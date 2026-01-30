https://ukraina.ru/20260130/menshe-lezt-vo-vsyakie-avantyury-politolog-dal-sovet-trampu-po-vykhodu-iz-resursnogo-krizisa-1074927554.html

"Меньше лезть во всякие авантюры": политолог дал совет Трампу по выходу из ресурсного кризиса

Для преодоления внутреннего кризиса и финансовой нестабильности Соединенным Штатам необходимо кардинально свернуть внешнеполитическую активность и сосредоточиться на решении внутренних проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о том, как президенту США нужно действовать в условиях ресурсного кризиса, Ищенко привел пример. "Трампу следовало бы поступать, как [президент России Владимир] Путин в свое время. Меньше тратить и больше зарабатывать, меньше лезть во всякие авантюры", — сказал эксперт.Он подчеркнул, что заявления хозяина Белого дома о сворачивании активности не находят воплощения. Ищенко напомнил, что Трамп сам говорил о том, что США нужно сворачивать внешнеполитическую активность, но пока " у него почему-то не получается".На вопрос о том, от чего именно Штаты могли бы отказаться, политолог дал категоричный ответ. "От всего. Россия в свое время ограничила даже вмешательство в дела ближнего зарубежья. Мы игнорировали все, что там происходило, чтобы восстановить внутриполитическую и финансовую стабильность", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Виктории Титовой "Совет мира и хаоса: Трамп вошёл во вкус".

