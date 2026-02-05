https://ukraina.ru/20260205/vse-vernem-i-dazhe-bolshe-kiev-nakonets-razrabotal-rabotayuschuyu-taktiku-protiv-rossii-1075284749.html

Все вернем и даже больше. Киев наконец разработал работающую тактику против России

Переговоры в Абу-Даби, по словам представителей российской стороны, прошли "позитивно" и "продуктивно". Поскольку встречи проходили в закрытом режиме, неизвестно, какие ставились задачи, и поэтому о дальнейшем развитии событий можно судить исключительно по косвенным признакам, коих хватит на целую панамку, а то и две.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075255666_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0efbbe2ecfef6f8a37504f5ad3dedc88.jpg

Во-первых, Зеленский сразу после переговоров заявил, что "наши территории остаются нашими, несмотря на временную оккупацию", а также озвучил планы по содержанию 800-тысячной армии, причем в мирный период.Это означает, что давно и многократно озвученную позицию России киевская шайка с партнерами учитывать не собираются, да и никогда и не собирались. Украинские власти, как им кажется, избрали умную тактику: от переговоров формально не отказываться, ни на какие уступки не соглашаться и максимально тянуть время.Зачем? Это понятно даже Кае Каллас, которая недавно заявила, что очень хочет быть умной, теперь только ей остается найти волшебника Изумрудного города.Обитатели бункеров под Банковой и их европейские кураторы самую главную ставку в своей жизни сделали на то, чтобы "пересидеть" Дональда Трампа, и любые новости о политических коллизиях в Вашингтоне наполняют их сердца надеждой. Осталось потерпеть немного, и тогда есть шанс, что к власти придут демократы и меленка начнет молоть снова. А там, глядишь, и русские надорвутся, и можно будет в какой-то момент красиво выйти и потребовать уйти на границы 1991 года, и залакировать контрибуциями и репарациями. Именно поэтому Зеленский на днях проговорился, что "мирное соглашение будет возможно к 2027 году", то есть видимо тогда, когда в США будет в разгаре импичмент Трампу.К этому можно добавить заявление посла США в НАТО Мэттью Уитакера, который призвал Европу и Украину продолжать милитаризацию: "Пока будет заключаться мирное соглашение, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его Украине". Уитакер представляет "ястребиное" крыло в американском руководстве, которое совершенно не против зарабатывать на конфликте, а не гасить его в ущерб своему карману.Зеленский со товарищи так же уверены, что они так же пересидят удары ВСК РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Действительно: до весны остался один месяц, а там все разморозится, починится, русские останутся с носом, и все будет очень-очень хорошо.И, конечно, теперь русские не смогут бомбить Киев, потому что милый и родной Илон Маск скоро отключит все терминалы Старлинк, оказавшиеся во вражеских руках.На самом деле будет не очень, и совсем не хорошо.Во-первых, отключение Старлинков не повлияет на масштаб, глубину и эффективность атак от слова "никак". Напомним, что Старлинки на российских дронах появились совсем недавно, и то далеко не на всех. До этого без них долбили отлично, и будет продолжение не хуже.Во-вторых, с началом теплого сезона приключения Незнайки в Солнечном городе только начинаются. С первыми белоснежными подснежниками на божий свет выйдет ранее закоченевшее содержание городских канализаций со всеми сопутствующими явлениями, и далеко не факт, что лето в том же Киеве будет комфортнее, чем зима – скорее наоборот.Кроме того, для выноса инфраструктуры совершенно неважно, какая температура за окном. Классический пример – неравнодушный отчет мониторинговой миссии ООН на Украине (кстати, а где мониторинговая миссия ООН по преступлениям ВСУ на Донбассе? Не видели?) за весенне-летний период 2024 года.Даем микрофон миссионерам: "Удары оказали каскадные последствия, нанеся ущерб гражданскому населению, электроснабжению страны, системам распределения воды, канализации и санитарии, отоплению и горячему водоснабжению, общественному здравоохранению, образованию и экономике. … Украина — высоко индустриализированная и урбанизированная страна с постсоветским наследием централизованных систем электроснабжения и отопления, а также значительным объемом жилого фонда в виде высотных многоквартирных домов. Атаки на электростанции резко сократили производство электроэнергии по всей стране, что напрямую повлияло на централизованные системы отопления, водоснабжения и канализации. … Большинство канализационных систем Украины не приспособлено к длительным отключениям электричества продолжительностью более трех дней. … Удары по энергетическим объектам и вызванный ими дефицит электроэнергии негативно сказались на экономике Украины. Полный масштаб экономического ущерба пока подсчитать невозможно".Еще раз: это все про период, когда жарило солнце, а у канав с разомлевшими свиньями зрели гарбузы.Этот же тезис на днях грустно подтвердил ресурс "Евромайдан Пресс": "Каждое нападение уничтожает мощности, создание которых занимало десятилетия. … Как долго Украина сможет это выдерживать? Ответ зависит от систем ПВО, продолжающейся западной поддержки и того, сколько промышленной базы останется, когда удары наконец прекратятся".Обитатели Банковой, как образцовые почемучки, решили провести эксперимент на выживание. И почему-то не очень хочется жалеть тех, кто послушно согласился быть в этом эксперименте подопытной свинкой.О планах украинской власти в мирный период - в статье "Зеленский пообещал поощрять 800-тысячную армию высокими зарплатами"

