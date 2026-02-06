https://ukraina.ru/20260206/pokhoronnyy-marsh-mandelsona-dose-epshteyna-sprovotsiruet-otstavku-britanskogo-pravitelstva-1075291983.html

Похоронный марш Мандельсона. Досье Эпштейна спровоцирует отставку британского правительства

Правительство Великобритании во главе с премьер-министром Киром Стармером может рухнуть в самое ближайшее время – на фоне публикации новых данных по делу сутенера и педофила Джеффри Эпштейна.

Обнародованные документы подтверждают тесные связи между Эпштейном и его давним другом – британским политиком Питером Мандельсоном, который вплоть до недавнего времени являлся одним из самых видных представителей руководства правящей Лейбористской партии.Биография Питера Мандельсона свидетельствует о том, что британский политический истеблишмент измазан грязью от пяток и до макушки. Громкие скандалы преследовали этого одиозного персонажа с самого начала карьеры, но данное обстоятельство совершенно не мешало ему добиться огромного влияния в бизнесе и политике.В 1998 году Мандельсон получил важный пост министра торговли и промышленности в лейбористском правительстве Тони Блэра. Его позиции в партии были такими сильными, что Питер получил от своих соратников характерное прозвище "Князь тьмы" – за умение решать любые вопросы.Однако Мандельсону пришлось оставить эту должность, потому что его уличили в коррупции. Оказалось, что министр получил крупную взятку в виде беспроцентного кредита на 337 тысяч фунтов стерлингов для покупки жилья в респектабельном районе Ноттинг-хилл. А журналистское расследование позволило установить, что это был подарок от известного миллионера – за содействие в решении различных проблем.Уже в следующем году, когда эта история несколько подзабылась, друзья из руководства Лейбористской партии вручили Мандельсону портфель министра по делам Северной Ирландии, вернув коррупционера в состав правительства. Но этот оборотистый деятель угодил в очередной скандал – из-за теневого сотрудничества с индийским бизнесменом, связанным со строительством развлекательного комплекса "Купол тысячелетия", где были освоены крупные бюджетные средства.Питер Мандельсон снова подал в отставку – однако этот проходимец оказался непотопляемым. В 2004 году его направили в Брюссель, где Питер вступил в должность европейского комиссара по внешней торговле. Через четыре года, после возвращения в Лондон, "Князь тьмы" получил от королевы баронский титул, стал лордом-председателем Тайного совета, и снова оказался в правительстве – на этот раз на должности министра по делам бизнеса и инноваций, лоббируя интересы могущественных транснациональных корпораций.После падения правительства лейбористов Питер Мандельсон появился в Киеве, где произошел переворот, который привел к власти зависимых от Запада националистов. В 2015 году он стал членом Агентства модернизации Украины и участвовал в разработке программы экономических реформ. Ее реализация привела к резкому росту коммунальных тарифов и сокращению социальной поддержки населения, а сам Мандельсон обеспечил себе этим хороший заработок.Этот теневой воротила помог сместить с поста главы Лейбористской партии несистемного политика Джереми Корбина, заменив его на безликого Кира Стармера, который показал себя послушным инструментом в руках британской элиты. И в 2024 году, после прихода к власти, Стармер предложил направить "Князя тьмы" послом в Вашингтон, учитывая его давние и тесные связи с американскими бизнесменами.О том, что эти связи включали в себя давние отношения с сутенером Эпштейном, стало известно в прошлом году. Поначалу Питер Мандельсон отвергал все обвинения прессы – утверждая, что он порвал с педофилом в 2008 году, сразу после того, как Джеффри осудили за склонение к проституции несовершеннолетней девушки. Однако публикация новой порции документов по делу Эпштейна показала, что эти заявления были циничной ложью.Опубликованные документы свидетельствуют о том, что Мандельсон называл Эпштейна своим лучшим другом и хлопотал насчет его досрочного освобождения из тюрьмы. Американский сутенер влиял через "Князя тьмы" на политику британского правительства, лоббируя выгодные для себя поправки в законопроекты. Питер получал за это деньги, которые переводил ему педофил, а также развлекался на его острове с доставленными туда девушками.Одна из опубликованных на днях фотографий запечатлела лорда в трусах, рядом с неизвестной женщиной. И этот снимок появился сейчас практически во всех британских газетах – рядом с фотографией бывшего принца Эндрю, который был заснят на острове Эпштейна стоящим на четвереньках.Новый виток скандала окончательно хоронит правительство Стармера, которое побило все рекорды непопулярности. Премьер был вынужден публично признать, что он знал о связях между Эпштейном и Мандельсоном – потому что эта информация была предоставлена ему после официальной проверки служб внутренней безопасности. Причем, когда Кир рассказывал об этом в британском парламенте, все видели, что у него дрожат руки.Отставка Стармера является в этой ситуации практически неизбежной – вопрос лишь в том, произойдет она в ближайшие дни, или случится немного позже. Но дело в том, что потенциальные преемники лидера лейбористов тоже оказались замешаны в тесных контактов с лучшим другом покойного педофила."Питер Мандельсон превращается в самый настоящий радиоактивный изотоп, который облучает уже всю Лейбористскую партию. Скандал поглощает всех вокруг. Стармер вынужден признать, что был в курсе связей Эпштейна и Мандельсона, но всё равно назначил его послом в США.Под ударом также оказался ключевой советник премьер-министра Морган Максвини, который и был главным лоббистом назначения Мандельсона. Известно, что Мандельсон и Максвини даже обсуждали возможные перестановки в кабинете министров.Самое поразительное, что даже потенциальные преемники Стармера уже заражены скандалом. Взять хотя бы Уэса Стритинга. Партнёр министра здравоохранения работал на Мандельсона в качестве помощника. А сам Мандельсон изначально агитировал за Стритинга в качестве следующего лидера партии. Рядовыми отставками тут не отделаться", – пишет экспертный телеграм-канал Westminster.Эта история указывает на глубокий кризис, в котором оказалась сегодня политическая система Великобритании. В руководстве этой страны прогнило буквально все. Но утонувшее в коррупции государство по прежнему пытается учить весь мир демократии.

