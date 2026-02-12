Переговоры США и Ирана в Омане: тактическая пауза или смена стратегии Трампа — мнение Васильева - 12.02.2026 Украина.ру
Переговоры США и Ирана в Омане: тактическая пауза или смена стратегии Трампа — мнение Васильева
Переговоры США и Ирана в Омане: тактическая пауза или смена стратегии Трампа — мнение Васильева
Переговоры США и Ирана в Омане: тактическая пауза или смена стратегии Трампа — мнение Васильева
Вашингтон и Тегеран договорились продолжить диалог, однако американцы уже подтянули силы для удара. При этом Пентагон сомневается в силовом сценарии из-за удаленности театра военных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-02-12T04:15
2026-02-12T04:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:127:994:686_1920x0_80_0_0_be9bda255d34bf34d13b7a84707a93f2.jpg
В прошлую пятницу, 6 февраля в Маскате, столице Омана, завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике, сообщило IRIB. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.Журналист поинтересовался, взял ли Трамп паузу в силовом давлении на Иран или это элемент стратегии. Эксперт указал на двойственность ситуации."Переговоры будут продолжены. Американцы, правда, подтянули все свои силы для удара по Ирану. Также есть ощущение, что и Иран может ударить по американским базам, по Израилю. То есть может начаться новая затяжная эскалация, к которой Пентагон не факт, что готов: все-таки логистика не самая ближняя", — заявил Васильев.Носит ли отход Трампа от силового фактора тактический характер или это какой-то элемент стратегии, пока сказать сложно, пояснил эксперт.По его словам, на всех внешних треках — Куба, Венесуэла, Украина — пока разговоры идут о мире. "Трамп отправил в мусорную корзину договор СНВ-3, но при этом завел переговоры о новом соглашении — опять, так сказать, про мир. Поэтому в данном случае пауза в отношении Ирана, если так можно выразиться, будет тоже действовать. И, по моим ощущениям, ставка сделана на дипломатическое решение", — констатировал Васильев.Самый главный фактор, по мнению эксперта, ограничивающий американское военное присутствие на Ближнем и Среднем Востоке — это то, что авианосные группы, персонал американских военных баз не может находиться в постоянной боевой готовности. Это расслабляет армию, объяснил американист."Поэтому Пентагон может сказать: давайте решайте — либо ведите переговоры, тогда значительную часть сил мы отожмем обратно; либо, если принято решение о военных действиях, давайте начинать их здесь и сейчас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
Переговоры США и Ирана в Омане: тактическая пауза или смена стратегии Трампа — мнение Васильева

04:15 12.02.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Вашингтон и Тегеран договорились продолжить диалог, однако американцы уже подтянули силы для удара. При этом Пентагон сомневается в силовом сценарии из-за удаленности театра военных действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
В прошлую пятницу, 6 февраля в Маскате, столице Омана, завершились переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной тематике, сообщило IRIB. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавлявший делегацию республики, стороны договорились продолжить диалог, но сначала проведут консультации в столицах.
Журналист поинтересовался, взял ли Трамп паузу в силовом давлении на Иран или это элемент стратегии. Эксперт указал на двойственность ситуации.
"Переговоры будут продолжены. Американцы, правда, подтянули все свои силы для удара по Ирану. Также есть ощущение, что и Иран может ударить по американским базам, по Израилю. То есть может начаться новая затяжная эскалация, к которой Пентагон не факт, что готов: все-таки логистика не самая ближняя", — заявил Васильев.
Носит ли отход Трампа от силового фактора тактический характер или это какой-то элемент стратегии, пока сказать сложно, пояснил эксперт.
По его словам, на всех внешних треках — Куба, Венесуэла, Украина — пока разговоры идут о мире. "Трамп отправил в мусорную корзину договор СНВ-3, но при этом завел переговоры о новом соглашении — опять, так сказать, про мир. Поэтому в данном случае пауза в отношении Ирана, если так можно выразиться, будет тоже действовать. И, по моим ощущениям, ставка сделана на дипломатическое решение", — констатировал Васильев.
Самый главный фактор, по мнению эксперта, ограничивающий американское военное присутствие на Ближнем и Среднем Востоке — это то, что авианосные группы, персонал американских военных баз не может находиться в постоянной боевой готовности. Это расслабляет армию, объяснил американист.
"Поэтому Пентагон может сказать: давайте решайте — либо ведите переговоры, тогда значительную часть сил мы отожмем обратно; либо, если принято решение о военных действиях, давайте начинать их здесь и сейчас", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.
О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
