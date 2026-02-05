Минобороны Германии возглавляет глупый человек - МИД РФ - 05.02.2026 Украина.ру
Минобороны Германии возглавляет глупый человек - МИД РФ
Минобороны Германии возглавляет глупый человек - МИД РФ - 05.02.2026
Минобороны Германии возглавляет глупый человек - МИД РФ
Глупостью являются разговоры главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о мнимой подготовке России к нападению на страны Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Русофобские домыслы главы Минобороны ФРГ глава россиской дипломатии развенчал в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника."Министр обороны Германии Борис Писториус по-прежнему говорит, что 2029-2030 годы – рубеж, к которому им надо быть готовыми к войне против России. Не знаю, кого они пытаются убедить в том, что Россия будет на них нападать. Достаточно знать историю для того, чтобы такие глупые мысли тебя не посещали", - сказал Лавров.Он отметил, что в Европе распространяются заявления о российской ослабленности и крайне медленном продвижении ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."При этом они тут же без какой-либо "прокладки" перекидывают "мостик" к тому, что поэтому надо готовиться к нападению России на них. Но если вы нас описываете как военно- и экономически ослабленную страну, то имейте хоть какое-то воображение, чтобы "вправлять мозги" своим избирателям чуть поэлегантнее", - заметил глава МИД РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обмен пленными, потери от Зеленского. Итоги 5 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Глупостью являются разговоры главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о мнимой подготовке России к нападению на страны Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Русофобские домыслы главы Минобороны ФРГ глава россиской дипломатии развенчал в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
"Министр обороны Германии Борис Писториус по-прежнему говорит, что 2029-2030 годы – рубеж, к которому им надо быть готовыми к войне против России. Не знаю, кого они пытаются убедить в том, что Россия будет на них нападать. Достаточно знать историю для того, чтобы такие глупые мысли тебя не посещали", - сказал Лавров.
Он отметил, что в Европе распространяются заявления о российской ослабленности и крайне медленном продвижении ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"При этом они тут же без какой-либо "прокладки" перекидывают "мостик" к тому, что поэтому надо готовиться к нападению России на них. Но если вы нас описываете как военно- и экономически ослабленную страну, то имейте хоть какое-то воображение, чтобы "вправлять мозги" своим избирателям чуть поэлегантнее", - заметил глава МИД РФ.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обмен пленными, потери от Зеленского. Итоги 5 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
