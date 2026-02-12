https://ukraina.ru/20260212/neminuemo-nastupaet-detsivilizatsiya-ukrainy-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1075497000.html

Неминуемо наступает "децивилизация Украины". Эксперты и политики о ситуации в стране

Неминуемо наступает "децивилизация Украины". Эксперты и политики о ситуации в стране - 12.02.2026 Украина.ру

Неминуемо наступает "децивилизация Украины". Эксперты и политики о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают, не слишком ли дорого для будущего Украины обходится упорство нынешней власти в желании продолжать войну и удастся ли сохранить управляемость событий в том случае, если о мире не договорятся уже в марте этого года.

2026-02-12T05:10

2026-02-12T05:10

2026-02-12T05:10

эксклюзив

украина

россия

киев

дональд трамп

генштаб

гру

сизо

андрей ермолаев

соскин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0b/1075499091_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8af4468b8f96322eb058773e8295edbc.jpg

Ситуация для Киева значительно ухудшилась, но об этом молчат в эфире единого телемарафона, заявил экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в очередном выпуске своего видеоблога пояснил, что Трамп выходит из процесса урегулирования украинского кризиса — президент США заявил, что он берет паузу на четыре месяца.У Трампа свои проблемы. Возможно, республиканцы проиграют промежуточные выборы, и тогда в США начнется гражданская война, предостерёг эксперт. По его мнению, пауза в четыре месяца на практике означает, что Трамп фактически выходит из украинской игры.В США грядет колоссальный политический кризис, Трампа ждут тяжелейшие испытания. Кто победит – сложно сказать.И на этом фоне Трамп уходит с "украинского поля". Что это означает для Киева? После покушения на генерал-лейтенанта, заместителя начальника ГУ Генштаба ВС РФ (ранее - ГРУ) Владимира Алексеева и быстрой поимки покушавшихся – можно ожидать, что они начнут давать показания. И можно не сомневаться, что РФ даст ответ, полагает Соскин.Он высказал уверенность в том, что по поводу этого инцидента руководители РФ и США провели переговоры по линии прямой связи, после чего "Трамп, США – вышли из переговоров… Украина остается одна".По мнению эксперта, теперь ситуация резко ухудшится, предстоит просто "тотальное взаимное уничтожение".А что сейчас в стране? После серии ударов ВС РФ украинская энергосистема пошла вразнос. Даже в Киеве свет подают на короткие промежутки времени, на полтора-два часа, утверждает популярный украинский блогер, чей видеоблог известен нам под названием "Антон знает цены". Во многих домах нет воды и тепла, возникают порывы труб. Затруднена работа транспорта.В большинстве подконтрольных Киеву регионов страны действуют аварийные отключения. И ситуация ухудшается с каждым днём,Как заявил находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский, уничтожение крупных передающих станций на западе Украины, которые передавали мощности от АЭС - это "ещё один шаг к децивилизации Украины"."Без электроэнергии по доступной цене, которую может дать только АЭС в комбинации с ТЭС, - развитие бизнеса невозможно. Экономика не генераторах — нерентабельна", - констатировал нардеп в своём телеграм-канале, добавив, что теперь "дыра в бюджете будет расширяться еще быстрее".Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что планы по восстановлению Украины после завершения войны будут корректироваться состоянием энергосистемы, а для её восстановления предстоит проделать "огромные объемы работ".По его мнению, РФ таким образом "забегая вперед, старается резко ограничить шансы Украины на быстрое послевоенное эффективное восстановление".Это будет сказываться на том, сколько уехавших от войны украинцев пожелают вернуться в обесточенную страну, будет сказываться и на социальной атмосфере внутри страны. Перспектива жизни без света и тепла – "она очень сильно будет влиять" на решения людей. Поэтому разрушение тыла – это не только про текущую войну, но и про перспективу, про жизнеспособность общества, подчеркнул политолог.Он пояснил, что "четыре года войны, постоянно срывающиеся переговоры, планов громадьё по поводу военных успехов – это всё привело к тому, что мы (киевский режим – ред.) по истечению четвертого года имеем качественно новую ситуацию и в экономике, и в демографии, и в целом в состоянии социально-демографической системы".Ермолаев выразил сомнение в том, что всё это было необходимо, отметив, что у Киева были вполне реальные шансы завершить войну и в 2022 году, и позднее.Но примерно с осени 2025 года, когда не удалось быстро воплотить в жизнь "анкориджский сговор" (по определению Ермолаева – ред.), РФ приступила к принуждению Киева к миру "через катастрофу".Политолог заявил, что "нужно остановить войну не позднее весны 2026 года, чтобы ещё можно было рассчитывать на управляемость событий, на недопущение глубокого внутреннего социального кризиса и на эффективное восстановление".По мнению Ермолаева, затягивание войны объективно опасно и для Евросоюза – европейские страны могут оказаться в кризисе, и многие политики в Европе это понимают.А вот украинская политика - "истерична, она не объединяет, а часто сталкивает людей лбами". Это привело к тому, что возникла явная отчужденность между украинцами, находящимися на контролируемой Киевом территории, и миллионами украинцев, оказавшихся по другую сторону фронта.Политолог в связи с этим отметил, что у него всегда возникает вопрос: "Так те, кто заявляет о целостности Украины, они точно хотят целостности? Или они создают условия для окончательного раскола, для такого отчуждения, что уже точно не сойдешься?".Такие вопросы задают себе многие на Украине. Вот только вслух задавать их могут позволить себе лишь те, кто сумел выехать из страны.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Мы проигрываем войну". Эксперты и политики прогнозируют новую войну Украины с Россией

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, киев, дональд трамп, генштаб, гру, сизо, андрей ермолаев, соскин, эксперты