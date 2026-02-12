https://ukraina.ru/20260212/yuzhnyy-uchastok-polnostyu-rukhnul-ischenko-pro-rezkoe-obrushenie-fronta-na-yuge-i-vykhod-k-zaporozhyu-1075530435.html

"Южный участок полностью рухнул": Ищенко про прорыв фронта на юге и выход ВС РФ к Запорожью

"Южный участок полностью рухнул": Ищенко про прорыв фронта на юге и выход ВС РФ к Запорожью - 12.02.2026 Украина.ру

"Южный участок полностью рухнул": Ищенко про прорыв фронта на юге и выход ВС РФ к Запорожью

Российская армия наращивает темпы продвижения на южном направлении, что открывает перспективу боев за новые областные центры. За Ореховым последует Запорожье, а затем — Павлоград и Днепропетровск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-02-12T04:10

2026-02-12T04:10

2026-02-12T20:25

запорожье

россия

украина

ростислав ищенко

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

прогнозы сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075405226_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_626dd90c87e0b3442c5cb2421a13d0c2.jpg

Комментируя ситуацию в зоне СВО, политолог ответил на вопрос про обрушение украинского фронта после выхода ВС РФ на линию Селидово-Курахово "Так вот же оно [обрушение]. Мы уже под Запорожьем стоим. Южный участок фронта полностью рухнул", — заявил Ищенко.По его словам, Украина намертво вцепилась в северный и центральный участок и точно так же, как под Селидово и Курахово, сжигает там резервы. После их израсходования фронт посыплется и там, добавил политолог."Но южный участок фронта рухнул полностью. Наши войска продвигаются темпами, которые не характерны для этой операции. Надо учитывать, что поскольку не движется центральный участок, то продвигающиеся на юге войска должны обеспечивать свой правый фланг", — отметил Ищенко.То есть войска не полностью давят на украинский фронт, но и оставляют силы для правого фланга, который постепенно растягивается, уточнил эксперт."После падения Орехова начнутся бои за [оккупированное] Запорожье. И фактически начнутся бои за Павлоград, а это уже подступ к Днепропетровску", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.Больше про военный конфликт на Украине — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.

запорожье

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожье, россия, украина, ростислав ищенко, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, наступление вс рф, наступление россии, наступление, всу, потери всу, разгром всу, украина.ру дзен, дзен сво