"Было очень приятно": пресс-пул Белого дома рассказал о записке с подробностями разговора Трампа и Путина

Записка о разговоре президентов США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным появилась на правительственном заседании в Вашингтоне. Об этом 29 января сообщил пресс-пул Белого дома

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067251328_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cf59da23355c52ea1ea2bf884ec56dd6.jpg

В публикации пресс-пул Белого дома отметил, что "Трамп говорит, что попросил Путина не атаковать Украину в течение недели из-за сильных морозов". Журналисты уделили внимание новой инициативе президента США снова инициировать ограничение активности российской армии в проведении СВО. Оно получило название "энергетического перемирия". По данным западной прессы, эта инициатива обсуждалась делегациями из Москвы и Киева на переговорах в Абу-Даби, а также об этом шла речь в телефонном разговоре президентов."И он согласился это сделать", — цитирует пресс-пул президента США.Трамп заявил также, что "это было очень приятно".Записку с дополнительными подробностями о разговоре Трампа с Путиным передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Журналисты не смоли разобрать подробности записки. При этом они увидели фамилию российского президента.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приближение к урегулированию, успехи ВС РФ, "дикий" вывод ООН. Хроника событий на утро 30 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

