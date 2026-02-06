Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи - 06.02.2026 Украина.ру
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи - 06.02.2026 Украина.ру
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи
Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и разведки Boeing P-8A Poseidon летал над Чёрным морем у Крыма и Сочи. Об этом в ночь на 6 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-06T01:47
2026-02-06T01:47
Как следует из полётных данных, американский разведчик вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Чёрным морем вдоль Крыма в сторону Сочи.В 200 километрах от Сочи самолёт развернулся и вернулся назад на военную базу США Сигонелла, расположенную на Сицилии.P-8A Poseidon, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным противолодочным и разведывательным самолётом ВМС США. Он предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения и разведки, отслеживания движения судов, а также для обнаружения и борьбы с подводными лодками.Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.Ранее сообщалось, что американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon 26 января пролетел над Баренцевым морем недалеко от Мурманска.
Украина.ру
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи

01:47 06.02.2026
 
© ФотоАмериканский самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и разведки Boeing P-8A Poseidon летал над Чёрным морем у Крыма и Сочи. Об этом в ночь на 6 февраля сообщает РИА Новости
Как следует из полётных данных, американский разведчик вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Чёрным морем вдоль Крыма в сторону Сочи.
В 200 километрах от Сочи самолёт развернулся и вернулся назад на военную базу США Сигонелла, расположенную на Сицилии.
P-8A Poseidon, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным противолодочным и разведывательным самолётом ВМС США. Он предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения и разведки, отслеживания движения судов, а также для обнаружения и борьбы с подводными лодками.
Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.
Ранее сообщалось, что американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon 26 января пролетел над Баренцевым морем недалеко от Мурманска.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
