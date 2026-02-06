https://ukraina.ru/20260206/svodka-nochnykh-udarov-vs-rf-po-tselyam-na-ukraine-na-400-1075294858.html

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 - 06.02.2026 Украина.ру

Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 4:00 мск 6 февраля опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-02-06T04:44

2026-02-06T04:44

2026-02-06T04:44

новости

украина.ру

россия

вс рф

вкс

удары

авиаудары

сво

спецоперация

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg

В течение ночи поступали сообщения о поражении объектов противника в Полтавской области, где ударные российские БПЛА атаковали объекты в Кременчуге и не менее десяти прилётов было зафиксировано в Гадиче.Взрывы в результате налётов "Гераней" также прогремели в Сумской (Ахтырка), Черниговской, Днепропетровской областях. По целям в последней ВКС РФ отработали и управляемыми авиабомбами.Кроме того, ВС РФ наносили удары по целям на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области, "Герани" также атаковали объекты врага во временно оккупированном Славянске.По заявлению гауляйтера Запорожья, 12 тысяч абонентов остались без света в оккупированной ВСУ части Запорожской области после атаки российских БПЛА.Украинские мониторинговые каналы утверждают, что в небе над Украиной в настоящее время находятся не менее 30 "Гераней", направляющихся к целям в Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Харьковской областях, а также на временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность."Герань-2" – российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют — в настоящее время появилась реактивная версия "Герань-3" с крейсерской скоростью до 600 км/ч.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

запорожская область

славянск

днр

полтавская область

сумская область

черниговская область

днепропетровская область

харьковская область

житомирская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, вс рф, вкс, удары, авиаудары, сво, спецоперация, впк, вооруженные силы украины, всу, запорожская область, славянск, днр, полтавская область, сумская область, черниговская область, днепропетровская область, харьковская область, житомирская область, украина