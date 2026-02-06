https://ukraina.ru/20260206/spetsopretsiya-na-minuvshey-nedele-nashi-voyska-aktivno-ispolzuyut-flangovye-i-manevrennye-deystviya--1075292860.html

Даже официальные говорящие головы ВСУ вынуждены признавать резкое ухудшение ситуации на многих участках линии боевого соприкосновения.

Например, вблизи границы Сумской и Курской областей, на Краснопольском направлении. За последние четыре дня российская армия активизировала свои действия там, где ВСУ пытаются пересекать границу. И произошло это после захвата штурмовиками ВС РФ населённых пунктов Грабовское и Высокое. Наши штурмовые группы скрытно вошли в окрестности Покровки, где завязались бои. Наши придерживаются проверенной тактики. Проникшие малые группы занимают круговую оборону и в дальнейшем обеспечивают накопление и закрепление плацдарма. Затем подходит второй эшелон, после чего штурмовики идут дальше.Важность этого рубежа для противника играет ключевую роль на этом участке. Здесь проходит железнодорожная ветка на Краснополье, с упором на которую легче продвигаться вперед. Канал "Северный ветер" сообщил, что в Краснопольском районе оборона ВСУ посыпалась. Личный состав ВСУ бросил линию обороны и покинул огневые позиции. Такая же картина наблюдается фактически на всем северном фронте. Правда командирам украинских подразделений удается насыщать опорники дополнительными силами из состава мобилизованных, чья задача сводится к "приманке" для наших штурмовиков, тогда как расчеты FPV-дронов ВСУ пытаются нанести урон "северянам".Интенсивные бои продолжаются в районе освобожденного 1 февраля села Зелёное (2 км от нашей границы), которое является связующим логистическим звеном между Липцами и Терновой. Это уже Харьковская область, северная часть которой относится к зоне ответственности "северян". На всю катушку по опорникам ВСУ отработала артиллерия 11-го армейского корпуса. Также значительный вклад внесли подразделения войск беспилотных систем 18-й мотострелковой дивизии, которые вели круглосуточное дежурство в воздухе, передавая точные данные при корректировке огня и ударных FPV-дронов. Затем в дело вступила пехота. После освобождения населенного пункта Зелёное, войска российской группировки "Север" решают сразу несколько задач. Первая — расширение полосы безопасности на белгородском участке российской границы. Вторая — соединение двух разделенных сейчас плацдармов, Липцевского и Волчанского, в единое целое. Таким образом получится важный оперативно-тактический район, восточный фланг которого будет упираться в реку Оскол, а западный — в границы Травянского водохранилища.Соединение двух плацдармов дает возможность расширить и укрепить зоны безопасности вблизи границы, тем самым отодвинуть украинскую артиллерию, прежде всего реактивную, на юг, откуда она не сможет обстреливать Белгород и приграничные населенные пункты. По сути, это выравнивание фронта, так как происходит одновременно с продвижением от Зелёного в сторону села Нескучное, лежащего, как и Зелёное, на берегу реки Муром, рядом с водохранилищем с одноименным названием. Эксперты обращают внимание на то, что западнее, на одной линии с Нескучным, находится населенный пункт Липцы.Начало активных боевых действий на этом участке ЛБС может говорить о том, что в движение пришёл ещё один участок фронта на севере Харьковской области. До недавнего времени по позициям ВСУ в этом районе удары наносились исключительно авиацией и артиллерией, а сейчас в дело пошла российская пехота. Наступательные действия по линии Липцы, Терновая, Рубежное в междуречье рек Харьков и Северский Донец выводит российские войска к северо-восточным и восточным окраинам самого Харькова. Не стоит сбрасывать со счетов и продолжающееся наступление на Волчанском направлении. Наши войска от Графского планомерно выходят на Верхнюю Писаревку. От населенных пунктов Вильча и Лиман продвижение идет в сторону Великого Бурлука. В том же направлении с востока наступают и войска группировки "Запад", которые на днях освободили Кутьковку и двигаются сейчас в сторону Лозовой Второй и Лозовой Первой.На Харьковском направлении ВС РФ продолжают уничтожать не только живую силу, но и технику противника, в том числе и натовскую. Уже получила подтверждение информация, что вблизи российской границы уничтожены несколько американских РСЗО HIMARS. Реактивные установки по накатанным зимним дорогам перемещаются вдоль российской границы и наносят удары по гражданским объектам приграничных районов Белгородской области. Их находят наши разведчики, передают координаты ракетчикам или сами уничтожают вражеские РСЗО вместе с экипажами.