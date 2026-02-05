https://ukraina.ru/20260205/podryv-na-khmelnitskoy-aes-rasskaz-o-neudavsheysya-provokatsii-1075285531.html

Подрыв на Хмельницкой АЭС! Рассказ о неудавшейся провокации

Подрыв на Хмельницкой АЭС! Рассказ о неудавшейся провокации

Очевидное невероятное. Мне стало известно ещё одно обстоятельство, почти что шокирующее, причина, по которой Кушнер и Уиткофф всё-таки присоединились к переговорам в Абу-Даби. Почему Белый дом приняли решение направить их туда, хотя изначально предполагался двухсторонний формат?

мнения

Я уже говорил о том, что были попытки переиграть договорённости украинской стороной, причём не одна, а несколько. Были наглые заявления со стороны Зеленского. Но то, что мне рассказали, это уже, давайте так, за гранью добра и зла. Хотя я давно перестал удивляться тому, что творит киевский режим.Ну вот вам история. Кто помнит, 31 января на Украине произошёл локальный блэкаут, вплоть до того, что и Молдавия была отключена в аварийном режиме. Большое количество областей Украины, включая Киев и целый ряд других регионов, оказались полностью обесточенными. Тогда всё списали не на удары, а на аварии в электросетях. На технические сбои. Мне же рассказали, что произошло на самом деле - историю очень интересную и откровенно отвратительную. Но, обо всем порядку.Мне сообщили, что 31 января пошли непубличные сигналы по линии МЧС, в областях на Западной Украине преимущественно, со срочным требованием направить аварийные и пожарные бригады в Хмельницкую область. Часть подразделений начала выдвигаться. Однако через несколько часов был дан полный отбой. Некоторые бригады, которые успели доехать в Хмельницкий, были развернуты обратно. По факту с приключившимся блэкаутом это, как бы, связано не было.И вот мне расшифровали, что произошло, и как связан этот вызов МЧС-ников Западной Украины в Хмельницкий с локальным блэкаутом на Украине и в Молдавии. 25 января Зеленский посетил Вильнюс. Как я уже рассказывал, там состоялась его непубличная встреча, вероятно, с Блэйз Метровелли, главой MI6. Общение было, как говорят источники, содержательным. И именно там была придумана следующая история — совершить провокацию, которая должна была разрушить вообще весь переговорный процесс.Задумка была следующая. Были подготовлены несколько российских ударных беспилотников "Герань", находившихся в рабочем состоянии . Эти беспилотники были дополнительно начинены взрывчаткой и доставлены на территорию Хмельницкой атомной электростанции. После чего был произведён подрыв этих "Гераней" непосредственно на территории АЭС. Одновременно была имитирована авария в электросетях, причём настолько масштабная, чтобы её заметили по всей Украине и даже в Молдавии.Далее были собраны якобы оперативные данные с места аварии, и не менее оперативно направлены в Вашингтон. Американская сторона взяла паузу, которая длилась несколько часов. После чего они сообщили, что не наблюдали никаких атак на Хмельницкую атомную электростанцию, не уверены в достоверности предоставленных материалов и фактов и считают, что любые попытки провокаций со стороны Украины могут иметь крайне пагубные последствия для переговорного процесса, который принципиально важен для президента Дональда Трампа. Украине было настоятельно рекомендовано прекратить заниматься подобными вещами.И, как мне говорят, прозвучало достаточно жёсткое предупреждение — прекратить попытки сорвать переговорный процесс. После этого и была произведена финальная корректировка формата самих переговоров в Абу-Даби. Было принято решение о том, что к переговорам всё-таки присоединятся Уиткофф и Кушнер, чтобы контролировать их ход и то, как будет вести себя украинская делегация.Парадоксально, но в этой ситуации многие непубличные наблюдатели обратили внимание ещё на один момент. Американская агентура не сработала на опережение. Ни СБУ, внимательно следящая за подобными вещами, ни Служба внешней разведки Украины, ни МВД, ни ГУР не сообщили американцам заранее о подготовке этой провокации. По всей видимости, операция готовилась в крайне засекреченном формате.Занимались ею люди, ориентированные исключительно на Лондон, конкретно в ГУР МО, из ближнего круга нового руководителя разведки Иващенко (я рассказывал о маневрах англичан по его вербовке). Причём даже внутри ГУР о происходящем знало лишь крайне ограниченное количество лиц. Технической стороной занимались представители так называемого Интернационального легиона, то есть западные наёмники, особо доверенные люди, имевшие прямые связи с отдельными офицерами ГУР.Естественно, всё это разрабатывалось и готовилось при участии британской MI6. Но, к счастью, убедить в этой фальсификации по аналогии с Бучей не удалось ни американцев, ни кого бы то ни было ещё. Они не рискнули раскручивать эту тему без прямого благословения со стороны Вашингтона. Подготовленные публикации в западных средствах массовой информации были оперативно остановлены. Имитация блэкаута и аварии в электросетях была достаточно быстро свёрнута. Не выгорело у лондонских и киевских упырей сорвать переговорный процесс. Но настрой, как вы видите, предельно серьёзный. Речь шла о подрыве не атомной электростанции! Нет, всё понятно, строилась станция ещё при Союзе, строились на века, с огромным запасом прочности. Но мы же помним прецедент, когда беспилотник был запущен аккурат во время международных переговоров по объекту укрытия Чернобыльской АЭС. Формально вроде бы ерунда, но резонанс был колоссальный.Если бы, не дай бог, у них получилось провернуть эту историю с подрывом на Хмельницкой АЭС, гвалт, шум и резонанс в мировых СМИ и в среде глобалистских элит был бы такой, что мало бы не показалось. Украина и без того ассоциируется с войной, но она является ещё и носителем другого печального бренда. Это Чернобыль. Спроси на Западе или в Соединённых Штатах, что такое Украина, человек, скорее всего, сначала вспомнит войну, а во вторую очередь вспомнит Чернобыль, особенно после нашумевшего сериала, который посмотрели миллионы зрителей.Ядерный шантаж используется Киевом уже не в первый раз. Но в этот раз они зашли слишком далеко. Не просто запустили беспилотник, ударившего в периметр объекта укрытия. Не просто заявили о якобы готовящихся российских ударах. Были совершены реальные подрывы на территории атомной электростанции. И ради достоверности они даже обесточили Молдавию. Впрочем, Молдавия это такие же клевреты Запада, в том числе Лондона, как и сама Украина. Всё стерпят.Резюмируя. Я уже не раз за последнее время высказывал предположение, что к самим переговорам стоит относиться с осторожным оптимизмом. Но у меня нарастает всё больший скептицизм относительно того, как Украина будет выполнять те обязательства, которые она возьмёт на себя в ходе этих переговоров. Даже если она всё пообещает. Даже если всё подпишет в логике некой дорожной карты, в логике договорённостей и формальных рамок. Потом начнется, как минимум, череда срывов, провокаций и затягивание времени. И эта история является ярким подтверждением серьезности намерений "партии войны".О тактике украинской власти на переговорах - в статье Кирилла Стрельникова "Все вернем и даже больше. Киев наконец разработал работающую тактику против России"

