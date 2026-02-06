https://ukraina.ru/20260206/amerikanskiy-samolet-razvedchik-p-8a-poseidon-proletel-u-kryma-i-sochi-1075292411.html

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи

Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и разведки Boeing P-8A Poseidon летал над Чёрным морем у Крыма и Сочи. Об этом в ночь на 6 февраля сообщает РИА Новости

Как следует из полётных данных, американский разведчик вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Чёрным морем вдоль Крыма в сторону Сочи.В 200 километрах от Сочи самолёт развернулся и вернулся назад на военную базу США Сигонелла, расположенную на Сицилии.P-8A Poseidon, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным противолодочным и разведывательным самолётом ВМС США. Он предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения и разведки, отслеживания движения судов, а также для обнаружения и борьбы с подводными лодками.Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.Ранее сообщалось, что американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon 26 января пролетел над Баренцевым морем недалеко от Мурманска.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

