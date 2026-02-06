https://ukraina.ru/20260206/my-pakhali-ya-i-traktor-ischenko-obyasnil-pochemu-rossii-nevygodno-vstupat-v-sovet-trampa-1075235417.html

"Мы пахали: я и трактор": Ищенко объяснил, почему России невыгодно вступать в Совет Трампа

Совет мира Дональда Трампа не способен заменить ООН, так как основан на иных принципах. Эта инициатива предполагает систему, где решение принимает один лидер, а остальные лишь поддакивают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о возможности замены ООН новой структурой, эксперт дал категоричный ответ. "Не может [заменить]. ООН создан совершенно на других основаниях и на другой организационной базе. ООН – это организация победителей. А Совет мира создает побежденный", — заявил Ищенко.И если победители создавали организацию, в которой действовали определенные сдержки и противовесы, то Трамп предлагает систему, когда он будет решать, а все остальные поддакивали, отметил политолог. Он добавил, что для некоторых стран подобное участие может казаться почетным, но оно не соответствует статусу самостоятельной державы."Конечно, для кого-то это будет почетно. "Мы решили: я и Трамп. Мы пахали: я и трактор". России невыгодно туда вступать даже с точки зрения какого-то дипломатического маневра по Украине, потому что де-факто мы таким образом признаем абсолютное право Трампа в мире", — констатировал Ищенко. По его словам, именно поэтому великие державы предпочли промолчать, оценив суть затеи. Совет мира создает побежденный, а не победитель, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.

