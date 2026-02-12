"Южный участок полностью рухнул": Ищенко про прорыв фронта на юге и выход ВС РФ к Запорожью - 12.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260212/yuzhnyy-uchastok-polnostyu-rukhnul-ischenko-pro-rezkoe-obrushenie-fronta-na-yuge-i-vykhod-k-zaporozhyu-1075530435.html
"Южный участок полностью рухнул": Ищенко про прорыв фронта на юге и выход ВС РФ к Запорожью
"Южный участок полностью рухнул": Ищенко про прорыв фронта на юге и выход ВС РФ к Запорожью - 12.02.2026 Украина.ру
"Южный участок полностью рухнул": Ищенко про прорыв фронта на юге и выход ВС РФ к Запорожью
Российская армия наращивает темпы продвижения на южном направлении, что открывает перспективу боев за новые областные центры. За Ореховым последует Запорожье, а затем — Павлоград и Днепропетровск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-02-12T04:10
2026-02-12T20:25
запорожье
россия
украина
ростислав ищенко
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075405226_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_626dd90c87e0b3442c5cb2421a13d0c2.jpg
Комментируя ситуацию в зоне СВО, политолог ответил на вопрос про обрушение украинского фронта после выхода ВС РФ на линию Селидово-Курахово "Так вот же оно [обрушение]. Мы уже под Запорожьем стоим. Южный участок фронта полностью рухнул", — заявил Ищенко.По его словам, Украина намертво вцепилась в северный и центральный участок и точно так же, как под Селидово и Курахово, сжигает там резервы. После их израсходования фронт посыплется и там, добавил политолог."Но южный участок фронта рухнул полностью. Наши войска продвигаются темпами, которые не характерны для этой операции. Надо учитывать, что поскольку не движется центральный участок, то продвигающиеся на юге войска должны обеспечивать свой правый фланг", — отметил Ищенко.То есть войска не полностью давят на украинский фронт, но и оставляют силы для правого фланга, который постепенно растягивается, уточнил эксперт."После падения Орехова начнутся бои за [оккупированное] Запорожье. И фактически начнутся бои за Павлоград, а это уже подступ к Днепропетровску", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.Больше про военный конфликт на Украине — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.
запорожье
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075405226_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa5832d449516a7e8d67addeff616988.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожье, россия, украина, ростислав ищенко, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, наступление вс рф, наступление россии, наступление, всу, потери всу, разгром всу, украина.ру дзен, дзен сво
Запорожье, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, наступление ВС РФ, наступление России, наступление, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Южный участок полностью рухнул": Ищенко про прорыв фронта на юге и выход ВС РФ к Запорожью

04:10 12.02.2026 (обновлено: 20:25 12.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии спецназа "Ахмат" МО РФ на Сумском направлении
Боевая работа артиллерии спецназа Ахмат МО РФ на Сумском направлении - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российская армия наращивает темпы продвижения на южном направлении, что открывает перспективу боев за новые областные центры. За Ореховым последует Запорожье, а затем — Павлоград и Днепропетровск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя ситуацию в зоне СВО, политолог ответил на вопрос про обрушение украинского фронта после выхода ВС РФ на линию Селидово-Курахово "Так вот же оно [обрушение]. Мы уже под Запорожьем стоим. Южный участок фронта полностью рухнул", — заявил Ищенко.
По его словам, Украина намертво вцепилась в северный и центральный участок и точно так же, как под Селидово и Курахово, сжигает там резервы. После их израсходования фронт посыплется и там, добавил политолог.
"Но южный участок фронта рухнул полностью. Наши войска продвигаются темпами, которые не характерны для этой операции. Надо учитывать, что поскольку не движется центральный участок, то продвигающиеся на юге войска должны обеспечивать свой правый фланг", — отметил Ищенко.
То есть войска не полностью давят на украинский фронт, но и оставляют силы для правого фланга, который постепенно растягивается, уточнил эксперт.
"После падения Орехова начнутся бои за [оккупированное] Запорожье. И фактически начнутся бои за Павлоград, а это уже подступ к Днепропетровску", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.
Больше про военный конфликт на Украине — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЗапорожьеРоссияУкраинаРостислав ИщенкоСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперациявойнавойна на Украиненаступление ВС РФнаступление РоссиинаступлениеВСУпотери ВСУразгром ВСУУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:05"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
21:58Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
21:00Киев без отопления, Одесса без воды, ракеты и БПЛА в регионах России и Украины. Новости к 21.00
20:02Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ
19:37В Харькове снесли бюст партизану Александру Зубареву
19:31"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
19:30Новости с Константиновского направления: ВС РФ громят логистику ВСУ
19:24Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
18:41Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часу
18:30Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
18:25Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
18:15СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго»
18:15Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
18:06Скандалов в НАБУ становится больше, реакция на них прежняя
17:53Мэр Конотопа решил надавить на жалость, но не учёл, что его читают местные
17:46Минобороны Украины готовит предложения по уклонистам
17:42Под удар попали гуманитарный штаб и почта: Балицкий — о последствиях обстрела. Главное к этому часу
17:35Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
17:27"Десять заводов до конца года": Зеленский анонсировал масштабную программу производства дронов в Европе
17:12СК: фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева обвиняются в терроризме
Лента новостейМолния