"Ни шагу назад": Юрий Станкевич напомнил о значении Донбасса, закреплённом в приказе Сталина
Потеря Донбасса во время Великой Отечественной войны была отмечена как ключевая в знаменитом сталинском приказе "Ни шагу назад". Сегодня регион с его мощной промышленностью вновь имеет стратегическое значение для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
2026-02-06T04:00
Рассуждая о послевоенном восстановлении Донбасса, парламентарий провёл историческую параллель и дал рекомендации коллегам. Он сообщил, что на недавнем заседании в Госдуме всем депутатам раздали красочное издание под названием "Сталинград. История битвы". "Почему я это говорю? На страницах издания я еще раз ознакомился с содержанием знаменитого 227-го приказа Иосифа Сталина "Ни шагу назад", который был издан в самый разгар Сталинградской битвы", — начал Станкевич.Он напомнил, что в этом документе потеря Донбасса была отмечена как один из ключевых моментов, который не позволял дальше терять территории. "Это подтверждает значение региона, которое он имел и имеет сейчас для экономики России", — заявил депутат.Станкевич перечислил отрасли, составляющие основу экономики Донбасса. "Это металлургия, машиностроение, угольная, химическая, нефтехимическая, легкая промышленность, судостроение, пищевое производство, и так далее", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Вера Кузьмина: Украинец убил русского в себе и в других, а теперь пытается уничтожить саму Россию" на сайте Украина.ру.
