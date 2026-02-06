"Дональд, отдыхай": эксперт объяснил, почему без удара по Европе у Трампа не будет побед - 06.02.2026 Украина.ру
"Дональд, отдыхай": эксперт объяснил, почему без удара по Европе у Трампа не будет побед
Без радикального давления на Европу, включая огромные пошлины на её товары, Дональд Трамп будет терпеть поражения на международной арене. Его дипломатические шаги, вроде энергетического перемирия, служат лишь для создания видимости влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о сути недавнего энергетического перемирия, эксперт подчеркнул, что на ход спецоперации оно никак не влияет, отметив, что президенту США нужно было что-то, чтобы продолжать демонстрировать свои усилия. Европа скажет нет, и если Трамп не обрушится на нее со всей мощью, пока есть еще испуг от его признания, то есть не начнет посадки в США и не введет неснижаемые 40-процентные пошлины на европейские товары, то будет раз за разом терпеть позорные поражения, отметил политолог."Он попытался вернуться к вопросу Гренландии, развернуть все в сторону побед в западном полушарии. Но и тут ему сказали, Дональд, отдыхай. И он пошел отдыхать", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Прощай MAGA? Дмитрий Дробницкий о том, как дело Эпштейна остановило революцию Трампа в США" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале "Дмитрий Краснов: Гротескный фюрер пошел на переговоры по Украине, пойдет и на вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
04:50 06.02.2026
 
Отвечая на вопрос о сути недавнего энергетического перемирия, эксперт подчеркнул, что на ход спецоперации оно никак не влияет, отметив, что президенту США нужно было что-то, чтобы продолжать демонстрировать свои усилия.

"Но всем понятно, что он не будет давить своих врагов в Евроатлантике. Эта ситуация была предсказана мной еще весной", — заявил Дробницкий.

Европа скажет нет, и если Трамп не обрушится на нее со всей мощью, пока есть еще испуг от его признания, то есть не начнет посадки в США и не введет неснижаемые 40-процентные пошлины на европейские товары, то будет раз за разом терпеть позорные поражения, отметил политолог.
"Он попытался вернуться к вопросу Гренландии, развернуть все в сторону побед в западном полушарии. Но и тут ему сказали, Дональд, отдыхай. И он пошел отдыхать", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Прощай MAGA? Дмитрий Дробницкий о том, как дело Эпштейна остановило революцию Трампа в США" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в материале "Дмитрий Краснов: Гротескный фюрер пошел на переговоры по Украине, пойдет и на вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния