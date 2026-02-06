https://ukraina.ru/20260206/vsu-ne-khvataet-dronov-samoylov-zayavil-o-potere-protivnikom-kontrolya-nad-malym-vozdukhom-1075287840.html

ВСУ не хватает дронов: Самойлов заявил о потере противником контроля над "малым воздухом"

ВСУ не хватает дронов: Самойлов заявил о потере противником контроля над "малым воздухом" - 06.02.2026 Украина.ру

ВСУ не хватает дронов: Самойлов заявил о потере противником контроля над "малым воздухом"

Возвращение тактики "Земледелия" на фронт говорит о том, что ВС РФ установили контроль над воздухом. У ВСУ для противодействия теперь не хватает ни дронов, ни артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

2026-02-06T04:30

2026-02-06T04:30

2026-02-06T04:30

новости

россия

оскол

купянск

самойлов

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

вс рф

"земледелие"

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074597104_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_108d10b03b413bb4cdd3a5746746f832.jpg

Комментируя применение "Земледелие" для минирования западного берега Оскола и в целом возвращение к такой тактике, эксперт назвал её показателем сложившейся обстановки. "Земледелие" работает на небольшом удалении от линии фронта, и его использование означает, что для этого сложилась соответствующая боевая обстановка, заявил Самойлов.К тому же, добавил Самойлов у противника ослабла разведка. "Нет у них дронов, которые висят над нашими прифронтовыми районами 24 часа в сутки. Повторюсь, если мы успешно применяем "Земледелие", это значит, что мы успешно просчитали противника и ситуацию", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

россия

оскол

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, оскол, купянск, самойлов, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, вс рф, "земледелие", дроны, бпла, артиллерия, минирование, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, спецоперация