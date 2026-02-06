Совет имени Трампа: Ищенко объяснил, почему не все хотят признавать США всемирным лидером - 06.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260206/sovet-imeni-trampa-ischenko-obyasnil-pochemu-ne-vse-khotyat-priznavat-ssha-vsemirnym-liderom-1075234886.html
Совет имени Трампа: Ищенко объяснил, почему не все хотят признавать США всемирным лидером
Совет имени Трампа: Ищенко объяснил, почему не все хотят признавать США всемирным лидером - 06.02.2026 Украина.ру
Совет имени Трампа: Ищенко объяснил, почему не все хотят признавать США всемирным лидером
Но далеко не все хотят признавать Трампа всемирным лидером, потому что у США для этого ничего нет. Любая страна, которая претендует на статус самостоятельной державы, не будет вступать в Совет мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-02-06T04:40
2026-02-06T04:40
новости
сша
испания
россия
дональд трамп
ростислав ищенко
владимир путин
украина.ру
совет мира
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074671888_0:199:3071:1926_1920x0_80_0_0_e5be11c6450e58f5af29192667f581f3.jpg
Комментируя предложение Владимира Путина внести миллиард долларов за вступление в Совет мира из замороженных активов, Ищенко отметил, что "никакой хитрости там нет".По мнению эксперта, России надо было отказаться от вступления в Совет таким образом, "чтобы не послать США". Трамп человек обидчивый, и нам с ним ссориться пока что невыгодно, подчеркнул собеседник Украина.ру.По мнению эксперта, Трамп изложил контуры Совета мира следующим образом: "Собираются все. Долго заседают. Вырабатывают какой-то план. Я его утверждаю. И тогда он действует". "То есть все соглашаются с тем, что Трамп царь горы, и начинают ему кланяться. Но далеко не все хотят признавать Трампа всемирным лидером, потому что у США для этого ничего нет", — подытожил собеседник изданияПолный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
сша
испания
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074671888_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_8ef1df6662d1629e0374af6ae0fa3cd0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, испания, россия, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир путин, украина.ру, совет мира, геополитика, главные новости, аналитики, аналитика, украина.ру дзен, украина.ру
Новости, США, Испания, Россия, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, Украина.ру, Совет мира, геополитика, Главные новости, аналитики, Аналитика, Украина.ру Дзен, Украина.ру

Совет имени Трампа: Ищенко объяснил, почему не все хотят признавать США всемирным лидером

04:40 06.02.2026
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
Но далеко не все хотят признавать Трампа всемирным лидером, потому что у США для этого ничего нет. Любая страна, которая претендует на статус самостоятельной державы, не будет вступать в Совет мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя предложение Владимира Путина внести миллиард долларов за вступление в Совет мира из замороженных активов, Ищенко отметил, что "никакой хитрости там нет".
По мнению эксперта, России надо было отказаться от вступления в Совет таким образом, "чтобы не послать США". Трамп человек обидчивый, и нам с ним ссориться пока что невыгодно, подчеркнул собеседник Украина.ру.
"Франция и Испания тоже отказалась от вступления в Совет. Трамп по поводу Франции возмущался и обещал Макрону всякие кары. Отказ Испании он вообще мимо ушей пропустил. Любая страна, которая претендует на статус самостоятельной державы, вступать туда не будет", — констатировал Ищенко.
По мнению эксперта, Трамп изложил контуры Совета мира следующим образом: "Собираются все. Долго заседают. Вырабатывают какой-то план. Я его утверждаю. И тогда он действует".
"То есть все соглашаются с тем, что Трамп царь горы, и начинают ему кланяться. Но далеко не все хотят признавать Трампа всемирным лидером, потому что у США для этого ничего нет", — подытожил собеседник издания
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.
Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИспанияРоссияДональд ТрампРостислав ИщенкоВладимир ПутинУкраина.руСовет мирагеополитикаГлавные новостианалитикиАналитикаУкраина.ру ДзенУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:50"Дональд, отдыхай": эксперт объяснил, почему без удара по Европе у Трампа не будет побед
04:44Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:40Совет имени Трампа: Ищенко объяснил, почему не все хотят признавать США всемирным лидером
04:30ВСУ не хватает дронов: Самойлов заявил о потере противником контроля над "малым воздухом"
04:17Иран консультируется с Россией и Китаем в преддверии переговоров с США
04:15"Проиграл уже много сражений": политолог о том, почему Трамп не решается на жесткие меры
04:00"Ни шагу назад": Юрий Станкевич напомнил о значении Донбасса, закреплённом в приказе Сталина
03:53Британские офицеры работают на Украине под дипломатическим прикрытием — посол РФ
03:23Возвращение из плена и Год единства народов. События 5 февраля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
02:52Изолированные в Сумской области части ВСУ вынуждены есть снег — Алаудинов
02:23"Это просто ад": Захарова прокомментировала содержание файлов "дела Эпштейна"
02:10Спецопреция на минувшей неделе. Наши войска активно используют фланговые и маневренные действия
02:00Американская парадигма: Трамп всё стремительнее теряет контроль над США, даже там, где был победителем
01:49Похоронный марш Мандельсона. Досье Эпштейна спровоцирует отставку британского правительства
01:47Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи
01:26"Ментов — на фронт!". Ситуация на Украине накаляется
01:23ВСУ обстреляли Белгород американскими ракетами HIMARS, есть серьёзные повреждения
01:00Военная сводка за 5 февраля от канала "Дневник десантника"
00:35С космодрома "Плесецк" успешно запущена ракета-носитель "Союз-2.1б"
00:30Силы ПВО отразили атаку на регионы России, большую часть украинских БПЛА сбили над двумя областями
Лента новостейМолния