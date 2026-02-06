https://ukraina.ru/20260206/amerikanskiy-samolet-razvedchik-p-8a-poseidon-proletel-u-kryma-i-sochi-1075292411.html
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи - 06.02.2026 Украина.ру
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи
Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и разведки Boeing P-8A Poseidon летал над Чёрным морем у Крыма и Сочи. Об этом в ночь на 6 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-06T01:47
2026-02-06T01:47
2026-02-06T01:47
новости
украина.ру
россия
крым
сочи
краснодарский край
черное море
черноморский флот вмф россии
черноморский флот
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075292216_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_756c7a00cd437988a5c44bfa0c07ecd3.jpg
Как следует из полётных данных, американский разведчик вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Чёрным морем вдоль Крыма в сторону Сочи.В 200 километрах от Сочи самолёт развернулся и вернулся назад на военную базу США Сигонелла, расположенную на Сицилии.P-8A Poseidon, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным противолодочным и разведывательным самолётом ВМС США. Он предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения и разведки, отслеживания движения судов, а также для обнаружения и борьбы с подводными лодками.Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.Ранее сообщалось, что американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon 26 января пролетел над Баренцевым морем недалеко от Мурманска.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
сочи
краснодарский край
черное море
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075292216_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_9fedaa87a8bd9d708c36027ac295c427.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, россия, крым, сочи, краснодарский край, черное море, черноморский флот вмф россии, черноморский флот, сша, самолет, разведка, разведчик, вмф
Новости, Украина.ру, Россия, Крым, Сочи, краснодарский край, Черное море, Черноморский флот ВМФ России, Черноморский флот, США, самолет, разведка, разведчик, ВМФ
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon пролетел у Крыма и Сочи
Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и разведки Boeing P-8A Poseidon летал над Чёрным морем у Крыма и Сочи. Об этом в ночь на 6 февраля сообщает РИА Новости
Как следует из полётных данных, американский разведчик вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Чёрным морем вдоль Крыма в сторону Сочи.
В 200 километрах от Сочи самолёт развернулся и вернулся назад на военную базу США Сигонелла, расположенную на Сицилии.
P-8A Poseidon, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным противолодочным и разведывательным самолётом ВМС США. Он предназначен для дальнего радиолокационного обнаружения и разведки, отслеживания движения судов, а также для обнаружения и борьбы с подводными лодками.
Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.
Ранее сообщалось, что американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon 26 января пролетел над Баренцевым морем недалеко от Мурманска. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.