Потери украинских войск за сутки на харьковском направлении — почти 300 военнослужащих, в том числе-иностранных наемников, 22 единицы техники и вооружения, преимущественно натовских систем, и семь складов с боеприпасами и военным имуществом. На левом берегу Оскола территория Харьковской области в большей степени освобождена.В зоне ответственности группировок войск "Юг" и "Центр" регулярно фиксируются перехваты нашими FPV-дронами вражеских БПЛА "Баба-Яга", которые пытался сбросами атаковать позиции ВС РФ к югу от Закотного. На основании этого картографы сделали вывод, что российские войска увеличивают контроль территорий в направлении Кривой Луки. На Добропольском направлении наши штурмовые подразделения взяли опорник севернее Нового Донбасса. Лесополоса, разделяющая Доброполье и Новый Донбасс, активно обрабатывается артиллерией, ФАБами и FPV-дронами. Это последний крупный укрепленный рубеж перед входом в город. Также российские штурмовые группы уже присутствуют в Кутузовке и Рубежном. Российская армия перехватила инициативу в населенном пункте Гришино, взяв под полный контроль районы, прилегающие к прудам. Также нашим бойцам удалось завязать бои ближе к центру, приближаясь к амбулатории.Ситуация в зоне ответственности "Восток" также изменилась. Штурмовые подразделения гвардейского 114-го полка 127-й мотострелковой дивизии в ходе ожесточенных боев взяли под контроль населенный пункт Староукраинка Запорожской области. Под наш контроль перешел важный район обороны врага площадью более 5 квадратных километров, уничтожено до двух взводов противника, 10 единиц техники, 14 гексакоптеров типа "Баба-Яга". Сообщения украинских информационных ресурсов о ликвидации наших штурмовых групп, якобы действующих на Запорожском направлении на территории высохшего Каховского водохранилища с целью проникновения в Кушугум, являются классическим укро-фейком, задача которого — придумать медиа- "перемогу" на ровном месте.На минувшей неделе произошел мощнейший и первый крупный после так называемого "энергетического перемирия" ракетный удар по Украине. По поступившим данным ВС РФ использовали около 30 баллистических "Искандеров-М", десятки крылатых Х-101, "Калибр", Х-32 (Х-22), несколько гиперзвуковых "Цирконов" и сотни дронов. Основной удар наносился по объектам энергетики в центральной и восточной Украине. Известно, что в Киеве досталось ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Также прилетело в район Трипольской ТЭС, и была поражена крупнейшая подстанция "Киевская" 750 кВ, которая отвечает за коммуникацию Ровенской и Хмельницкой АЭС с киевским энергоузлом.В районе Харькова фиксировался удар по крупнейшей ТЭЦ-5, которая отапливает значительную часть мегаполиса, а также по Змиевской ТЭС.В Днепропетровской области прилетело по Приднепровской ТЭЦ. В Винницкой — удар пришелся в район Ладыжинской ТЭС и крупнейшей подстанции 750 кВ. Также был удар по подстанциям Одессы и области, которые отвечают за импорт электроэнергии из Молдавии и Румынии.Президент России Владимир Путин ещё 15 января напомнил: цель Москвы - долгосрочный и устойчивый мир, обеспечивающий безопасность для всех. Однако готовность Киева к такому сценарию вызывает многочисленные вопросы.Судя по всему, 4-5 февраля раунд переговоров в Абу-Даби не принес конкретных результатов на пути к долгосрочному миру. Как отмечают эксперты Запад продолжит попытки затянуть время, России придется использовать финальный силовой аргумент, чтобы принудить оппонентов к миру на условиях, озвученных в начале СВО. Украина видит поддержку Запада и продолжает упираться по вопросу территорий. Диалог начат, но "время консенсуса" еще не наступило. А президент Украины Зеленский постоянно твердит о том, что своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет. Без давления на Россию завершение этой войны не произойдёт,- подытожил своё послание главарь киевского режима, фактически поставив Западу дерзкое условие. Устанавливать "перемирие" на месяц и больше не в интересах России. Украинский военно-промышленный комплекс работает благодаря энергии, а, значит, удары влияют на то, получат ли ВСУ дополнительное вооружение.На мой взгляд, основные боевые действия будут продолжаться не только на Донбассе, но и на Харьковском направлении. Наша армия продолжит наступление за освобождение Запорожья – одного из двух областных центров, включённых в состав России, но остающихся под контролем украинского режима. При всей сложности этой задачи очевидно, что Россия не может отказаться от планов по освобождению всего юга Украины. При этом продолжатся уничтожения объектов ВПК. Это политика уничтожения военного потенциала ВСУ и принуждения к быстрейшему прекращению огня.О провокации, которую задумала украинская власть для срыва мирных переговоров - в статье Михаила Павлива "Подрыв на Хмельницкой АЭС! Рассказ о неудавшейся провокации"

