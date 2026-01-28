Есть ли альтернатива "духу Абу-Даби" - 28.01.2026 Украина.ру
Есть ли альтернатива "духу Абу-Даби"
Есть ли альтернатива "духу Абу-Даби"
Россия, Украина и США готовятся к возобновлению трехсторонних переговоров в Абу-Даби. После первых встреч в конце прошлой недели вопрос о том, выведет ли Владимир Зеленский свою армию из Донбасса по-прежнему остается открытым
С миром пока задержкаИли все-таки нет и Киев уже проявил политическую волю и согласился, вопреки официальным заявлениям, на вывод ВСУ из оставшихся под украинским контролем населенных пунктов ДНР и ЛНР?Ответ на этот вопрос доподлинно знают лишь внутри переговорного треугольника Москва-Киев-Вашингтон. Как писало ранее издание Украина.ру, сливы в прессу о ходе переговорного процесса сейчас практически сошли на нет."После скандала, вызванного сливами Bloomberg, которые вообще могли похоронить переговоры, стороны как будто приняли негласное соглашение о возврате к классическому типу дипломатии, когда политизированное и поляризованное общество узнает итоги, но не промежуточные решения", - говорилось в статье "России — Донбасс, Украине — 800 млрд и членство в ЕС. К чему ведут переговоры в Абу-Даби".Из известного о первой встрече в ОАЭ следует, что работа между делегациями идет в политической и военной подгруппах. В последней есть даже кое-какие результаты: идет обсуждение того, как может произойти разведение сил, что считать нарушением прекращения огня, кто это будет мониторить и т.д.В политической части подвижек как будто нет: Украина настаивает на том, что выводить свои формирования из Донбасса она не будет.В Кремле дали понять, что нерешенный территориальный вопрос остается главным препятствием к мирному урегулированию."Поучительная речь Зеленского перед европейцами в Давосе прошла неудачно. Его задержка с принятием территориальных уступок задерживает мир", - прокомментировал недавно спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.Но если правящий на Украине режим отказывается от территориальных уступок, то тогда зачем нужно проводить встречи в Абу-Даби и что тогда на них вообще обсуждать?Гарантии в обмен на территорииЕсли Зеленский все же готов к компромиссу, то остается лишь вопрос цены, то есть в обмен на что и под каким соусом Киев согласится на добровольную потерю Донбасса."Заманухами" для украинских властей, если верить западным СМИ, выступают гарантии безопасности со стороны США, а также "план процветания", где фиксируется выделение Украине 800 млрд долларов на восстановление.В обмен на эти "плюшки" Киев якобы готов уходить из Донбасса, а точнее превратить этот регион в свободную экономическую зону, то есть сдать территории с наименьшими для себя имиджевыми потерями.Основная проблема здесь одна – киевский режим хочет провернуть все по принципу "утром - деньги, вечером – стулья", а американцы хотят сначала заключения мира, а уже потом подписывать все остальное.Поэтому Зеленский так педалирует тему договоров о гарантиях безопасности и восстановлении и пытается поставить их впереди паровоза."Определили с нашей переговорной командой и чиновниками вещи, которые нужно глубже проработать в соглашении с США по послевоенному восстановлению. Работа с американской стороной идет активно и с украинской стороны – максимальная оперативность. Благодарю представителей президента Соединенных Штатов за конструктив в переговорах. Должны выйти на результат как можно скорее", - торопит он.Такой пусть и весьма примитивный финт ушами формирует для Украины идеальный расклад: дайте нам деньги и гарантии, а по поводу всего остального "будем посмотреть".Понятно, что в Вашингтоне не абы кто сидит, поэтому американцы требуют, чтобы сначала был решен территориальный вопрос."США считают, что для прекращения войны Киев должен отказаться от Донбасса", — пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Свою партию одновременно пытаются разыгрывать и европейцы. В последние дни в Европе через прессу давят на Зеленского, что на гарантии США в том виде, в котором их обсуждают соглашаться не стоит.