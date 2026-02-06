https://ukraina.ru/20260206/tramp-slabeet-drobnitskiy-obyasnil-pochemu-peregovory-cherez-ssha-ne-prinesut-mir-na-ukrainu-1075264075.html

"Трамп слабеет": Дробницкий объяснил, почему переговоры "через США" не принесут мир на Украину

"Трамп слабеет": Дробницкий объяснил, почему переговоры "через США" не принесут мир на Украину - 06.02.2026 Украина.ру

"Трамп слабеет": Дробницкий объяснил, почему переговоры "через США" не принесут мир на Украину

Переговоры с Трампом или через Трампа не принесут мир на Украину. Потому что выполнение минимальных базовых требований России означает для евроатлантической элиты признание поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-02-06T05:20

2026-02-06T05:20

2026-02-06T05:20

новости

украина

россия

европа

дональд трамп

дмитрий дробницкий

стив уиткофф

украина.ру

переговоры по украине 2025

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/19/1074781165_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_6c81ec92d6d5a87b1a25de689fb98634.jpg

Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф с воодушевлением высказывался об итогах встречи с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.Отвечая на вопрос об оптимизме американской стороны, эксперт выразил скепсис. "Мы отмечаем, конечно, желание Трампа поучаствовать в урегулировании, но переговоры с Трампом или через Трампа никакой мир на Украину не принесут", — заявил Дробницкий.Он назвал ключевую причину тупика, которая кроется в позиции Запада. "Потому что выполнение минимальных базовых требований России означает для евроатлантической элиты признание поражения", — пояснил политолог.По его словам, у Трампа нет ни сил, ни политической воли, чтобы заставить союзников пойти на уступки. "Сложно себе представить, что Трамп действительно заставит Европу и Киев подчиниться очевидным требованиям. Европа замечает, что Трамп слабеет", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Прощай MAGA? Дмитрий Дробницкий о том, как дело Эпштейна остановило революцию Трампа в США" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале "Дмитрий Краснов: Гротескный фюрер пошел на переговоры по Украине, пойдет и на вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, дональд трамп, дмитрий дробницкий, стив уиткофф, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, война на украине, сво, евросоюз, эксперты, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине