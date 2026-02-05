https://ukraina.ru/20260205/soldaty-na-vynos-i-vraznos-gde-i-kak-mogut-ponadobitsya-nedobitki-vsu-posle-svo-----1075267756.html

Солдаты на вынос и вразнос. Где и как могут понадобиться недобитки ВСУ после СВО

Одним из сложнейших вопросов на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби называют численность украинской армии после подписания документа о мире. Просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы в ВСУ было 800 тыс чел.

По его мнению, это будет дополнительной гарантией того, что никто не рискнет нападать на Украину вооруженным путем. Имеется в виду, конечно же, Россия.Для России такая цифра, ясное дело, неприемлема. Во-первых, потому, что это – опасность и возможность новой войны, подкрепленная армией и вооружением. Во-вторых, не совсем понятно, в каком размере и сохранится ли вообще украинская государственность в том виде, чтобы ей иметь армию, способную ка нападению, а не только как силы самообороны, необходимые для защиты рубежей. Как, например, у Японии после Второй мировой войны. Или бундесвер в Федеративной Республике Германии, который должен был охранять и только.Но все прекрасно знают, что силы самообороны бундесвера были заново обкатаны для агрессии в Югославии в конце прошлого века. А силы самообороны Японии сейчас активно милитаризируются и опять могут превратиться в оружие агрессии, что сильно пугает всех соседей Токио по региону, которые пострадали от звериного японского милитаризма.Однако Запад в том случае, если в случае оставления Украины на карте мира готов согласиться с такой завышенной и излишней численностью ВСУ. Западу еще их использовать для войны с Россией за российские же природные ресурсы в будущем.Если ж Украины прекратит свое существование, то и тогда украинские военные, прошедшие фронты спецвоенной операции (СВО) и приобретшие бесценный опыт войны нового типа, Западу понадобятся. И для будущих агрессий против России извне. И для решения своих внутризападных проблем. Например, для войн друг с другом или для подавления внутренних социально-экономических бунтов в разных странах, где людям надоест жить под гнетом чудачеств всяких там урсул фон дер ляйен и прочих городских сумасшедших, возомнивших себя элитами. Вот тогда безжалостные украинские неонацисты-погромщики и недобитки-громилы, интернированные на Западе после поражения в Украине и прикормленные спонсорами, и пойдут резать тех, на кого им укажут.И такой опыт в истории уже имеется, когда беглецы в погонах с территории бывшей Российской империи, проигравшие там свою гражданскую войну, бежали на Запада и там использовались, как военная сила.Всякие исторические аналогии, конечно же, страдают неточностями, сильным допуском и натянутыми параллелями. Но опыт белогвардейцев, то есть солдат так называемых белых армий, изгнанных за рубеж и принятых там на довольстве разными режимами, стоит вспомнить.История гласит: в общей сложности, за весь период гражданской войны 1918-1922 годов Россию покинуло от 1,3 до 2 миллионов человек. Белая эмиграция уже с 1919 года приняла массовый характер и сформировалась в ходе нескольких этапов. Приняли русских и Запад, и Восток.Первый этап связан с эвакуацией Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) генерал-лейтенанта Антона Деникина из Новороссийска в феврале-марте 1920 года. Деникин шел-шел на Москву, да так и не дошел. И из Новороссийска уехало более 30 тысяч вынужденных эмигрантов. Военных и гражданских – этих двух основных категорий изгнанников.Второй этап — это уход русской армии генерал-лейтенанта и "черного барона" Петра. Врангеля из Крыма в ноябре 1920 года. Тогда около 130 судов разного типа и назначения, как военных, так и гражданских, эвакуировали в Константинополь почти 150 тысяч военных и беженцев.Оттуда она хлынули в Европу, где присоединились к тем эмигрантам, кто выехал в Старый Свет или был интернирован непосредственно из России. В новых странах Прибалтики, Финляндии, Польше, Чехословакии, Румынии.Третий этап связан с поражением войск адмирала Александра. Колчака и эвакуацией японской армии из Приморья в 1920—1922 годах. Вместе с ними уехали и десятки, а может, и сотни тысяч русских и осели в Маньчжурии и по всему остальному Китаю. Во всяком случае, специалисты утверждают, что только в Маньчжурии русские поселения насчитывали до 400 тыс чел. В Русском Харбине насчитывалось от 100 до 200 тысяч русских, а в Русском Шанхае – 25 тысяч беглецов из России.Нас же в данном случае интересуют Европа и военные. О них и речь. Численность сражавшихся против Красной армии армий белых, по разным оценкам разведки, составляла около 683 000 человек, а всего вместе со вспомогательными и штабными частями она могла превышать 1 023 000 человек.И после ухода в эмиграцию в марте и в ноябре 1920 года только в Турции были устроены лагеря для военных эмигрантов, которых Запад намеревался подчистить, подмарафетить, подлечить, переформатировать, довооружить и вместе сними организовать новый поход против советской России.