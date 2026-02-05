https://ukraina.ru/20260205/minoborony-germanii-vozglavlyaet-glupyy-chelovek---mid-rf-1075282123.html

Минобороны Германии возглавляет глупый человек - МИД РФ

Глупостью являются разговоры главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о мнимой подготовке России к нападению на страны Европы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070320960_0:0:1071:602_1920x0_80_0_0_40847b69099a907b6ff091c03db92da6.png

Русофобские домыслы главы Минобороны ФРГ глава россиской дипломатии развенчал в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника."Министр обороны Германии Борис Писториус по-прежнему говорит, что 2029-2030 годы – рубеж, к которому им надо быть готовыми к войне против России. Не знаю, кого они пытаются убедить в том, что Россия будет на них нападать. Достаточно знать историю для того, чтобы такие глупые мысли тебя не посещали", - сказал Лавров.Он отметил, что в Европе распространяются заявления о российской ослабленности и крайне медленном продвижении ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."При этом они тут же без какой-либо "прокладки" перекидывают "мостик" к тому, что поэтому надо готовиться к нападению России на них. Но если вы нас описываете как военно- и экономически ослабленную страну, то имейте хоть какое-то воображение, чтобы "вправлять мозги" своим избирателям чуть поэлегантнее", - заметил глава МИД РФ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обмен пленными, потери от Зеленского. Итоги 5 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

