Американская парадигма: Трамп всё стремительнее теряет контроль над США, даже там, где был победителем
В руках президента США Дональда Трампа нет всей полноты власти, он не может влиять на ситуацию в отдельных штатах, что, конечно, не идёт на пользу его однопартийцам, у которых впереди трудная битва за Конгресс
Победная серия Демократической партии на местных выборах, начавшаяся осенью, продолжается.На выборах 31 января в местный Сенат в республиканском штате Техас, в округе, где Дональд Трамп выигрывал во всех трёх президентских кампаниях, в которых участвовал, неожиданно победу одержал ветеран ВВС демократ Тейлор Рехмет, а не республиканка Ли Вамбсганс, которую глава государства назвал успешной бизнесвумен и невероятной сторонницей MAGA-движения.В тот же день состоялись внеочередные выборы в 18-м избирательном округе Техаса на место в Палате представителей, пустующее без малого год после смерти 5 марта 2025-го конгрессмена-демократа Сильвестра Тёрнера. По итогам голосования победу одержал бывший окружной прокурор демократ Кристиан Менефи (его конкуренткой была Аманда Эдвардс также из Демократической партии) - восходящая звезда среди демократов Техаса, заявляющий о готовности бороться с администрацией Трампа. После того, как он 2 февраля принял присягу и без того мизерное преимущество однопартийцев президента в Палате представителей сократилось ещё больше: 214 месту у демократов против 218 у республиканцев.Соответственно, Белому дому будет сложнее проводить свои инициативы через нижнюю палату Конгресса, а на столе в частности такой важный вопрос, как финансирование Министерства внутренней безопасности (его утвердили лишь до 13 февраля в расчёте достичь договорённостей до этого срока, иначе в США наступит частичный шатдаун).В этой ситуации республиканцам велено не пропускать заседания за исключением случаев, когда речь идёт о жизни и смерти."Лучше бы им быть здесь. Я сказал всем, и не в шутку, что никаких экстремальных видов спорта, никакого риска, принимайте витамины. Будьте здоровы и оставайтесь здесь", - сказал председатель Палаты представителей Майк Джонсон.Хотя республиканцы занимают Белый дом и имеют большинство в обеих палатах Конгресса, контроль Трампа над ситуацией в стране ослабевает: и личный рейтинг президента снижается (сейчас его работу одобряют 42,6% американцев, недовольны – 54,6%), и позиции законодателей-республиканцев на разных уровнях ослабевают, что демонстрируют как итоги выборов за последние почти полгода, так и цифры в соцопросах.Если в конце января 2025 года - сразу после инаугурации 47-го президента - в гонке за Конгресс-2026 лидировала Республиканская партия с преимуществом в 1,5% (45,5% против 44%), то сейчас отстаёт от Демократической на 5% (42,6% против 47,6%).Трамп не скрывает беспокойства насчёт исхода ноябрьских выборов и прямым текстом говорит, что однопартийцы вполне вероятно лишатся большинства в Палате представителей, в таком случае его вновь могут подвести под импичмент. Спрогнозировать за кем останется нижняя палата Конгресса сложно, поскольку шансы обеих политических сил примерно равны. В Сенате, состав которого осенью переизберут на 1/3, всё выглядит гораздо стабильнее: он должен остаться за республиканцами – однако демократы на фоне роста рейтингов уже задумались "а не замахнуться ли нам на большинство в Сенате!?" Шансы выглядят пока не столь реалистичными, но кто знает, как всё повернётся за 9 месяцев.Большое влияние на сегодняшний расклад сил в избирательной кампании оказала ситуация в Миннесоте, где агенты Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) в ходе рейдов убили двоих гражданских активистов, что спровоцировало волну протестов в стране. Трампу пришлось переключить министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая и продвигала жёсткий подход к нелегалам, на другой фронт работы – уж слишком сильным было общественное давление на женщину, а терять свою верную соратницу президент не хочет. Вместо неё в Миннеаполис отравили "царя границы" Томаса Хомана, ответственного за безопасность границ и депортацию нелегалов.