Возле города Галлиполи на северном побережье пролива Дарданеллы был организован лагерь для пехоты (так называемый 1-й Армейский корпус) – около 30 тысяч человек, и два лагеря для казаков: в Чаталадже близ Константинополя и на острове Лемнос. Там осели типа временно Кубанский казачий корпус – 10–12 тысяч человек, а потом прибыли донские казачьи части, терско-астраханский казачий полк и Атаманское военное училище – около 5 тысяч человек. На пике численности население казачьих палаточных городков Лемноса составляло около 30 тысяч человек. Около восьми тысяч из них в 1921 году вернулись в Россию, а для 390 беглецов остров стал их последним приютом…Как указывают специалисты, ключевой задачей командования эмигрантских частей стало, во-первых, добиться от всех союзников по Антанте материальной помощи в необходимых размерах. Во-вторых, нивелировать все их попытки разоружить и распустить армию. В-третьих, в кратчайший срок реорганизовать и привести в порядок, восстановив дисциплину и боевой дух дезорганизованных и деморализованных поражениями и эвакуацией частей.Все это было проделано в лучшем виде. Но когда союзники по Антанте не договорились, что делать с этим воинством, а Турция потребовала убрать "горючий материал" со своей территории, российские эмигранты в погонах разбрелись по всему свету. Но сначала высадились на Балканы и уже оттуда рассосались по Европе, аж до Испании и Португалии. И дальше – в Новый Свет, в основном в Латинскую Америку, США и Канаду.Главной особенностью русских эмигрантов, которая привлекала все режимы, нуждающиеся в грамотной и безжалостной военной силе, было то, что они были ветеранами не только гражданской, но и Первой мировой войны и имели накопленный боевой опыт. Все это и толкало эмигрантов и вербовщиков друг к другу. И эмигранты превращались в "солдат удачи" в самых разных формированиях. В том числе, многие их эмигрантов не смирились с поражением и продолжали "бороться с большевиками", но уже в других странах. Их все вербовали и держали в загашнике на случай войны с Советами.На Балканах эмигранты устанавливали и помогали удержаться у власти режимам в Албании, Югославии и Болгарии, странах с самой нестабильной политической ситуацией. Около 10 тысяч бывших белогвардейцев записались в знаменитый французский Иностранный легион, в составе которого дрались на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В Испании бывшие белые воевали и на стороне Франсиско Франко, устанавливающего диктатуру, и на стороне республиканцев, с ним сражающихся.Бывшие белые в Испании глазами художниковИз бывших белогвардейцев все европейские разведки вербовали и готовили все диверсионно-разведывательные группы для борьбы с ССР в разных областях.Кстати, дважды – с полками и без них – против советской России ходила созданная из интернированных украинских эмигрантов-петлюровцев и недобитая армия Украинской Народной республики (УНР) в ходе советско-польской войны 1920-1921 годов. Причем во второй (Зимний) поход в ноябре 1921 года плохо экипированная и подготовленная 1,5-тысячная группировка петлюровцев под общим командованием Юрия Тютюнника вторглась на территорию советской Украины самостоятельно: тремя колоннами с территории Польши и Румынии. И только тогда была окончательно разгромлена частями Красной Армии.Сегодня со ссылками на разных историков мемуары участников можно с уверенностью утверждать, что десятки тысяч белых эмигрантов после окончания гражданской войны повоевали по всему земному шару. Помогали и тоска по Родине, и общая несчастная судьба, и их полковая спайка – эмигранты в погонах, даже сняв их, поддерживали связь друг с другом на протяжении многих десятилетий.Последний всплеск вооруженной активности эмигрантов в погонах против бывшей своей Родины случился во время Второй мировой войны, когда Германии напала на СССР и призвала белоэмигрантов присоединиться к этому делу и "отмстить красным".По данным историков, в межвоенный период в Европе было с полмиллиона русских эмигрантов. И Гитлеру предлагали создать из них и вооружить 10 русских армий.Но ничего не получилось. Однако все равно по подсчетам историк Кирилла Александрова, всего с оружием в руках против СССР воевало от 12 до 21 тыс. русских эмигрантов и их детей, то есть примерно 5% от всей их общей численности в Европе.Историк же Леонид Решетников уверен: из 100% способных носить оружие мужчин-эмигрантов (возрастом от 18 до 60 лет) 30% поддержали нацистов словом или воевали против СССР, 60% – никак не проявили себя, и лишь 10% заняли позицию поддержки Советского Союза (в основном, публичными заявлениями).Но при этом порядка 1-1,5% белоэмигрантов участвовали в движении Сопротивления европейских оккупированных стран. Более двухсот белогвардейцев и их потомков сотрудничали с советской разведкой.Вот такие аналогии. И в этом направлении разных данных и цифр – считать, не пересчитать. Но не стоит и особого труда высчитать пропорции и примерно узнать, сколько пушечного мяса для агрессии и диверсий Запад может получить в наше время из 800-тысячной украинской армии, если она уцелеет и получит возможность уйти на Запада, будет интернирована и там, на Западе, призвана заново воевать с Россией через какое-то время. За Украину, разумеется, и за доллары с евро.Отсутствие же такой армии у Украины – это одно из главных условий обеспечения национальной безопасности России на украинском и на европейском направлении. Ради этого проводится СВО и гибнут российские солдаты, а мирные жители приграничных регионов России подвергаются ударам и налетам. Вот потому-то так трудно и идут переговоры о мире. Одни его хотят, а другие уже сейчас готовятся к новой войне – деньги для них уже подготовили, осталось людей найти…Подробнее по теме - "Тянуть время, пересидеть Трампа. Что говорят на Украине о тактике на переговорах в Абу-Даби

