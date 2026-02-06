https://ukraina.ru/20260206/tramp-slabeet-drobnitskiy-obyasnil-pochemu-peregovory-cherez-ssha-ne-prinesut-mir-na-ukrainu-1075264075.html
"Трамп слабеет": Дробницкий объяснил, почему переговоры "через США" не принесут мир на Украину
Переговоры с Трампом или через Трампа не принесут мир на Украину. Потому что выполнение минимальных базовых требований России означает для евроатлантической элиты признание поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф с воодушевлением высказывался об итогах встречи с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.Отвечая на вопрос об оптимизме американской стороны, эксперт выразил скепсис. "Мы отмечаем, конечно, желание Трампа поучаствовать в урегулировании, но переговоры с Трампом или через Трампа никакой мир на Украину не принесут", — заявил Дробницкий.Он назвал ключевую причину тупика, которая кроется в позиции Запада. "Потому что выполнение минимальных базовых требований России означает для евроатлантической элиты признание поражения", — пояснил политолог.По его словам, у Трампа нет ни сил, ни политической воли, чтобы заставить союзников пойти на уступки. "Сложно себе представить, что Трамп действительно заставит Европу и Киев подчиниться очевидным требованиям. Европа замечает, что Трамп слабеет", — констатировал собеседник издания.
Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф с воодушевлением высказывался об итогах встречи с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.
Отвечая на вопрос об оптимизме американской стороны, эксперт выразил скепсис. "Мы отмечаем, конечно, желание Трампа поучаствовать в урегулировании, но переговоры с Трампом или через Трампа никакой мир на Украину не принесут", — заявил Дробницкий.
Он назвал ключевую причину тупика, которая кроется в позиции Запада. "Потому что выполнение минимальных базовых требований России означает для евроатлантической элиты признание поражения", — пояснил политолог.
По его словам, у Трампа нет ни сил, ни политической воли, чтобы заставить союзников пойти на уступки. "Сложно себе представить, что Трамп действительно заставит Европу и Киев подчиниться очевидным требованиям. Европа замечает, что Трамп слабеет", — констатировал собеседник издания.