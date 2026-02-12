https://ukraina.ru/20260212/peregovory-ssha-i-irana-v-omane-takticheskaya-pauza-ili-smena-strategii-trampa--mnenie-vasileva-1075532581.html

Переговоры США и Ирана в Омане: тактическая пауза или смена стратегии Трампа — мнение Васильева

Переговоры США и Ирана в Омане: тактическая пауза или смена стратегии Трампа — мнение Васильева - 12.02.2026 Украина.ру

Переговоры США и Ирана в Омане: тактическая пауза или смена стратегии Трампа — мнение Васильева

Вашингтон и Тегеран договорились продолжить диалог, однако американцы уже подтянули силы для удара. При этом Пентагон сомневается в силовом сценарии из-за удаленности театра военных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-02-12T04:15

2026-02-12T04:15

2026-02-12T04:15

новости

иран

украина

сша

дональд трамп

пентагон

украина.ру

ближний восток

переговоры

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:127:994:686_1920x0_80_0_0_be9bda255d34bf34d13b7a84707a93f2.jpg

В прошлую пятницу, 6 февраля в Маскате, столице Омана, завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике, сообщило IRIB. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.Журналист поинтересовался, взял ли Трамп паузу в силовом давлении на Иран или это элемент стратегии. Эксперт указал на двойственность ситуации."Переговоры будут продолжены. Американцы, правда, подтянули все свои силы для удара по Ирану. Также есть ощущение, что и Иран может ударить по американским базам, по Израилю. То есть может начаться новая затяжная эскалация, к которой Пентагон не факт, что готов: все-таки логистика не самая ближняя", — заявил Васильев.Носит ли отход Трампа от силового фактора тактический характер или это какой-то элемент стратегии, пока сказать сложно, пояснил эксперт.По его словам, на всех внешних треках — Куба, Венесуэла, Украина — пока разговоры идут о мире. "Трамп отправил в мусорную корзину договор СНВ-3, но при этом завел переговоры о новом соглашении — опять, так сказать, про мир. Поэтому в данном случае пауза в отношении Ирана, если так можно выразиться, будет тоже действовать. И, по моим ощущениям, ставка сделана на дипломатическое решение", — констатировал Васильев.Самый главный фактор, по мнению эксперта, ограничивающий американское военное присутствие на Ближнем и Среднем Востоке — это то, что авианосные группы, персонал американских военных баз не может находиться в постоянной боевой готовности. Это расслабляет армию, объяснил американист."Поэтому Пентагон может сказать: давайте решайте — либо ведите переговоры, тогда значительную часть сил мы отожмем обратно; либо, если принято решение о военных действиях, давайте начинать их здесь и сейчас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.

иран

украина

сша

ближний восток

венесуэла

куба

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, украина, сша, дональд трамп, пентагон, украина.ру, ближний восток, переговоры, новости переговоров, венесуэла, куба, война, главные новости, международные отношения, международная политика