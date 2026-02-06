https://ukraina.ru/20260206/sovet-imeni-trampa-ischenko-obyasnil-pochemu-ne-vse-khotyat-priznavat-ssha-vsemirnym-liderom-1075234886.html
Совет имени Трампа: Ищенко объяснил, почему не все хотят признавать США всемирным лидером
Но далеко не все хотят признавать Трампа всемирным лидером, потому что у США для этого ничего нет. Любая страна, которая претендует на статус самостоятельной державы, не будет вступать в Совет мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя предложение Владимира Путина внести миллиард долларов за вступление в Совет мира из замороженных активов, Ищенко отметил, что "никакой хитрости там нет".По мнению эксперта, России надо было отказаться от вступления в Совет таким образом, "чтобы не послать США". Трамп человек обидчивый, и нам с ним ссориться пока что невыгодно, подчеркнул собеседник Украина.ру.По мнению эксперта, Трамп изложил контуры Совета мира следующим образом: "Собираются все. Долго заседают. Вырабатывают какой-то план. Я его утверждаю. И тогда он действует". "То есть все соглашаются с тем, что Трамп царь горы, и начинают ему кланяться. Но далеко не все хотят признавать Трампа всемирным лидером, потому что у США для этого ничего нет", — подытожил собеседник изданияПолный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
Комментируя предложение Владимира Путина внести миллиард долларов за вступление в Совет мира из замороженных активов, Ищенко отметил, что "никакой хитрости там нет".
По мнению эксперта, России надо было отказаться от вступления в Совет таким образом, "чтобы не послать США". Трамп человек обидчивый, и нам с ним ссориться пока что невыгодно, подчеркнул собеседник Украина.ру.
"Франция и Испания тоже отказалась от вступления в Совет. Трамп по поводу Франции возмущался и обещал Макрону всякие кары. Отказ Испании он вообще мимо ушей пропустил. Любая страна, которая претендует на статус самостоятельной державы, вступать туда не будет", — констатировал Ищенко.
По мнению эксперта, Трамп изложил контуры Совета мира следующим образом: "Собираются все. Долго заседают. Вырабатывают какой-то план. Я его утверждаю. И тогда он действует".
"То есть все соглашаются с тем, что Трамп царь горы, и начинают ему кланяться. Но далеко не все хотят признавать Трампа всемирным лидером, потому что у США для этого ничего нет", — подытожил собеседник издания