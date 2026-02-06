https://ukraina.ru/20260206/vzryvy-v-kharkove-zaporozhe-rovenskoy-i-sumskoy-oblastyakh-vs-rf-udarili-po-ukraine-1075295206.html

Взрывы в Харькове, Запорожье, Ровенской и Сумской областях: ВС РФ ударили по Украине

Утром в пятницу взрывы прозвучали в Харькове, Запорожье, в Шостке Сумской области, передает 6 февраля телеграм-канал Украина.ру

Российские военные бьют по Кировограду. Также дроны "Герань" поражают цели в Ковеле Ровенской области.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью поступали сообщения о поражении объектов противника в Полтавской области, где ударные российские БПЛА атаковали объекты в Кременчуге и не менее десяти прилётов было зафиксировано в Гадиче.Взрывы в результате налётов "Гераней" также прогремели в Сумской (Ахтырка), Черниговской, Днепропетровской областях. По целям в последней ВКС РФ отработали и управляемыми авиабомбами.Кроме того, ВС РФ наносили удары по целям на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области, "Герани" также атаковали объекты врага во временно оккупированном Славянске.По заявлению гауляйтера Запорожья, 12 тысяч абонентов остались без света в оккупированной ВСУ части Запорожской области после атаки российских БПЛА.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

