Массовые протесты и блэкаут на Украине сделают Зеленского "намного сговорчивее" — Вакаров - 02.02.2026
Массовые протесты и блэкаут на Украине сделают Зеленского "намного сговорчивее" — Вакаров
Массовые протесты и блэкаут на Украине сделают Зеленского "намного сговорчивее" — Вакаров - 02.02.2026 Украина.ру
Массовые протесты и блэкаут на Украине сделают Зеленского "намного сговорчивее" — Вакаров
Холод и коллапс системы отопления усиливают социальное напряжение в разных областях Украины. Протесты из-за отсутствия света и тепла набирают силу, превращаясь в новый фактор давления на власти в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров
2026-02-02T04:40
2026-02-02T04:40
Эксперт жестко прокомментировал попытки властей представить ситуацию под контролем. "Как бы Зеленский не хорохорился, и какие бы флешмобы патриоты не устраивали на берегу Киевского моря, если посмотреть на ситуацию в Киеве и Одессе, реальная картина ясна", — заявил Вакаров.Он рассказал про ситуацию в Киеве. "Например, на Троещине, где проживают более 300 тысяч человек обустроили палатки с обогревом, где могут находиться лишь несколько десятков человек. А в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах на левом берегу проживает больше миллиона человек. Как им выжить?" — задается вопросом политолог.По его оценке, социальное напряжение будет только нарастать. "Такое давление имеет накопительный характер. Понижение температуры усилит его еще больше", — прогнозирует эксперт.Уже сейчас, по словам Вакарова, протесты выходят за пределы Киева. "Я уже рассказал о ситуации в Киеве, но люди выходят на протесты уже и в Хмельницкой области, в Каменец-Подольском, в самом Хмельницком", — сообщил он. "Все это сделает Зеленского более сговорчивым", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в статье Павла Котова Есть ли альтернатива "духу Абу-Даби" на сайте Украина.ру.
Массовые протесты и блэкаут на Украине сделают Зеленского "намного сговорчивее" — Вакаров

04:40 02.02.2026
 
Холод и коллапс системы отопления усиливают социальное напряжение в разных областях Украины. Протесты из-за отсутствия света и тепла набирают силу, превращаясь в новый фактор давления на власти в Киеве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог и общественный деятель Василь Вакаров
Эксперт жестко прокомментировал попытки властей представить ситуацию под контролем. "Как бы Зеленский не хорохорился, и какие бы флешмобы патриоты не устраивали на берегу Киевского моря, если посмотреть на ситуацию в Киеве и Одессе, реальная картина ясна", — заявил Вакаров.
Он рассказал про ситуацию в Киеве. "Например, на Троещине, где проживают более 300 тысяч человек обустроили палатки с обогревом, где могут находиться лишь несколько десятков человек. А в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах на левом берегу проживает больше миллиона человек. Как им выжить?" — задается вопросом политолог.
По его оценке, социальное напряжение будет только нарастать. "Такое давление имеет накопительный характер. Понижение температуры усилит его еще больше", — прогнозирует эксперт.
Уже сейчас, по словам Вакарова, протесты выходят за пределы Киева. "Я уже рассказал о ситуации в Киеве, но люди выходят на протесты уже и в Хмельницкой области, в Каменец-Подольском, в самом Хмельницком", — сообщил он. "Все это сделает Зеленского более сговорчивым", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Тупик Зеленского. Василь Вакаров о том, почему гарантии безопасности от США стали ловушкой для Киева" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в статье Павла Котова Есть ли альтернатива "духу Абу-Даби" на сайте Украина.ру.
