"Ни шагу назад": Юрий Станкевич напомнил о значении Донбасса, закреплённом в приказе Сталина

Потеря Донбасса во время Великой Отечественной войны была отмечена как ключевая в знаменитом сталинском приказе "Ни шагу назад". Сегодня регион с его мощной промышленностью вновь имеет стратегическое значение для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Рассуждая о послевоенном восстановлении Донбасса, парламентарий провёл историческую параллель и дал рекомендации коллегам. Он сообщил, что на недавнем заседании в Госдуме всем депутатам раздали красочное издание под названием "Сталинград. История битвы". "Почему я это говорю? На страницах издания я еще раз ознакомился с содержанием знаменитого 227-го приказа Иосифа Сталина "Ни шагу назад", который был издан в самый разгар Сталинградской битвы", — начал Станкевич.Он напомнил, что в этом документе потеря Донбасса была отмечена как один из ключевых моментов, который не позволял дальше терять территории. "Это подтверждает значение региона, которое он имел и имеет сейчас для экономики России", — заявил депутат.Станкевич перечислил отрасли, составляющие основу экономики Донбасса. "Это металлургия, машиностроение, угольная, химическая, нефтехимическая, легкая промышленность, судостроение, пищевое производство, и так далее", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Вера Кузьмина: Украинец убил русского в себе и в других, а теперь пытается уничтожить саму Россию" на сайте Украина.ру.
новости, донбасс, россия, украина, юрий станкевич, украина.ру, госдума, иосиф сталин, великая отечественная война, вов, экономика, территория
Новости, Донбасс, Россия, Украина, Юрий Станкевич, Украина.ру, Госдума, Иосиф Сталин, Великая Отечественная война, ВОВ, экономика, территория

"Ни шагу назад": Юрий Станкевич напомнил о значении Донбасса, закреплённом в приказе Сталина

04:00 06.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Гальперин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости . Владимир Гальперин
Перейти в фотобанк
Потеря Донбасса во время Великой Отечественной войны была отмечена как ключевая в знаменитом сталинском приказе "Ни шагу назад". Сегодня регион с его мощной промышленностью вновь имеет стратегическое значение для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
Рассуждая о послевоенном восстановлении Донбасса, парламентарий провёл историческую параллель и дал рекомендации коллегам. Он сообщил, что на недавнем заседании в Госдуме всем депутатам раздали красочное издание под названием "Сталинград. История битвы".
"Почему я это говорю? На страницах издания я еще раз ознакомился с содержанием знаменитого 227-го приказа Иосифа Сталина "Ни шагу назад", который был издан в самый разгар Сталинградской битвы", — начал Станкевич.
Он напомнил, что в этом документе потеря Донбасса была отмечена как один из ключевых моментов, который не позволял дальше терять территории. "Это подтверждает значение региона, которое он имел и имеет сейчас для экономики России", — заявил депутат.
Станкевич перечислил отрасли, составляющие основу экономики Донбасса. "Это металлургия, машиностроение, угольная, химическая, нефтехимическая, легкая промышленность, судостроение, пищевое производство, и так далее", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в материале "Вера Кузьмина: Украинец убил русского в себе и в других, а теперь пытается уничтожить саму Россию" на сайте Украина.ру.
Донбасс Россия Украина Юрий Станкевич Украина.ру Госдума Иосиф Сталин Великая Отечественная война ВОВ экономика территория
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния