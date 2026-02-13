"Авианосцы не могут сидеть в вечной готовности": американист о давлении Пентагона на Белый дом - 13.02.2026 Украина.ру
"Авианосцы не могут сидеть в вечной готовности": американист о давлении Пентагона на Белый дом
В отношении Ирана Пентагон может поставить Трампу условие: либо переговоры и отвод значительной части сил, либо немедленное начало военных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Недавно в Маскате, столице Омана, завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике, сообщило IRIB. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.Оценивая переговорные перспективы Ирана и США, эксперт подчеркнул, что самый главный фактор, ограничивающий американское военное присутствие на Ближнем и Среднем Востоке — это то, что персонал американских военных баз не может находиться в постоянной боевой готовности. "Это расслабляет армию", — добавил Васильев."То есть, грубо говоря, если сегодня объявляется мобилизация, силы перебрасываются на участие в военных операциях — это одно. Ради этого они созданы. А сидеть в кабинах пилотов и ждать отдадут или нет тебе приказ — это расхолаживает вооруженные силы во всем мире. Америка не исключение", — подчеркнул американист.По словам Васильева, Пентагон может поставить Белому дому условие: либо переговоры и отвод значительной части сил, либо немедленное начало военных действий. При этом, учитывая абсолютную непредсказуемость Трампа, главное, что предстоит выяснить — на что именно он готов, — заключил собеседник издания.
В отношении Ирана Пентагон может поставить Трампу условие: либо переговоры и отвод значительной части сил, либо немедленное начало военных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Недавно в Маскате, столице Омана, завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике, сообщило IRIB. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.
Оценивая переговорные перспективы Ирана и США, эксперт подчеркнул, что самый главный фактор, ограничивающий американское военное присутствие на Ближнем и Среднем Востоке — это то, что персонал американских военных баз не может находиться в постоянной боевой готовности. "Это расслабляет армию", — добавил Васильев.
"То есть, грубо говоря, если сегодня объявляется мобилизация, силы перебрасываются на участие в военных операциях — это одно. Ради этого они созданы. А сидеть в кабинах пилотов и ждать отдадут или нет тебе приказ — это расхолаживает вооруженные силы во всем мире. Америка не исключение", — подчеркнул американист.
По словам Васильева, Пентагон может поставить Белому дому условие: либо переговоры и отвод значительной части сил, либо немедленное начало военных действий.
При этом, учитывая абсолютную непредсказуемость Трампа, главное, что предстоит выяснить — на что именно он готов, — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.
О том, существует ли в России феномен "глубинного государства", а также о "виртуальных" поворотах Трампа — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
