Иран консультируется с Россией и Китаем в преддверии переговоров с США
Иран консультируется с Россией и Китаем в преддверии переговоров с США
Иран консультируется с Россией и Китаем в преддверии переговоров с США
04:17 06.02.2026 (обновлено: 04:18 06.02.2026)
Тегеран проводит консультации с Москвой и Пекином в преддверии переговоров Ирана и США по ядерной программе. Об этом со ссылкой на иранский осведомленный источник 6 февраля сообщает РИА Новости
"Иран со всей серьёзностью стремится к нахождению решения, которое отвечало бы интересам всех сторон, в частности [интересам] стран региона [Ближнего Востока], и в этих целях проводит консультации с региональными игроками, Россией и Китаем, несмотря на то что давление, оказываемое близкими к Израилю радикальными кругами, усложняет процесс", — рассказал собеседник агентства.
6 февраля в Маскате, столице Омана, начнутся переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, направленные на преодоление существующих между Тегераном и Вашингтоном разногласий, связанных с иранской ядерной программой. Иранские СМИ отмечают, что встреча будет носить непрямой характер.
