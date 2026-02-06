Изолированные в Сумской области части ВСУ вынуждены есть снег — Алаудинов - 06.02.2026 Украина.ру
Некоторые группы ВСУ в Сумской области на фоне морозов оказались полностью изолированы от поставок еды, воды и боеприпасов. Об этом со ссылкой на командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Апти Алаудинова в ночь на 6 февраля сообщает РИА Новости
По словам Алаудинова, морозы, конечно, "очень серьезно усложняют работу как противника, так и нашу", но в то же самое время дают "хорошую возможность" для его изоляции. Так на ряде участков в Сумской области некоторые группы ВСУ полностью изолированы от поставок провизии и боеприпасов."В одном из радиоперехватов, которые мы делали, противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костёр, да и для оружия у них тоже ничего нет", — рассказал командир "Ахмата".Он также отметил, что на ряде участков украинские подразделения не только не могут доставить провизию и боеприпасы, но и вывезти раненых, а также тела своих солдат."Есть у нас некоторые участки, которые мы изолировали, и вот изоляция этих участков, она действительно противника уже оставит в очень тяжёлое положение. На протяжении где-то уже даже больше месяца противник не может вывести ни трехсотых, ни обеспечить подвоз еды и воды, и того, что необходимо. То есть, ситуация у них в этом свете очень трагична", — добавил Алаудинов.Подробнее о ситуации в зоне СВО в публикации - Военная сводка за 5 февраля от канала "Дневник десантника".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Некоторые группы ВСУ в Сумской области на фоне морозов оказались полностью изолированы от поставок еды, воды и боеприпасов. Об этом со ссылкой на командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Апти Алаудинова в ночь на 6 февраля сообщает РИА Новости
По словам Алаудинова, морозы, конечно, "очень серьезно усложняют работу как противника, так и нашу", но в то же самое время дают "хорошую возможность" для его изоляции. Так на ряде участков в Сумской области некоторые группы ВСУ полностью изолированы от поставок провизии и боеприпасов.
"В одном из радиоперехватов, которые мы делали, противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костёр, да и для оружия у них тоже ничего нет", — рассказал командир "Ахмата".
Он также отметил, что на ряде участков украинские подразделения не только не могут доставить провизию и боеприпасы, но и вывезти раненых, а также тела своих солдат.
"Есть у нас некоторые участки, которые мы изолировали, и вот изоляция этих участков, она действительно противника уже оставит в очень тяжёлое положение. На протяжении где-то уже даже больше месяца противник не может вывести ни трехсотых, ни обеспечить подвоз еды и воды, и того, что необходимо. То есть, ситуация у них в этом свете очень трагична", — добавил Алаудинов.
Подробнее о ситуации в зоне СВО в публикации - Военная сводка за 5 февраля от канала "Дневник десантника".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