Так, в британской The Daily Telegraph выступила посол Украины при НАТО Алена Гетманчук. Она поддержала "многонациональное, многодоменное военное присутствие коалиции заинтересованных стран и членство Украины в ЕС" вместо "бессмысленных" гарантий безопасности, которые являются лишь рамочным соглашением без конкретики.Что делать дальшеЗа всем этим несколько в стороне оказывается позиция Москвы, которая как будто бы настаивает на выводе ВСУ из Донбасса и снятии санкций, а дальше хоть трава не расти. Хочет Киев в ЕС? Пожалуйста. Свободная экономическая зона? Да бога ради. Иностранные военные на Украине? Плохо, но можно обсудить. И киевский террористический режим плавно превращается в улыбчивого сотрапезника в перерывах между конструктивными переговорами.Такая, во всяком случае, складывается картина. Но верна ли она?Писатель и участник СВО Захар Прилепин в начале января, когда Кирилл Буданов* стал главой Офиса президента, пророчески написал:"Человек, стоящий за убийством Дарьи Дугиной, за убийствами наших генералов, за убийством Владлена Татарского, за убийством Саши "Злого" Шубина, за целой чередой терактов - глава Офиса их президента. Они не просто издеваются. Они прямо говорят: победите нас нормально, как обещали, как хотели. Иначе этому позору не будет конца! Иначе мы убийцу Даши Дугиной пришлем на переговоры, и он будет с вами мир подписывать".Несколькими днями ранее в Абу-Даби так в конечном итоге и произошло.Конечно, можно увидеть позитив для РФ и в нынешнем сценарии.Что же для этого осталось сделать?"Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар – геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами", - такими словами Владимир Путин предварял свое историческое сообщение о начале СВО 24 февраля 2022 года.Можно, конечно, констатировать, что сказанное в тот момент относилось к Донбассу и заявленная цель после ухода оттуда ВСУ будет выполнена, но что после? Спокойно смотреть на тот же самый геноцид в Запорожье, Херсоне (российских городах по Конституции), в Одессе, Киеве и т.д.?А как быть с теми городами в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях, которые к настоящему моменту освобождены российской армией в результате кровопролитных и тяжелых боев? Сдавать их назад, как того хотят украинские власти?Таких вопросов можно задать еще массу. Про людей, про язык, церковь, денацификацию и т.д. Все это уходит на десятый план и вроде как остается за скобками переговорного процесса. Если предположить, что государство больше не может экономически продолжать боевые действия, то какие могут быть разговоры про все это? Получается, что тогда правы те, кто говорит о необходимости мира с синицей в руке, чем выбирать погоню за журавлем в небе в ходе дальнейшей войны.Выходит, что никакого третьего варианта и нет: либо сейчас выжимать из Украины и Запада более-менее приемлемые уступки, либо же воевать дальше с риском скатывания в кризис в результате санкций, падения нефтегазовых доходов и т.д.Но если допустить, что третий путь все же есть?Говорят, что Трамп поставил четкий дедлайн и к весне-лету уже хочет так или иначе покончить с украинским конфликтом. Впереди у него тяжелые выборы в Конгресс в ноябре, республиканцы имеют все шансы лишиться там большинства. Оставшийся срок американского президента тогда рискует превратиться в нескончаемые баталии вокруг его импичмента, о котором мечтают демократы.В этих условиях Америке будет уже не до Украины, поэтому Вашингтон в кулуарах говорит: договаривайтесь или мы выходим из процесса. Европейцы в одиночку не тянут, поэтому такой ультиматум США (если он, конечно, был) для киевского режима резко меняет всю ситуацию и ставит под серьезный вопрос дальнейшее будущее режима Зеленского. Тут-то и настанет для Москвы пора ковать железо, пока оно горячо.Пока же нужно ждать следующих переговоров в Абу-Даби, которые прольют свет на то, как дальше будут развиваться события.О том, как политика по Украине приближает конец Евросоюза - в материале издания Украина.ру Европа может прийти к точке невозврата из-за русофобии и Украины, но, когда она это поймёт, будет поздно.
