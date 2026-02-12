https://ukraina.ru/20260212/kamarilya-zelenskogo-ne-vyzhivet-amerikanist-o-tom-pochemu-kiev-boitsya-mira-bolshe-chem-voyny-1075533504.html

"Камарилья Зеленского не выживет": американист о том, почему Киев боится мира больше, чем войны

Позиции Москвы и Киева диаметрально противоположны, и ни одна из сторон не считает необходимым сделать первый шаг. Для киевского режима любое соглашение с Россией означает политический конец. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069603790_0:14:1050:605_1920x0_80_0_0_920e550db667941d3bcdbe7ddb701e4f.jpg

Журналист Украина.ру рассказал, что у него складывается впечатление: все разговоры Запада о желании договориться по Украине — пыль в глаза, а на самом деле готовятся к войне с Россией. На это Владимир Васильев ответил предельно жестко."Я абсолютный пессимист, что касается мирного решения каких-то проблем. Здесь [в урегулировании украинского кризиса] никакого прогресса нет и быть не может", — заявил эксперт.Позиции сторон диаметрально противоположны, и никто не считает необходимым сделать первый шаг навстречу. Российская сторона продолжает говорить, что наши условия не изменились, констатировал Васильев.По его мнению, Украина живет по тому же принципу, потому что любого рода соглашение с Россией будет являться политическим концом для Зеленского "и всей камарильи, которая за ним стоит"."Это может тянуться еще долго, поэтому, повторюсь, считаю этот трек бесперспективным", — добавил Васильев."А вот военные действия — другой вопрос. Они идут по своей логике, и, возможно, нам где-то стоит ускориться, а где-то поднажать. Военные действия могут двигаться по пути эскалации, но это военная логика", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.

