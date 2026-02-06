https://ukraina.ru/20260206/proigral-uzhe-mnogo-srazheniy-politolog-o-tom-pochemu-tramp-ne-reshaetsya-na-zhestkie-mery-1075258416.html

"Проиграл уже много сражений": политолог о том, почему Трамп не решается на жесткие меры

Попытка Дональда Трампа навести порядок в мятежных городах, управляемых демократами, проваливается из-за его нерешительности. Президент США проигрывает это внутреннее противостояние, поскольку не готов применить против местных властей всю силу закона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

На днях президент США Дональд Трамп дал распоряжение министру внутренней безопасности Кристи Ноэм ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в протесты или беспорядки в различных городах, управляемых демократами, до тех пор, пока они не обратятся за помощью.Комментируя распоряжение Трампа не вмешиваться в беспорядки, эксперт констатировал череду поражений. "Трамп проиграл уже много сражений. По Гренландии он сдал назад, битву за города он начал проигрывать еще в 2025 году. Это было видно по Лос-Анджелесу", — заявил Дробницкий.Политолог раскритиковал половинчатость действий администрации США. "Да, методы работы ICE и пограничного патруля в городах ниже плинтуса, но работать больше некому. И если начал жестить, так жести до конца", — сказал он.Эксперт пояснил, что для победы в этом противостоянии Трампу пришлось бы пойти на крайние шаги. "И если губернатор и мэр против тебя, то вводи Акт о мятеже <...> Выдавай ордер на арест мэра, суди его", — отметил Дробницкий, имея в виду старый закон, позволяющий президенту США вводить войска внутрь страны.По его мнению, отказ от жестких репрессий против оппонентов делает невозможными и обещанные реформы. "Не будет репрессий – не будет и реформ, это известная формула", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Прощай MAGA? Дмитрий Дробницкий о том, как дело Эпштейна остановило революцию Трампа в США" на сайте Украина.ру.Вся шокирующая правда о деле Эпштейна — в авторской статье Павла Котова "Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума" на сайте Украина.ру