Россия, Украина и США готовятся к возобновлению трехсторонних переговоров в Абу-Даби. После первых встреч в конце прошлой недели вопрос о том, выведет ли Владимир Зеленский свою армию из Донбасса по-прежнему остается открытым
С миром пока задержка
Или все-таки нет и Киев уже проявил политическую волю и согласился, вопреки официальным заявлениям, на вывод ВСУ из оставшихся под украинским контролем населенных пунктов ДНР и ЛНР?
Ответ на этот вопрос доподлинно знают лишь внутри переговорного треугольника Москва-Киев-Вашингтон. Как писало ранее издание Украина.ру, сливы в прессу о ходе переговорного процесса сейчас практически сошли на нет.
"После скандала, вызванного сливами Bloomberg, которые вообще могли похоронить переговоры, стороны как будто приняли негласное соглашение о возврате к классическому типу дипломатии, когда политизированное и поляризованное общество узнает итоги, но не промежуточные решения", - говорилось в статье "России — Донбасс, Украине — 800 млрд и членство в ЕС. К чему ведут переговоры в Абу-Даби".
Из известного о первой встрече в ОАЭ следует, что работа между делегациями идет в политической и военной подгруппах. В последней есть даже кое-какие результаты: идет обсуждение того, как может произойти разведение сил, что считать нарушением прекращения огня, кто это будет мониторить и т.д.
В политической части подвижек как будто нет: Украина настаивает на том, что выводить свои формирования из Донбасса она не будет.
В Кремле дали понять, что нерешенный территориальный вопрос остается главным препятствием к мирному урегулированию.
"Поучительная речь Зеленского перед европейцами в Давосе прошла неудачно. Его задержка с принятием территориальных уступок задерживает мир", - прокомментировал недавно спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Но если правящий на Украине режим отказывается от территориальных уступок, то тогда зачем нужно проводить встречи в Абу-Даби и что тогда на них вообще обсуждать?
Гарантии в обмен на территории
Если Зеленский все же готов к компромиссу, то остается лишь вопрос цены, то есть в обмен на что и под каким соусом Киев согласится на добровольную потерю Донбасса.
"Заманухами" для украинских властей, если верить западным СМИ, выступают гарантии безопасности со стороны США, а также "план процветания", где фиксируется выделение Украине 800 млрд долларов на восстановление.
В обмен на эти "плюшки" Киев якобы готов уходить из Донбасса, а точнее превратить этот регион в свободную экономическую зону, то есть сдать территории с наименьшими для себя имиджевыми потерями.
Основная проблема здесь одна – киевский режим хочет провернуть все по принципу "утром - деньги, вечером – стулья", а американцы хотят сначала заключения мира, а уже потом подписывать все остальное.
Поэтому Зеленский так педалирует тему договоров о гарантиях безопасности и восстановлении и пытается поставить их впереди паровоза.
"Определили с нашей переговорной командой и чиновниками вещи, которые нужно глубже проработать в соглашении с США по послевоенному восстановлению. Работа с американской стороной идет активно и с украинской стороны – максимальная оперативность. Благодарю представителей президента Соединенных Штатов за конструктив в переговорах. Должны выйти на результат как можно скорее", - торопит он.
Такой пусть и весьма примитивный финт ушами формирует для Украины идеальный расклад: дайте нам деньги и гарантии, а по поводу всего остального "будем посмотреть".
Понятно, что в Вашингтоне не абы кто сидит, поэтому американцы требуют, чтобы сначала был решен территориальный вопрос.
"США считают, что для прекращения войны Киев должен отказаться от Донбасса", — пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Свою партию одновременно пытаются разыгрывать и европейцы. В последние дни в Европе через прессу давят на Зеленского, что на гарантии США в том виде, в котором их обсуждают соглашаться не стоит.
Так, в британской The Daily Telegraph выступила посол Украины при НАТО Алена Гетманчук. Она поддержала "многонациональное, многодоменное военное присутствие коалиции заинтересованных стран и членство Украины в ЕС" вместо "бессмысленных" гарантий безопасности, которые являются лишь рамочным соглашением без конкретики.
Что делать дальше
За всем этим несколько в стороне оказывается позиция Москвы, которая как будто бы настаивает на выводе ВСУ из Донбасса и снятии санкций, а дальше хоть трава не расти. Хочет Киев в ЕС? Пожалуйста. Свободная экономическая зона? Да бога ради. Иностранные военные на Украине? Плохо, но можно обсудить. И киевский террористический режим плавно превращается в улыбчивого сотрапезника в перерывах между конструктивными переговорами.
