Руслан Гереев: Иран ответит точечными ударами, если США и Израиль начнут наземную операцию

Исламская республика выстраивала модель обороны, исходя из своих финансовых возможностей. И при этом старалась наращивать наступательную группировку в виде дронов, ракетных технологий. Первые дни операции показывают, что Иран способен наносить существенные повреждения противнику даже с учетом того, что большинство воздушных целей сбивается.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра исламских исследований Северного Кавказа, эксперт по религиозно-политическому исламу Руслан Гереев.Белый дом предпринимает попытки убедить страны Ближнего Востока, пострадавшие в результате конфликта, присоединиться к атакам на Иран, сообщает портал Al-Monitor. Собеседник портала в правительстве Израиля сообщил, что монархии Персидского залива в настоящее время занимают выжидательную позицию, находясь на стороне США.- Руслан Маликович, союзниками США на Ближнем Востоке являются станы с преимущественно суннитским населением. Насколько велика роль религиозного фактора в противостоянии этих государств с шиитским Ираном?- Открытый конфликт вряд ли возможен, потому что с точки зрения религиозной догматики объект поклонения один и тот же. Но поддержка Соединенными Штатами Саудовского бассейна ярко выражена и всегда таковой была. Эти государства ориентированы на Штаты с точки зрения своей экономики и финансового регулирования. Политически они тоже вынуждены поддерживать инициативы США в регионе.Что касается религиозного фактора, то крайне радикальных настроений в этих государствах не наблюдается.- Министр войны США Пит Хегсет носит татуировку с девизом участников крестовых походов на Ближний Восток Deus vult (с лат. "Этого хочет Бог"). Кроме того, Американский Фонд религиозной свободы военнослужащих (MRFF) получил более 110 сообщений о том, что военным США говорят, что "война на стороне Израиля против Ирана — это богоугодное дело. Как мусульманские богословы в разных странах рассматривают нынешний конфликт между Ираном и США?- С уверенностью могу сказать, что такой поддержки Ирана со стороны суннитских государств нет. Враждебные настроения есть, но они не выражаются в военном конфликте. Здесь роль играют внутренние религиозные догматические вопросы.Отмечать ли это с сожалением, или нет, но Иран вокруг себя собрал недружелюбные государства. На какую-то поддержку он может рассчитывать лишь со стороны России и Китая. Пекин совершал очень серьезные финансовые вливания в иранскую нефть, Иран в свою очередь закупал много китайского ширпотреба. Этот процесс сейчас нарушен. Перекрытие Ормузского пролива нанесет серьезный удар по экономике Европы.- Дружественные отношения мусульманских монархий Персидского залива также объясняются государственными интересами?- Уточню, что даже часть ракет, которые летят со стороны Ирана по целям в Израиле сбиваются как раз на базах в Катаре, Саудовской Аравии и Эмиратах. То есть на подлете. Военная помощь со стороны этих государств Израилю уже оказывается. Внешнеполитические связи Израиля с этими странами давно выстроены. Речь не идет о дружбе, это прагматичные взгляды, которые реализуются на протяжении десятков лет. Поэтому никакой угрозы в военном отношении Израилю со стороны Саудовской Аравии и других стран нет.Египет обладает значительной военной мощью и людским потенциалом, но это государство тоже проявляет лояльность к позиции Израиля, хотя есть и осуждение со стороны отдельных политических лидеров. Можно сказать, что сейчас Иран со своей проблемой остался один на один. Ему противостоят мощнейшие государства мира, время покажет, насколько хватит его потенциала к сопротивлению.- Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что любой лидер Ирана будет законной целью для ЦАХАЛ. Но в иранской элите, видимо, идея пасть мучеником в борьбе с враждебными государствами является очень популярной?- Нельзя сказать, что к этому относятся очень фанатично. Израиль действительно точечно уничтожал цели, мешающие его государственным интересам. В Иране главные решения принимают верховные структуры. Это институт аятоллы, КСИР и так далее. Они стали мишенью для израильских атак. Иранские спецслужбы тоже могут планировать адресные вылазки на объекты атакующих государств и против их политических лидеров. Главное, чтобы это не переросло в противостояние диаспор на территориях других государств.- Белый дом якобы ведет переговоры с курдами в Ираке, обсуждая возможность вторжения курдских отрядов в Иран. Возможно ли, что наземная операция, о которой говорил Трамп, пойдет по такому сценарию?- Аналогичные вылазки предпринимались, когда шла война с Саддамом Хусейном и против Ливии. Какие-то подразделения точно будут использоваться в случае наземной операции.Исламская республика, наблюдая за боевыми действиями в Персидском заливе, выстраивала модель обороны, исходя из своих финансовых возможностей. И при этом старалась наращивать наступательную группировку в виде дронов, ракетных технологий. Первые дни операции показывают, что Иран способен наносить существенные повреждения противнику даже с учетом того, что большинство воздушных целей сбивается.Оппозиция в Иране тоже, кстати, активизировалась. Это та сила, на которую США и Израиль могут опереться при нанесении точечных ударов и при проведении наземной операции.- При этом Зеленский недавно предложил помощь странам Ближнего Востока в организации системы ПВО, если они смогут добиться от России согласия на перемирие. Насколько интересным может быть это предложение ближневосточным странам, которые играют важную роль в организации переговорного процесса вокруг Украины?- Общественность в этих странах не воспринимает Зеленского как политического деятеля. Он уже постепенно уходит с политической арены. Его заявления не имеют под собой никакой реальной почвы, потому что Украина сама получает военную поддержку от третьих стран. Кроме того, по всему периметру линии боевого соприкосновения идет наступление российских войск.В такой ситуации предлагать военную помощь странам, которые живут в роскоши и обладают баснословными богатствами, несерьезно.Кроме того, саудиты тоже активно развивают программы беспилотной авиации последние семь лет. Их современные ракетные установки использовались для уничтожения объектов в Сирии, Афганистане.- Сейчас потомки иранских "Шахедов" атакуют украинскую инфраструктуру. Почему именно Иран продвинулся в области технологий ударных дронов?- В Иране активно продвигались не менее 12 программ по созданию беспилотников последние семь-восемь лет. Поэтому их показатели намного выше, чем у других государств ближневосточного региона. Так же как соседняя Турция развивала систему Bayraktar, которая успешно продемонстрировала свою профессиональную пригодность. Тем не мнее военная мощь Израиля и Шатов несоизмеримы с возможностями Ирана.Тем не менее Иран продолжает сопротивление, несмотря на ликвидация высшего руководства страны. Поэтому США придется активно вести политическую работу после достижения военных целей своей операции, чтобы закрепить свой успех. То же происходит и в Венесуэле после свержения лидера страны. То есть менять политическую и экономическую систему государства.*организация запрещена в РоссииТакже на эту тему - Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке

