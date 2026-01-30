"Меньше лезть во всякие авантюры": политолог дал совет Трампу по выходу из ресурсного кризиса - 30.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260130/menshe-lezt-vo-vsyakie-avantyury-politolog-dal-sovet-trampu-po-vykhodu-iz-resursnogo-krizisa-1074927554.html
"Меньше лезть во всякие авантюры": политолог дал совет Трампу по выходу из ресурсного кризиса
"Меньше лезть во всякие авантюры": политолог дал совет Трампу по выходу из ресурсного кризиса - 30.01.2026 Украина.ру
"Меньше лезть во всякие авантюры": политолог дал совет Трампу по выходу из ресурсного кризиса
Для преодоления внутреннего кризиса и финансовой нестабильности Соединенным Штатам необходимо кардинально свернуть внешнеполитическую активность и сосредоточиться на решении внутренних проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-01-30T04:30
2026-01-30T04:30
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
ростислав ищенко
украина.ру
кризис
владимир путин
ресурсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/08/1054981233_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_4f3f950a5ecf67962097fd7e61abfc0d.jpg
Отвечая на вопрос о том, как президенту США нужно действовать в условиях ресурсного кризиса, Ищенко привел пример. "Трампу следовало бы поступать, как [президент России Владимир] Путин в свое время. Меньше тратить и больше зарабатывать, меньше лезть во всякие авантюры", — сказал эксперт.Он подчеркнул, что заявления хозяина Белого дома о сворачивании активности не находят воплощения. Ищенко напомнил, что Трамп сам говорил о том, что США нужно сворачивать внешнеполитическую активность, но пока " у него почему-то не получается".На вопрос о том, от чего именно Штаты могли бы отказаться, политолог дал категоричный ответ. "От всего. Россия в свое время ограничила даже вмешательство в дела ближнего зарубежья. Мы игнорировали все, что там происходило, чтобы восстановить внутриполитическую и финансовую стабильность", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Виктории Титовой "Совет мира и хаоса: Трамп вошёл во вкус".
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/08/1054981233_8:0:728:540_1920x0_80_0_0_50d32d7a26fd598b1632499b609c24ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, кризис, владимир путин, ресурсы, экономический кризис, главные новости
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру, кризис, Владимир Путин, ресурсы, экономический кризис, Главные новости

"Меньше лезть во всякие авантюры": политолог дал совет Трампу по выходу из ресурсного кризиса

04:30 30.01.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Для преодоления внутреннего кризиса и финансовой нестабильности Соединенным Штатам необходимо кардинально свернуть внешнеполитическую активность и сосредоточиться на решении внутренних проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, как президенту США нужно действовать в условиях ресурсного кризиса, Ищенко привел пример. "Трампу следовало бы поступать, как [президент России Владимир] Путин в свое время. Меньше тратить и больше зарабатывать, меньше лезть во всякие авантюры", — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что заявления хозяина Белого дома о сворачивании активности не находят воплощения. Ищенко напомнил, что Трамп сам говорил о том, что США нужно сворачивать внешнеполитическую активность, но пока " у него почему-то не получается".
На вопрос о том, от чего именно Штаты могли бы отказаться, политолог дал категоричный ответ. "От всего. Россия в свое время ограничила даже вмешательство в дела ближнего зарубежья. Мы игнорировали все, что там происходило, чтобы восстановить внутриполитическую и финансовую стабильность", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Виктории Титовой "Совет мира и хаоса: Трамп вошёл во вкус".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампРостислав ИщенкоУкраина.рукризисВладимир Путинресурсыэкономический кризисГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:43Ранена мирная жительница. ПВО расправилась с вражескими дронами над Россией
07:19ВС РФ ударили по Харьковской области
06:30Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова
06:20Американская парадигма: Трамп готов идти на уступки демократам, лишь бы не потерять верную соратницу
06:10Принуждение к миру через катастрофу. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
06:00Варшава перекладывает на Киев вину за "диверсии" в Польше
05:50"Тянут одеяло на себя": как украинские элиты используют энергетический коллапс в борьбе за власть
05:40Зеленский не хочет заканчивать войну и боится выборов "при Трампе" — Скориков про переговоры по Украине
05:30Достаточно уничтожить ВСУ: политолог назвал главное условие для обрушения киевского режима
05:15Поток сознания вместо стратегии: Ищенко о том, почему Трамп все дальше от "Make America Great Again"
05:10Фронт под Волчанском: российские войска расширяют плацдарм в Графском и Симоновке — Алехин
05:00Режим останова для всех АЭС: эксперт о том, как уничтожение станций на 750 кВ парализует Украину
04:45"Китай не любит нарываться": Лукьянов объяснил осторожную позицию Пекина по Венесуэле
04:35Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Меньше лезть во всякие авантюры": политолог дал совет Трампу по выходу из ресурсного кризиса
04:15Алехин про ситуацию под Волчанском: ВС РФ отсекают ВСУ на участке Белый Колодезь — Великий Бурлук
04:00Может соперничать с "Бабой-ягой": Алехин про боевые возможности нового тяжелого дрона "Бердыш"
03:58Трамп поблагодарил Россию за якобы приостановку ударов по городам Украины
03:52Новые российские дроны и нежелание ВСУ выходить с Донбасса. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
03:32Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за Кубы
Лента новостейМолния