Такая, во всяком случае, складывается картина. Но верна ли она?
Писатель и участник СВО Захар Прилепин в начале января, когда Кирилл Буданов* стал главой Офиса президента, пророчески написал:
"Человек, стоящий за убийством Дарьи Дугиной, за убийствами наших генералов, за убийством Владлена Татарского, за убийством Саши "Злого" Шубина, за целой чередой терактов - глава Офиса их президента. Они не просто издеваются. Они прямо говорят: победите нас нормально, как обещали, как хотели. Иначе этому позору не будет конца! Иначе мы убийцу Даши Дугиной пришлем на переговоры, и он будет с вами мир подписывать".
Несколькими днями ранее в Абу-Даби так в конечном итоге и произошло.
Конечно, можно увидеть позитив для РФ и в нынешнем сценарии.
"Для России сделка тоже вполне ничего. "Наказание за агрессию" уходит с повестки дня, Россия получает территории с сухопутным коридором в Крым и совместные с американцами проекты по разработке полезных ископаемых. Не говоря уже о снятии санкций или на первом этапе хотя бы снятии угрозы для теневого нефтяного флота. А, прежде всего, Россия получает возможность относительно безболезненно "выпрыгнуть" из большой войны, которую она не планировала, но в которую ее затягивали с 2014 года и затянули, и заняться восстановлением экономики", - писал автор издания Украина.ру Павел Волков.
Что же для этого осталось сделать?
"Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар – геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами", - такими словами Владимир Путин предварял свое историческое сообщение о начале СВО 24 февраля 2022 года.
Можно, конечно, констатировать, что сказанное в тот момент относилось к Донбассу и заявленная цель после ухода оттуда ВСУ будет выполнена, но что после? Спокойно смотреть на тот же самый геноцид в Запорожье, Херсоне (российских городах по Конституции), в Одессе, Киеве и т.д.?
А как быть с теми городами в Запорожской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областях, которые к настоящему моменту освобождены российской армией в результате кровопролитных и тяжелых боев? Сдавать их назад, как того хотят украинские власти?
Таких вопросов можно задать еще массу. Про людей, про язык, церковь, денацификацию и т.д. Все это уходит на десятый план и вроде как остается за скобками переговорного процесса. Если предположить, что государство больше не может экономически продолжать боевые действия, то какие могут быть разговоры про все это? Получается, что тогда правы те, кто говорит о необходимости мира с синицей в руке, чем выбирать погоню за журавлем в небе в ходе дальнейшей войны.
Выходит, что никакого третьего варианта и нет: либо сейчас выжимать из Украины и Запада более-менее приемлемые уступки, либо же воевать дальше с риском скатывания в кризис в результате санкций, падения нефтегазовых доходов и т.д.
Но если допустить, что третий путь все же есть?
Говорят, что Трамп поставил четкий дедлайн и к весне-лету уже хочет так или иначе покончить с украинским конфликтом. Впереди у него тяжелые выборы в Конгресс в ноябре, республиканцы имеют все шансы лишиться там большинства. Оставшийся срок американского президента тогда рискует превратиться в нескончаемые баталии вокруг его импичмента, о котором мечтают демократы.
В этих условиях Америке будет уже не до Украины, поэтому Вашингтон в кулуарах говорит: договаривайтесь или мы выходим из процесса. Европейцы в одиночку не тянут, поэтому такой ультиматум США (если он, конечно, был) для киевского режима резко меняет всю ситуацию и ставит под серьезный вопрос дальнейшее будущее режима Зеленского. Тут-то и настанет для Москвы пора ковать железо, пока оно горячо.
Пока же нужно ждать следующих переговоров в Абу-Даби, которые прольют свет на то, как дальше будут развиваться события.
О том, как политика по Украине приближает конец Евросоюза - в материале издания Украина.ру Европа может прийти к точке невозврата из-за русофобии и Украины, но, когда она это поймёт, будет поздно.
