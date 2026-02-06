"Проиграл уже много сражений": политолог о том, почему Трамп не решается на жесткие меры - 06.02.2026 Украина.ру
"Проиграл уже много сражений": политолог о том, почему Трамп не решается на жесткие меры
"Проиграл уже много сражений": политолог о том, почему Трамп не решается на жесткие меры
"Проиграл уже много сражений": политолог о том, почему Трамп не решается на жесткие меры
Попытка Дональда Трампа навести порядок в мятежных городах, управляемых демократами, проваливается из-за его нерешительности. Президент США проигрывает это внутреннее противостояние, поскольку не готов применить против местных властей всю силу закона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-02-06T04:15
2026-02-06T04:15
новости
сша
дмитрий дробницкий
дональд трамп
джеффри эпштейн
украина.ру
протесты
протестующие
реформы
демократическая партия
На днях президент США Дональд Трамп дал распоряжение министру внутренней безопасности Кристи Ноэм ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в протесты или беспорядки в различных городах, управляемых демократами, до тех пор, пока они не обратятся за помощью.Комментируя распоряжение Трампа не вмешиваться в беспорядки, эксперт констатировал череду поражений. "Трамп проиграл уже много сражений. По Гренландии он сдал назад, битву за города он начал проигрывать еще в 2025 году. Это было видно по Лос-Анджелесу", — заявил Дробницкий.Политолог раскритиковал половинчатость действий администрации США. "Да, методы работы ICE и пограничного патруля в городах ниже плинтуса, но работать больше некому. И если начал жестить, так жести до конца", — сказал он.Эксперт пояснил, что для победы в этом противостоянии Трампу пришлось бы пойти на крайние шаги. "И если губернатор и мэр против тебя, то вводи Акт о мятеже &lt;...&gt; Выдавай ордер на арест мэра, суди его", — отметил Дробницкий, имея в виду старый закон, позволяющий президенту США вводить войска внутрь страны.По его мнению, отказ от жестких репрессий против оппонентов делает невозможными и обещанные реформы. "Не будет репрессий – не будет и реформ, это известная формула", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Прощай MAGA? Дмитрий Дробницкий о том, как дело Эпштейна остановило революцию Трампа в США" на сайте Украина.ру.Вся шокирующая правда о деле Эпштейна — в авторской статье Павла Котова "Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума" на сайте Украина.ру
Попытка Дональда Трампа навести порядок в мятежных городах, управляемых демократами, проваливается из-за его нерешительности. Президент США проигрывает это внутреннее противостояние, поскольку не готов применить против местных властей всю силу закона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
На днях президент США Дональд Трамп дал распоряжение министру внутренней безопасности Кристи Ноэм ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в протесты или беспорядки в различных городах, управляемых демократами, до тех пор, пока они не обратятся за помощью.
Комментируя распоряжение Трампа не вмешиваться в беспорядки, эксперт констатировал череду поражений. "Трамп проиграл уже много сражений. По Гренландии он сдал назад, битву за города он начал проигрывать еще в 2025 году. Это было видно по Лос-Анджелесу", — заявил Дробницкий.
Политолог раскритиковал половинчатость действий администрации США. "Да, методы работы ICE и пограничного патруля в городах ниже плинтуса, но работать больше некому. И если начал жестить, так жести до конца", — сказал он.
Эксперт пояснил, что для победы в этом противостоянии Трампу пришлось бы пойти на крайние шаги. "И если губернатор и мэр против тебя, то вводи Акт о мятеже <...> Выдавай ордер на арест мэра, суди его", — отметил Дробницкий, имея в виду старый закон, позволяющий президенту США вводить войска внутрь страны.
По его мнению, отказ от жестких репрессий против оппонентов делает невозможными и обещанные реформы. "Не будет репрессий – не будет и реформ, это известная формула", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Прощай MAGA? Дмитрий Дробницкий о том, как дело Эпштейна остановило революцию Трампа в США" на сайте Украина.ру.
Вся шокирующая правда о деле Эпштейна — в авторской статье Павла Котова "Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума" на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния