли всевозможные и болезненные препятствия для российского экспорта: вводили санкции и повышали тарифы для российских партнеров по торговле (для Индии, например), выдвигали требования снижения цены на нефть, подталкивали к аресту танкеров, перевозящих российскую нефть, угрожали блокадой морских проливов, направляли украинские удары по российской энергетической инфраструктуре, то да се. А параллельно сокращали добычу нефти на неподконтрольных США источниках. Например, в Иране и Венесуэле, что действительно усиливало американский контроль над мировыми нефтептоками.Сейчас Бессент уверен, что США смогут, используя этот контроль, повлиять на доходы России от торговли нефтью или в положительную или в негативную сторону. Для пущей сговорчивости Москвы – в негативную, уменьшая доходы российского госбюджета путем снижения мировых цен на нефть. "Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин (США, ясное дело. – Авт.) снимет санкции", – сказал Бессент американским журналистам. Для российских ушей, разумеется.Кроме того, глава американского Минфина прямо сказал, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. И ехидно добавил: дескать, вон санкции США в октябре 2025 года против "Роснефти" и "Лукойла" ой как помогли России сесть за стол переговоров. Ну, якобы помогли, хотя если верить цифрам беспристрастной статистки, то доходы России от торговли энергоносителями действительно в прошлом году сократились. А это нежелательное развитие событий. В том числе, и для хода СВО.Такая вот "морковка", вывешена перед Россией. Заманчиво, однако. Но в Москве не могут не понимать, что "обещать – не означает жениться". И что у снятия санкций с России очень много противников в самих США, которые хотят оставаться монополистами на рынке торговли нефтью. В первую очередь, это так называемые сланцевики – добывающие сланцевые энергоносители. Вот для них низкая цена на энергоносители – это тоже смерть. И удар по монопольному положению на рынках и по возможности участвовать в ценообразовании.Однако, с другой стороны, сегодня уже очевидно, что для США и России мир на Украине объективно выгоднее войны. Мир не будет разорять Россию военными расходами, а США хоть и утратят возможность зарабатывать на войне Украины с Россией, но зато получат возможность сотрудничать, рассчитывая на триллионные дивиденды. Поэтому, когда Москва и Вашингтон разными "морковками" стимулируют друг друга к миру, это им выгодно одинаково. Но кто их знает, эти расчеты политиков…Сейчас ситуация определяется. Сам Трамп может приоткрыть завесу над тем, что он еще придумал, уже 19 февраля 2026 года, на которое намечен первый саммит Совета мира, придуманного американским президентом для решения мировых проблем. И он мог бы там все обсудить на самом высоком уровне – с президентом Путиным. Но стало известно, Путин, а вместе с ним и президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммит Совета мира не поедут.Путин по-прежнему больше доверяет ООН, а Лукашенко, по словам его пресс-секретарши, был поздно оповещен о приглашении, уже спланировал свой график и у него есть вопросы, которые "невозможно отложить".Так что подождем немного, сохраняя надежду. Потому что основания под "морковками" есть – это мир, выгодный всем, кроме маньяков…Еще о российско-американских контактах читайте в статье Владимира Скачко "Слегка перенюхали. Как Трамп обманул Россию с помощью "духа Анкориджа"

