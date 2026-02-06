Британские офицеры работают на Украине под дипломатическим прикрытием — посол РФ - 06.02.2026 Украина.ру
Британские офицеры работают на Украине под дипломатическим прикрытием — посол РФ
Британские офицеры работают на Украине под дипломатическим прикрытием — посол РФ
Британские офицеры работают на Украине под дипломатическим прикрытием — посол РФ
Кадровые офицеры из Великобритании работают на Украине под дипломатическим прикрытием, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. Об этом 6 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-06T03:53
2026-02-06T03:55
"Присутствие британских кадровых офицеров и военнослужащих на украинской территории – факт общеизвестный. Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства. Есть и те, кто обеспечивает специализированную боевую подготовку ВСУ", — рассказал российский дипломат.Он также напомнил, что Лондон в декабре был вынужден признать гибель на Украине офицера британских вооруженных сил Джорджа Хули. Этот инструктор погиб в результате несчастного случая при обучении украинцев применению переданной Великобританией военной техники."С учетом щекотливости вопроса с точки зрения международного права, британцы опасаются выявления фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне Украины. Впрочем, способов представить все в относительно пристойном виде немало", — уточнил Келин.Министерство обороны Великобритании в декабре сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием средств ПВО. По данным СМИ, этот несчастный случай унёс жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных.Глава британского правительства Кир Стармер заявил 10 декабря в Палате общин, что Хули погиб в "трагическом несчастном случае" вдали от линии фронта, наблюдая за испытанием "новой оборонительной системы" с участием украинских военнослужащих. Подробнее в публикации - Британский десантник погиб на Украине во время испытания дрона-перехватчика.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Британские офицеры работают на Украине под дипломатическим прикрытием — посол РФ

03:53 06.02.2026 (обновлено: 03:55 06.02.2026)
 
© APПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP
Кадровые офицеры из Великобритании работают на Украине под дипломатическим прикрытием, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. Об этом 6 февраля сообщает РИА Новости
"Присутствие британских кадровых офицеров и военнослужащих на украинской территории – факт общеизвестный. Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства. Есть и те, кто обеспечивает специализированную боевую подготовку ВСУ", — рассказал российский дипломат.
Он также напомнил, что Лондон в декабре был вынужден признать гибель на Украине офицера британских вооруженных сил Джорджа Хули. Этот инструктор погиб в результате несчастного случая при обучении украинцев применению переданной Великобританией военной техники.
"С учетом щекотливости вопроса с точки зрения международного права, британцы опасаются выявления фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне Украины. Впрочем, способов представить все в относительно пристойном виде немало", — уточнил Келин.
Министерство обороны Великобритании в декабре сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием средств ПВО. По данным СМИ, этот несчастный случай унёс жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных.
Глава британского правительства Кир Стармер заявил 10 декабря в Палате общин, что Хули погиб в "трагическом несчастном случае" вдали от линии фронта, наблюдая за испытанием "новой оборонительной системы" с участием украинских военнослужащих. Подробнее в публикации - Британский десантник погиб на Украине во время испытания дрона-перехватчика.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния