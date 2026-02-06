https://ukraina.ru/20260206/my-pakhali-ya-i-traktor-ischenko-obyasnil-pochemu-rossii-nevygodno-vstupat-v-sovet-trampa-1075235417.html
"Мы пахали: я и трактор": Ищенко объяснил, почему России невыгодно вступать в Совет Трампа
Совет мира Дональда Трампа не способен заменить ООН, так как основан на иных принципах. Эта инициатива предполагает систему, где решение принимает один лидер, а остальные лишь поддакивают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-02-06T05:10
2026-02-06T05:10
2026-02-06T05:10
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
совет мира
ростислав ищенко
оон
украина.ру
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/09/1058764775_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_6eaef50e229ceda867bdb683deb7269a.jpg
Отвечая на вопрос о возможности замены ООН новой структурой, эксперт дал категоричный ответ. "Не может [заменить]. ООН создан совершенно на других основаниях и на другой организационной базе. ООН – это организация победителей. А Совет мира создает побежденный", — заявил Ищенко.И если победители создавали организацию, в которой действовали определенные сдержки и противовесы, то Трамп предлагает систему, когда он будет решать, а все остальные поддакивали, отметил политолог. Он добавил, что для некоторых стран подобное участие может казаться почетным, но оно не соответствует статусу самостоятельной державы."Конечно, для кого-то это будет почетно. "Мы решили: я и Трамп. Мы пахали: я и трактор". России невыгодно туда вступать даже с точки зрения какого-то дипломатического маневра по Украине, потому что де-факто мы таким образом признаем абсолютное право Трампа в мире", — констатировал Ищенко. По его словам, именно поэтому великие державы предпочли промолчать, оценив суть затеи. Совет мира создает побежденный, а не победитель, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
новости, россия, украина, сша, дональд трамп, совет мира, ростислав ищенко, оон, украина.ру, геополитика, украина.ру дзен, аналитики, аналитика, эксперты
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Совет мира, Ростислав Ищенко, ООН, Украина.ру, геополитика, Украина.ру Дзен, аналитики, Аналитика, эксперты
Совет мира Дональда Трампа не способен заменить ООН, так как основан на иных принципах. Эта инициатива предполагает систему, где решение принимает один лидер, а остальные лишь поддакивают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
