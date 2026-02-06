https://ukraina.ru/20260206/iran-konsultiruetsya-s-rossiey-i-kitaem-v-preddverii-peregovorov-s-ssha-1075294660.html

Иран консультируется с Россией и Китаем в преддверии переговоров с США

Иран консультируется с Россией и Китаем в преддверии переговоров с США

Тегеран проводит консультации с Москвой и Пекином в преддверии переговоров Ирана и США по ядерной программе. Об этом со ссылкой на иранский осведомленный источник 6 февраля сообщает РИА Новости

"Иран со всей серьёзностью стремится к нахождению решения, которое отвечало бы интересам всех сторон, в частности [интересам] стран региона [Ближнего Востока], и в этих целях проводит консультации с региональными игроками, Россией и Китаем, несмотря на то что давление, оказываемое близкими к Израилю радикальными кругами, усложняет процесс", — рассказал собеседник агентства.6 февраля в Маскате, столице Омана, начнутся переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, направленные на преодоление существующих между Тегераном и Вашингтоном разногласий, связанных с иранской ядерной программой. Иранские СМИ отмечают, что встреча будет носить непрямой характер.Ранее сообщалось, что замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади встретился с послом РФ и вылетел из Тегерана в Пекин с посланием для Си Цзиньпина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

