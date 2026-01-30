https://ukraina.ru/20260130/bylo-ochen-priyatno-press-pul-belogo-doma-rasskazal-o-zapiske-s-podrobnostyami-razgovora-trampa-i-1075003947.html
"Было очень приятно": пресс-пул Белого дома рассказал о записке с подробностями разговора Трампа и Путина
Записка о разговоре президентов США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным появилась на правительственном заседании в Вашингтоне. Об этом 29 января сообщил пресс-пул Белого дома
В публикации пресс-пул Белого дома отметил, что "Трамп говорит, что попросил Путина не атаковать Украину в течение недели из-за сильных морозов". Журналисты уделили внимание новой инициативе президента США снова инициировать ограничение активности российской армии в проведении СВО. Оно получило название "энергетического перемирия". По данным западной прессы, эта инициатива обсуждалась делегациями из Москвы и Киева на переговорах в Абу-Даби, а также об этом шла речь в телефонном разговоре президентов."И он согласился это сделать", — цитирует пресс-пул президента США.Трамп заявил также, что "это было очень приятно".Записку с дополнительными подробностями о разговоре Трампа с Путиным передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Журналисты не смоли разобрать подробности записки. При этом они увидели фамилию российского президента.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Приближение к урегулированию, успехи ВС РФ, "дикий" вывод ООН. Хроника событий на утро 30 января
В публикации пресс-пул Белого дома отметил, что "Трамп говорит, что попросил Путина не атаковать Украину в течение недели из-за сильных морозов".
Журналисты уделили внимание новой инициативе президента США снова инициировать ограничение активности российской армии в проведении СВО. Оно получило название "энергетического перемирия". По данным западной прессы, эта инициатива обсуждалась делегациями из Москвы и Киева на переговорах в Абу-Даби, а также об этом шла речь в телефонном разговоре президентов.
"И он согласился это сделать", — цитирует пресс-пул президента США.
Трамп заявил также, что "это было очень приятно".
Записку с дополнительными подробностями о разговоре Трампа с Путиным передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Журналисты не смоли разобрать подробности записки. При этом они увидели фамилию российского президента.
