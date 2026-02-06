ВСУ не хватает дронов: Самойлов заявил о потере противником контроля над "малым воздухом" - 06.02.2026 Украина.ру
ВСУ не хватает дронов: Самойлов заявил о потере противником контроля над "малым воздухом"
ВСУ не хватает дронов: Самойлов заявил о потере противником контроля над "малым воздухом"
Возвращение тактики "Земледелия" на фронт говорит о том, что ВС РФ установили контроль над воздухом. У ВСУ для противодействия теперь не хватает ни дронов, ни артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Комментируя применение "Земледелие" для минирования западного берега Оскола и в целом возвращение к такой тактике, эксперт назвал её показателем сложившейся обстановки. "Земледелие" работает на небольшом удалении от линии фронта, и его использование означает, что для этого сложилась соответствующая боевая обстановка, заявил Самойлов.К тому же, добавил Самойлов у противника ослабла разведка. "Нет у них дронов, которые висят над нашими прифронтовыми районами 24 часа в сутки. Повторюсь, если мы успешно применяем "Земледелие", это значит, что мы успешно просчитали противника и ситуацию", — заключил собеседник издания.
Возвращение тактики "Земледелия" на фронт говорит о том, что ВС РФ установили контроль над воздухом. У ВСУ для противодействия теперь не хватает ни дронов, ни артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Комментируя применение "Земледелие" для минирования западного берега Оскола и в целом возвращение к такой тактике, эксперт назвал её показателем сложившейся обстановки.
"Земледелие" работает на небольшом удалении от линии фронта, и его использование означает, что для этого сложилась соответствующая боевая обстановка, заявил Самойлов.
"Мы уже не боимся, что прилетят дроны. Мы установили контроль над малым воздухом. При этом у ВСУ физически не хватает дронов, артиллерии и РСЗО, чтобы воздействовать на наши позиции", — пояснил аналитик.
К тому же, добавил Самойлов у противника ослабла разведка. "Нет у них дронов, которые висят над нашими прифронтовыми районами 24 часа в сутки. Повторюсь, если мы успешно применяем "Земледелие", это значит, что мы успешно просчитали противника и ситуацию", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
