https://ukraina.ru/20260206/izolirovannye-v-sumskoy-oblasti-chasti-vsu-vynuzhdeny-est-sneg--alaudinov-1075293734.html

Изолированные в Сумской области части ВСУ вынуждены есть снег — Алаудинов

Изолированные в Сумской области части ВСУ вынуждены есть снег — Алаудинов - 06.02.2026 Украина.ру

Изолированные в Сумской области части ВСУ вынуждены есть снег — Алаудинов

Некоторые группы ВСУ в Сумской области на фоне морозов оказались полностью изолированы от поставок еды, воды и боеприпасов. Об этом со ссылкой на командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Апти Алаудинова в ночь на 6 февраля сообщает РИА Новости

2026-02-06T02:52

2026-02-06T02:52

2026-02-06T02:52

новости

россия

наступление вс рф

вс рф

сво

спецоперация

война на украине

"ахмат"

апти алаудинов

сумская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075293496_0:118:1348:876_1920x0_80_0_0_dede022a478621d566f419678388dbe9.jpg

По словам Алаудинова, морозы, конечно, "очень серьезно усложняют работу как противника, так и нашу", но в то же самое время дают "хорошую возможность" для его изоляции. Так на ряде участков в Сумской области некоторые группы ВСУ полностью изолированы от поставок провизии и боеприпасов."В одном из радиоперехватов, которые мы делали, противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костёр, да и для оружия у них тоже ничего нет", — рассказал командир "Ахмата".Он также отметил, что на ряде участков украинские подразделения не только не могут доставить провизию и боеприпасы, но и вывезти раненых, а также тела своих солдат."Есть у нас некоторые участки, которые мы изолировали, и вот изоляция этих участков, она действительно противника уже оставит в очень тяжёлое положение. На протяжении где-то уже даже больше месяца противник не может вывести ни трехсотых, ни обеспечить подвоз еды и воды, и того, что необходимо. То есть, ситуация у них в этом свете очень трагична", — добавил Алаудинов.Подробнее о ситуации в зоне СВО в публикации - Военная сводка за 5 февраля от канала "Дневник десантника".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

сумская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, спецоперация, война на украине, "ахмат", апти алаудинов, сумская область, вооруженные силы украины, всу, украина