Завершилось действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) - 05.02.2026
https://ukraina.ru/20260205/zavershilos-deystvie-dogovora-o-sokraschenii-strategicheskikh-nastupatelnykh-vooruzheniy-dsnv-1075241342.html
Завершилось действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)
Завершилось действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) - 05.02.2026 Украина.ру
Завершилось действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истёк 5 февраля
2026-02-05T01:46
2026-02-05T01:46
Ранее МИД РФ опубликовал официальное заявление в связи с истечением срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).В документе отмечается, что Россия так и не получила от США формальной реакции на своё предложение о взаимном соблюдении установленных договором лимитов после его окончания. В связи с этим Москва исходит из того, что стороны больше не связаны обязательствами соглашения и свободны в определении дальнейших действий.При этом Россия подчеркнула намерение действовать ответственно и взвешенно, сохраняя открытость для поиска политико-дипломатических путей стабилизации стратегической обстановки, но готова и к "решительным военно-техническим контрмерам" для купирования возникающих угроз.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с рядом жёстких заявлений по итогам брифинга.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, сша, москва, мид рф, дснв, снв-3, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность
Новости, Россия, США, Москва, МИД РФ, ДСНВ, СНВ-3, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность

Завершилось действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)

01:46 05.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истёк 5 февраля
Ранее МИД РФ опубликовал официальное заявление в связи с истечением срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).
В документе отмечается, что Россия так и не получила от США формальной реакции на своё предложение о взаимном соблюдении установленных договором лимитов после его окончания. В связи с этим Москва исходит из того, что стороны больше не связаны обязательствами соглашения и свободны в определении дальнейших действий.
При этом Россия подчеркнула намерение действовать ответственно и взвешенно, сохраняя открытость для поиска политико-дипломатических путей стабилизации стратегической обстановки, но готова и к "решительным военно-техническим контрмерам" для купирования возникающих угроз.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с рядом жёстких заявлений по итогам брифинга.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