Через неделю телеканал ABC сообщил, что военные, которые готовились к отправке в Миннеаполис – а это около 1500 солдат 11‑й воздушно‑десантной дивизии ВС США и 200 служащих Национальной гвардии Техаса - получили приказ не развёртываться в городе. Вскоре Хоман объявил, что власти США отзывают из Миннесоты 700 офицеров миграционных служб, включая ICE, аргументировав это решение улучшением ситуации с безопасностью и беспрецедентным уровнем сотрудничества с властями штата, демократическими, кстати.Обе политические силы пытаются подстелить себе соломки к промежуточным выборам в Конгресс за счёт законодательных инструментов. В частности прибегнув к изменению границ избирательных округов выгодным для себя образом, такой приём называется джерримендеринг. Кроме того, республиканцы лоббируют принятие закона SAVE Act, который обяжет избирателей предъявлять документы для подтверждения гражданства при регистрации для участия в выборах - невероятно, но факт, в 14 штатах США вообще не смотрят удостоверения личности; а руководство штатов - регулярно проводить проверку списков избирателей для исключения из них лиц, сведения о которых содержат ошибки; модернизировать систему онлайн-регистрации. Действующая сейчас избирательная система открывает большие возможности для махинаций на выборах, на что внимание Трампа на саммите на Аляске обратил президент РФ Владимир Путин, и американский лидер задумался о пересмотре нынешних механизмов.Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер говорит, что демократы будут решительно выступать против введения более строгих требований к голосованию, утверждая, что эта мера якобы лишит избирательных прав миллионы американцев. Демократам, конечно, пересмотр нынешних механизмов не на руку, поскольку в частности их электорат активно практикует голосование по почте, за счёт чего легче фальсифицировать результаты, и среди их избирателей в ходе проверок находят множество мёртвых душ.О том, как 47-й президент США теряет сторонников, благодаря которым пришёл к власти, читайте в интервью американиста Дмитрия Дробницкого Прощай, MAGA?
В руках президента США Дональда Трампа нет всей полноты власти, он не может влиять на ситуацию в отдельных штатах, что, конечно, не идёт на пользу его однопартийцам, у которых впереди трудная битва за Конгресс
Победная серия Демократической партии на местных выборах, начавшаяся осенью, продолжается.
На выборах 31 января в местный Сенат в республиканском штате Техас, в округе, где Дональд Трамп выигрывал во всех трёх президентских кампаниях, в которых участвовал, неожиданно победу одержал ветеран ВВС демократ Тейлор Рехмет, а не республиканка Ли Вамбсганс, которую глава государства назвал успешной бизнесвумен и невероятной сторонницей MAGA-движения.
В тот же день состоялись внеочередные выборы в 18-м избирательном округе Техаса на место в Палате представителей, пустующее без малого год после смерти 5 марта 2025-го конгрессмена-демократа Сильвестра Тёрнера. По итогам голосования победу одержал бывший окружной прокурор демократ Кристиан Менефи (его конкуренткой была Аманда Эдвардс также из Демократической партии) - восходящая звезда среди демократов Техаса, заявляющий о готовности бороться с администрацией Трампа. После того, как он 2 февраля принял присягу и без того мизерное преимущество однопартийцев президента в Палате представителей сократилось ещё больше: 214 месту у демократов против 218 у республиканцев.
Соответственно, Белому дому будет сложнее проводить свои инициативы через нижнюю палату Конгресса, а на столе в частности такой важный вопрос, как финансирование Министерства внутренней безопасности (его утвердили лишь до 13 февраля в расчёте достичь договорённостей до этого срока, иначе в США наступит частичный шатдаун).
В этой ситуации республиканцам велено не пропускать заседания за исключением случаев, когда речь идёт о жизни и смерти.
"Лучше бы им быть здесь. Я сказал всем, и не в шутку, что никаких экстремальных видов спорта, никакого риска, принимайте витамины. Будьте здоровы и оставайтесь здесь", - сказал председатель Палаты представителей Майк Джонсон.
