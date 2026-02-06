"Мы пахали: я и трактор": Ищенко объяснил, почему России невыгодно вступать в Совет Трампа - 06.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260206/my-pakhali-ya-i-traktor-ischenko-obyasnil-pochemu-rossii-nevygodno-vstupat-v-sovet-trampa-1075235417.html
"Мы пахали: я и трактор": Ищенко объяснил, почему России невыгодно вступать в Совет Трампа
"Мы пахали: я и трактор": Ищенко объяснил, почему России невыгодно вступать в Совет Трампа - 06.02.2026 Украина.ру
"Мы пахали: я и трактор": Ищенко объяснил, почему России невыгодно вступать в Совет Трампа
Совет мира Дональда Трампа не способен заменить ООН, так как основан на иных принципах. Эта инициатива предполагает систему, где решение принимает один лидер, а остальные лишь поддакивают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-02-06T05:10
2026-02-06T05:10
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
совет мира
ростислав ищенко
оон
украина.ру
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/09/1058764775_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_6eaef50e229ceda867bdb683deb7269a.jpg
Отвечая на вопрос о возможности замены ООН новой структурой, эксперт дал категоричный ответ. "Не может [заменить]. ООН создан совершенно на других основаниях и на другой организационной базе. ООН – это организация победителей. А Совет мира создает побежденный", — заявил Ищенко.И если победители создавали организацию, в которой действовали определенные сдержки и противовесы, то Трамп предлагает систему, когда он будет решать, а все остальные поддакивали, отметил политолог. Он добавил, что для некоторых стран подобное участие может казаться почетным, но оно не соответствует статусу самостоятельной державы."Конечно, для кого-то это будет почетно. "Мы решили: я и Трамп. Мы пахали: я и трактор". России невыгодно туда вступать даже с точки зрения какого-то дипломатического маневра по Украине, потому что де-факто мы таким образом признаем абсолютное право Трампа в мире", — констатировал Ищенко. По его словам, именно поэтому великие державы предпочли промолчать, оценив суть затеи. Совет мира создает побежденный, а не победитель, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/09/1058764775_0:0:641:481_1920x0_80_0_0_61b27feb0c8b8c8ff8741ba18cad44e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, дональд трамп, совет мира, ростислав ищенко, оон, украина.ру, геополитика, украина.ру дзен, аналитики, аналитика, эксперты
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Совет мира, Ростислав Ищенко, ООН, Украина.ру, геополитика, Украина.ру Дзен, аналитики, Аналитика, эксперты

"Мы пахали: я и трактор": Ищенко объяснил, почему России невыгодно вступать в Совет Трампа

05:10 06.02.2026
 
© ФотоТрамп на мусоровозе
Трамп на мусоровозе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Совет мира Дональда Трампа не способен заменить ООН, так как основан на иных принципах. Эта инициатива предполагает систему, где решение принимает один лидер, а остальные лишь поддакивают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о возможности замены ООН новой структурой, эксперт дал категоричный ответ. "Не может [заменить]. ООН создан совершенно на других основаниях и на другой организационной базе. ООН – это организация победителей. А Совет мира создает побежденный", — заявил Ищенко.
И если победители создавали организацию, в которой действовали определенные сдержки и противовесы, то Трамп предлагает систему, когда он будет решать, а все остальные поддакивали, отметил политолог.
Он добавил, что для некоторых стран подобное участие может казаться почетным, но оно не соответствует статусу самостоятельной державы.
"Конечно, для кого-то это будет почетно. "Мы решили: я и Трамп. Мы пахали: я и трактор". России невыгодно туда вступать даже с точки зрения какого-то дипломатического маневра по Украине, потому что де-факто мы таким образом признаем абсолютное право Трампа в мире", — констатировал Ищенко.
По его словам, именно поэтому великие державы предпочли промолчать, оценив суть затеи. Совет мира создает побежденный, а не победитель, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.
Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСШАДональд ТрампСовет мираРостислав ИщенкоООНУкраина.ругеополитикаУкраина.ру ДзенаналитикиАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:15"Мы готовимся к охвату Сум": Самойлов оценил перспективы удара со стороны двух плацдармов
06:10"На фронт не хотят, но идут": почему украинцы продолжают воевать и мечтать о Европе — мнение Ищенко
06:00Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки
05:50Два плацдарма движутся навстречу: Самойлов про "интересные моменты" в Харьковской области
05:40Очередной шаг к развалу: энергетический диктат Брюсселя говорит о крахе принципов ЕС — Ищенко
05:30Группировка будет уничтожена: Самойлов о скором финале частей ВСУ в болотах под Купянском
05:20"Трамп слабеет": Дробницкий объяснил, почему переговоры "через США" не принесут мир на Украину
05:10"Мы пахали: я и трактор": Ищенко объяснил, почему России невыгодно вступать в Совет Трампа
05:00Идут боестолкновения и зачистки: военный эксперт рассказал, что сейчас происходит в Купянске
04:50"Дональд, отдыхай": эксперт объяснил, почему без удара по Европе у Трампа не будет побед
04:44Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:40Совет имени Трампа: Ищенко объяснил, почему не все хотят признавать США всемирным лидером
04:30ВСУ не хватает дронов: Самойлов заявил о потере противником контроля над "малым воздухом"
04:17Иран консультируется с Россией и Китаем в преддверии переговоров с США
04:15"Проиграл уже много сражений": политолог о том, почему Трамп не решается на жесткие меры
04:00"Ни шагу назад": Юрий Станкевич напомнил о значении Донбасса, закреплённом в приказе Сталина
03:53Британские офицеры работают на Украине под дипломатическим прикрытием — посол РФ
03:23Возвращение из плена и Год единства народов. События 5 февраля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
02:52Изолированные в Сумской области части ВСУ вынуждены есть снег — Алаудинов
02:23"Это просто ад": Захарова прокомментировала содержание файлов "дела Эпштейна"
Лента новостейМолния