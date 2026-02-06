"Ментов — на фронт!". Ситуация на Украине накаляется

https://ukraina.ru/20260206/mentov--na-front-situatsiya-na-ukraine-nakalyaetsya--1075258872.html

В экспертном сообществе обсуждают, кто сказочно обогащается на бусификации и почему украинцы вдруг перестали становиться в очереди в военкоматы, но, напротив, теперь всеми путями стараются избежать попадания в ряды ВСУ. Думают и о том, сколько ещё времени киевский режим сможет выдерживать удары по энергосистеме.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051089602_0:135:1228:826_1920x0_80_0_0_8881dfdcc9e838842fb5ea19894eb86e.jpg

Несмотря на будто бы проглядывающие в тумане перспективы достижения каких-то мирных договорённостей, украинцев по-прежнему активно гребут на фронт. Никто из мужчин призывного возраста не может чувствовать себя в безопасности, даже выйдя в ближайший магазин. Впрочем, не все проявляют покорность при встрече с военкомами.Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв прокомментировал сообщение руководства Нацполиции Украины о резком росте количества случаев нападений на сотрудников ТЦК (аналог военкомата — ред.) и полиции - в прошлом году зафиксирован 341 случай. Растет и количество самовольных оставлений части (СЗЧ). Уже и Зеленский употребляет слово "бусификация" (так на Украине называют насильственные похищения людей военкомами и полицаями — ред.).Политтехнолог подчеркнул, что из десяти отловленных удаётся отправить на передовую только одного-двух человек, это знают все. При этом ещё и выстраивается огромная коррупционная пирамида, на всё есть свой прайс, даже на уход в СЗЧ, вопрос лишь в цене. Есть подсчёты, что за четыре года конфликта коррупционеры "сняли около двух миллиардов долларов". Эти деньги идут "куда-то наверх".А бусификацией, то есть отловом людей, занимаются 50 тысяч "здоровенных лбов-ТЦКашников", это 10 полнокровных бригад, сказал Золотарёв.По его словам, массовое бегство от службы в ВСУ – это результат проводимой Киевом политики."Никто не пытается ответить на вопрос, почему в 2022 году люди стояли в очереди в военкоматы… что произошло за эти четыре года, что люди предпочитают рисковать жизнью, но не идти в ВСУ, предпочитают сесть в тюрьму, но не идти служить? Наверное, надо разбираться в первопричинах", - заявил политтехнолог в эфире интернет-канала Politeka.Он добавил, что "когда проводится такая гуманитарная политика исключения истории, (русского — ред.) языка, Церкви – ну, так значительная часть украинцев исключает и государство, уходит во внутреннюю эмиграцию"."Естественно, (человек – ред.) не собирается идти защищать то, что ему претит в политике власти", - подчеркнул эксперт.Сейчас результаты такой политики киевских властей пожинают рядовые украинцы."В городах-миллионниках – ужас и кошмар", констатирует одесский юрист и популярный блогер Тарас Никифорчук, подкрепляя это своё утверждение видеосвидетельствами с мест. В Харькове депутат горсовета говорит, что после ударов ВС РФ невозможно будет восстановить ТЭЦ, в Днепропетровске и в Одессе ситуация не лучше.По данным компании ДТЭК, в Киеве Днепровский и Дарницкий районы вынужденно перешли на экстренные отключения света, энергосистема работает с серьезными ограничениями.В Одессе и в Кривом Роге отчаявшиеся люди пытаются перекрывать движение на дорогах в знак протеста против длительного отсутствия электроэнергии. При этом многие уверены в том, что Украина (киевский режим — ред.) и в этой ситуации продолжает продавать электроэнергию в Европу.В столице Украины целые районы обесточены, многие дома остаются без тепла, власть скрывает масштабы катастрофы. Харьков и Днепропетровск – "практически добиты", там уже и восстанавливать нечего, заявил экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.Следует сказать, что комментариях к этой его видеозаписи выражающих сочувствия находим мало."Не хотели демилитаризации и денацификации. Хотели декоммунизации. Следующие на очереди гидросооружения и мосты", - написал один из зрителей. Другой иронизирует: "Избавили украинцев от насильно построенных советских ТЭЦ".Сам же Соскин добавил, что Зеленскому предлагали прямые переговоры, даже предлагали приехать в Москву, но тот не поехал – и вот результат. И не конечный ещё, ведь морозы не отступают, а удары по энергосистеме продолжатся."Практически уже восстанавливать будет нечего", - предположил эксперт, добавив, что жителям крупных украинских городов нужно для себя уяснить, что "добьют все".Экс-советник подчеркнул, что он ранее предупреждал киевлян о таких перспективах и советовал продавать свои квартиры, уезжать из города, поскольку "Киев будет разрушен… технологически".Теперь, когда это разрушение уже происходит, по мнению Соскина, люди не вернут себе ни жилья, ни денег.Украина проигрывает войну не только технологически, но и культурно. О чём говорить, если "Киево-Печерскую лавру превратили в студию гопников", сказал политолог, посоветовав киевлянам не питать никаких иллюзий.На фронте дела у ВСУ идут всё хуже, при этом накаляется и ситуация в тылу. В Черкасской области известный националист, участник боевых действий, бывший военнослужащий ВСУ Сергей Русинов расстрелял полицейских, которые пришли его задерживать, четверо спецназовцев погибли. Сам Русинов тоже был застрелен.Это событие вызвало волнения среди военных и среди радикальных националистов. В Черкассы съехались ветераны боевых действий и сочувствующие, они провели акцию протеста, требуя прозрачного расследования. Официальные пояснения полиции протестующих не убедили. Высказываются подозрения, что убитый фронтовик будто бы мешал местной земельной мафии, потому с ним и расправились.О митинге националистов и бывших военных рассказал в своём видеоблоге украинский журналист и политик Дмитро Гнап. Он показал, как автоколонна протестующих проехала по городу, не обращая внимания на сигналы светофоров. Машины ехали и на красный свет, но никто им не препятствовал - "полиция просто попряталась".Да что там проезд на красный свет, ведь вообще при военном положении митинговать запрещено, напомнил Гнап.Но митинг в центре города состоялся. Один из ораторов заявил, что полиция специально формирует настроения, что "ветераны – это плохие люди, которые не достойны жить в обществе".Другой высказал предположение, что Русинова добили, чтобы он ничего не мог рассказать. И спросил, почему полицейские сидят в теплых кабинетах, а фронтовики – в окопах. Участники акции скандировали "Ментов — на фронт!"."Хотим сказать, что мы есть, мы будем и от нас никуда не денутся", - заявил один из митингующих.А местное издание "Провiнцiя" предостерегает, что может разгореться противостояние военных и полицейских, в таком случае мало никому не покажется - "когда по инерции в Нацполиции считают, что право на насилие есть только у них, то покойный Русанов доказал, что это давно уже не так".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Несмотря на чрезвычайную ситуацию Украина экспортирует газ в ЕСПодробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Это государственная измена, это геноцид". Эксперты и политики о ситуации в стране

