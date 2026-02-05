https://ukraina.ru/20260205/zavershilos-deystvie-dogovora-o-sokraschenii-strategicheskikh-nastupatelnykh-vooruzheniy-dsnv-1075241342.html
Завершилось действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)
Завершилось действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) - 05.02.2026 Украина.ру
Завершилось действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истёк 5 февраля
2026-02-05
2026-02-05T01:46
2026-02-05T01:46
Ранее МИД РФ опубликовал официальное заявление в связи с истечением срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).В документе отмечается, что Россия так и не получила от США формальной реакции на своё предложение о взаимном соблюдении установленных договором лимитов после его окончания. В связи с этим Москва исходит из того, что стороны больше не связаны обязательствами соглашения и свободны в определении дальнейших действий.При этом Россия подчеркнула намерение действовать ответственно и взвешенно, сохраняя открытость для поиска политико-дипломатических путей стабилизации стратегической обстановки, но готова и к "решительным военно-техническим контрмерам" для купирования возникающих угроз.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с рядом жёстких заявлений по итогам брифинга.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
