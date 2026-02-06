Идут боестолкновения и зачистки: военный эксперт рассказал, что сейчас происходит в Купянске - 06.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260206/idut-boestolknoveniya-i-zachistki-voennyy-ekspert-rasskazal-chto-seychas-proiskhodit-v-kupyanske-1075199221.html
Идут боестолкновения и зачистки: военный эксперт рассказал, что сейчас происходит в Купянске
Идут боестолкновения и зачистки: военный эксперт рассказал, что сейчас происходит в Купянске - 06.02.2026 Украина.ру
Идут боестолкновения и зачистки: военный эксперт рассказал, что сейчас происходит в Купянске
В Купянске продолжаются бои и зачистки, украинские группы применяют тактику просачивания. Стратегической целью командования ВСУ является оттягивание российских сил для создания укреплений на подступах к Харькову. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-02-06T05:00
2026-02-06T05:00
Ситуация в Купянске остаётся напряжённой, заявил эксперт. Он объяснил, почему даже при формальном контроле ВС РФ над городом там не прекращаются столкновения."В Купянске ВСУ применяют нашу же тактику просачивания мелкими группами в сам город. Мы можем говорить, что контролируем Купянск, но на ряде направлений там тоже есть и группы противника", — констатировал собеседник Украина.ру, добавив, что внутри города идут боестолкновения и зачистки.По его словам, у противника здесь свой стратегический расчёт. "Контроль над Купянском для Сырского играет ключевую роль, потому что он планирует оттянуть туда значительное количество наших войск, чтобы за это время создать систему укреплений вдоль коммуникаций, ведущих к Харькову", — пояснил Кнутов.Ситуация осложняется наличием "серой зоны". Но между Купянском и Купянском-Узловым есть серая зона, которая контролируется и российскими частями, и украинцами, отметил он. "И пока мы полностью не освободим всю агломерацию между Купянском и Купянском-Узловым, говорить об их полном освобождении будет сложно опять же в силу постоянного использования противником тактики просачивания", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
Идут боестолкновения и зачистки: военный эксперт рассказал, что сейчас происходит в Купянске

05:00 06.02.2026
 
В Купянске продолжаются бои и зачистки, украинские группы применяют тактику просачивания. Стратегической целью командования ВСУ является оттягивание российских сил для создания укреплений на подступах к Харькову. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Ситуация в Купянске остаётся напряжённой, заявил эксперт. Он объяснил, почему даже при формальном контроле ВС РФ над городом там не прекращаются столкновения.
"В Купянске ВСУ применяют нашу же тактику просачивания мелкими группами в сам город. Мы можем говорить, что контролируем Купянск, но на ряде направлений там тоже есть и группы противника", — констатировал собеседник Украина.ру, добавив, что внутри города идут боестолкновения и зачистки.
По его словам, у противника здесь свой стратегический расчёт. "Контроль над Купянском для Сырского играет ключевую роль, потому что он планирует оттянуть туда значительное количество наших войск, чтобы за это время создать систему укреплений вдоль коммуникаций, ведущих к Харькову", — пояснил Кнутов.
Ситуация осложняется наличием "серой зоны". Но между Купянском и Купянском-Узловым есть серая зона, которая контролируется и российскими частями, и украинцами, отметил он.
"И пока мы полностью не освободим всю агломерацию между Купянском и Купянском-Узловым, говорить об их полном освобождении будет сложно опять же в силу постоянного использования противником тактики просачивания", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