Хотя республиканцы занимают Белый дом и имеют большинство в обеих палатах Конгресса, контроль Трампа над ситуацией в стране ослабевает: и личный рейтинг президента снижается (сейчас его работу одобряют 42,6% американцев, недовольны – 54,6%), и позиции законодателей-республиканцев на разных уровнях ослабевают, что демонстрируют как итоги выборов за последние почти полгода, так и цифры в соцопросах.
Если в конце января 2025 года - сразу после инаугурации 47-го президента - в гонке за Конгресс-2026 лидировала Республиканская партия с преимуществом в 1,5% (45,5% против 44%), то сейчас отстаёт от Демократической на 5% (42,6% против 47,6%).
Трамп не скрывает беспокойства насчёт исхода ноябрьских выборов и прямым текстом говорит, что однопартийцы вполне вероятно лишатся большинства в Палате представителей, в таком случае его вновь могут подвести под импичмент. Спрогнозировать за кем останется нижняя палата Конгресса сложно, поскольку шансы обеих политических сил примерно равны. В Сенате, состав которого осенью переизберут на 1/3, всё выглядит гораздо стабильнее: он должен остаться за республиканцами – однако демократы на фоне роста рейтингов уже задумались "а не замахнуться ли нам на большинство в Сенате!?" Шансы выглядят пока не столь реалистичными, но кто знает, как всё повернётся за 9 месяцев.
Большое влияние на сегодняшний расклад сил в избирательной кампании оказала ситуация в Миннесоте, где агенты Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) в ходе рейдов убили двоих гражданских активистов, что спровоцировало волну протестов в стране. Трампу пришлось переключить министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая и продвигала жёсткий подход к нелегалам, на другой фронт работы – уж слишком сильным было общественное давление на женщину, а терять свою верную соратницу президент не хочет. Вместо неё в Миннеаполис отравили "царя границы" Томаса Хомана, ответственного за безопасность границ и депортацию нелегалов.
Через неделю телеканал ABC сообщил, что военные, которые готовились к отправке в Миннеаполис – а это около 1500 солдат 11‑й воздушно‑десантной дивизии ВС США и 200 служащих Национальной гвардии Техаса - получили приказ не развёртываться в городе. Вскоре Хоман объявил, что власти США отзывают из Миннесоты 700 офицеров миграционных служб, включая ICE, аргументировав это решение улучшением ситуации с безопасностью и беспрецедентным уровнем сотрудничества с властями штата, демократическими, кстати.
Обе политические силы пытаются подстелить себе соломки к промежуточным выборам в Конгресс за счёт законодательных инструментов. В частности прибегнув к изменению границ избирательных округов выгодным для себя образом, такой приём называется джерримендеринг. Кроме того, республиканцы лоббируют принятие закона SAVE Act, который обяжет избирателей предъявлять документы для подтверждения гражданства при регистрации для участия в выборах - невероятно, но факт, в 14 штатах США вообще не смотрят удостоверения личности; а руководство штатов - регулярно проводить проверку списков избирателей для исключения из них лиц, сведения о которых содержат ошибки; модернизировать систему онлайн-регистрации. Действующая сейчас избирательная система открывает большие возможности для махинаций на выборах, на что внимание Трампа на саммите на Аляске обратил президент РФ Владимир Путин, и американский лидер задумался о пересмотре нынешних механизмов.
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер говорит, что демократы будут решительно выступать против введения более строгих требований к голосованию, утверждая, что эта мера якобы лишит избирательных прав миллионы американцев. Демократам, конечно, пересмотр нынешних механизмов не на руку, поскольку в частности их электорат активно практикует голосование по почте, за счёт чего легче фальсифицировать результаты, и среди их избирателей в ходе проверок находят множество мёртвых душ.
О том, как 47-й президент США теряет сторонников, благодаря которым пришёл к власти, читайте в интервью американиста Дмитрия Дробницкого Прощай, MAGA?
