Где миллион солдат ВСУ? Ксавье Моро о том, что понял Макрон спустя четыре года войны на Украине

Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат, о котором говорил министр обороны Украины Резников в 2022 году. Зеленский недавно заявил, что потери украинской армии составляют всего лишь 55 тысяч человек. Где тогда миллионная армия?

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн 3 февраля находился в Москве для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, сообщает L'Express.- Ксавье, возможно ли потепление в отношениях между Парижем и Москвой?- Инициатива здесь исходит от Франции, потому что, как часто говорила российская дипломатия, Москва всегда открыта для переговоров. В 2022 году Макрон сказал, что не хочет разговаривать с Путиным, в 2023-м он это повторил, а в 2025-м позвонил сам.Очевидно, что во Франции понимают, что Россия выиграла войну и теперь хотят восстановить отношения, учитывая то, что французская экономика находится в катастрофическом состоянии. Поэтому Франция и не одобрила кредит для Украины в 90 миллиардов евро. Нам самим придется брать кредит под 3-4%, чтобы дать беспроцентный кредит Украине. Франция не может разрешить себе такие расходы, потому что находится на краю банкротства.- Возможно, в Елисейском дворце были напуганы активностью Трампа в Гренландии?- Во Франции поняли, что де-факто НАТО уже не существует, потому что главная угроза для Североатлантического альянса — это США. И как сказал сам Макрон, без США НАТО не сможет защищать ничего. Но Франция занимала особую позицию в НАТО. У нас есть подводные лодки, которые могут выпустить до 300 ядерных ракет. Нам вообще не нужно НАТО.При этом мы хорошо знаем, что врагов у нас нет, и Россия нам не враг. Но из-за идеологических соображений мы остаемся в НАТО, где готовятся к войне с Россией.- Накануне истек срок действия договора между США и Россией о контроле над ядерными вооружениями. Politico пишет о том, что это может впервые со времен холодной войны спровоцировать глобальную гонку ядерных вооружений. Разделяете ли вы такой взгляд?- Я не такой пессимист. Никто не хочет тратить больше денег на ядерное вооружение. Будущий договор должен включать и Китай, о чем говорил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Россия требует, чтобы и ядерные арсеналы Великобритании и Франции тоже учитывались в этом договоре, потому что Россия больше не считает Францию независимой.Генерал де Голль хотел, чтобы Франция сохраняла свой суверенитет, но сейчас из-за политики Макрона мы вынуждены подчиняться НАТО и потеряли свою независимость в области ядерного оружия.Добавлю, что и у Великобритании нет суверенитета относительно ядерного оружия. Британия не сможет применить его без разрешения США.- Российская армия успешно продвигается в Донбассе и Запорожской области. Как вы оцениваете ситуацию, в которой оказались ВСУ?- Сейчас российская армия, как и Красная армия в 1944 году, приблизилась к идеальной организации. Это касается подготовки солдат, обеспечения боеприпасами, наличия опытных командиров, почти неограниченных ресурсов.У украинской армии все наоборот. У них не хватает людей. Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат, о котором говорил министр обороны Украины Резников в 2022 году. Зеленский недавно заявил, что потери украинской армии составляют всего лишь 55 тысяч человек. Где тогда миллионная армия?Когда Европа в декабре обещала Украине 90 млрд евро, никто не ожидал таких сильных ударов в глубину украинской территории. ВВП Украины уже не покроет этот кредит. Денег понадобится в два раза больше и их никто не вернет.Россия реформировала свое тактическое и оперативное искусство. Я общаюсь со своими друзьями, с которыми служил во Франции, и никто всерьез не воспринимает слова министра иностранных дел Барро о том, что Россия потерпела поражение. Поэтому Макрон сейчас отправил Эммануэля Бона в Москву. Но мне кажется, что Путин устал от Макрона. И Трамп тоже.В России знают, что любая запись беседы с Макроном может быть опубликована в СМИ. Это несерьезно. Поколение идиотов должно уйти. Выборы во Франции через год, тогда можно будет надеться на восстановление отношений с Россией.- Есть ли во Франции политик, который может заменить действующего президента?- К сожалению, пока не вижу никого, кто мог бы, одержав победу, на выборах, перестроить наши отношения с Россией. Есть Жан-Люк Меланшон, ультралевый политик, который заявляет о партнерских отношениях с Россией. Но у него мало шансов на победу. "Национальное объединение" сейчас лишь просто следит за трендами, мы даже не знаем, кто будет кандидатом от них на выборах. Марин Ле Пен сейчас судят. Больше надежд на успех "Альтернативы для германии" в ФРГ, где люди устали от высоких цен на энергоносители.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ окончательно вырубили ТЭЦ-5, оставив половину Харькова без тепла и света

