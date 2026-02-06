https://ukraina.ru/20260206/gruppirovka-budet-unichtozhena-samoylov-o-skorom-finale-chastey-vsu-v-bolotakh-pod-kupyanskom-1075287122.html
Группировка будет уничтожена: Самойлов о скором финале частей ВСУ в болотах под Купянском
Украинскую группировку в Купянске ждёт уничтожение, потому что отступать ей некуда — позади болото. ВС РФ разрезали её на части и теперь давят по отдельности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Отвечая на вопрос о судьбе Купянской группировки ВСУ, эксперт был категоричен. "Группировка будет уничтожена", — заявил Самойлов. Он напомнил, что у ВСУ за спиной — непроходимая топь. "Как я уже сказал, ей до морозов было некуда выдавливаться, потому что у нее за спиной несколько километров пересохшего Оскола. Это ил и болото", — сказал он.
Аналитик подробно описал тактическую ситуацию: "Бои там очень серьезные. ВСУ цепляются. Хотя с военной точки зрения Купянск уже не играет никакой роли, потому что окружен со всех сторон. Противник держит только западные окраины".
По словам эксперта, у Купянска-Узлового за спиной ВСУ — Оскольское водохранилище, превратившееся в болото. Может быть, из-за морозов через него можно перейти, но в остальное время через него даже сбежать нельзя, пояснил эксперт.
"И, судя по тому, что площади контроля ВСУ в этих мешках постепенно уменьшаются, наши войска делают то, что должны были сделать. Они этот большой котел от Купянска до Боровой разделили на несколько частей и уничтожают его по частям", — резюмировал собеседник издания.