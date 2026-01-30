https://ukraina.ru/20260130/priblizhenie-k-uregulirovaniyu-uspekhi-vs-rf-dikiy-vyvod-oon-khronika-sobytiy-na-utro-30-yanvarya-1075001936.html

Приближение к урегулированию, успехи ВС РФ, "дикий" вывод ООН. Хроника событий на утро 30 января

В США заверяют, что стороны переговоров по Украине подходят все ближе к урегулированию. ВС РФ уничтожают противника и технику. Москва раскритиковала вывод ООН о неприменимости принципа самоопределения к Крыму

Президент США Дональд Трамп, отвечая журналистам на вопрос, как он оценивает готовность российского лидера Владимира Путина к урегулированию конфликта на Украине, заверил, что мир будет достигнут."Мы достигнем мира", - сказал Трамп.Он утверждает, что лично обращался к президенту России с просьбой не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине."Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод... Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно", - отметил Трамп на встрече со своей администрацией.По его словам, Москва якобы уже приостановила удары.Он отметил большой прогресс в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине на фоне продолжающихся переговоров."Я думаю, что там достигается значительный прогресс (на переговорах по Украине – ред.)", - добавил Трамп.Постпред США в НАТО Мэттью Уитакер указал, что стороны переговоров по Украине подходят все ближе и ближе к урегулированию."Мы все ближе и ближе по мере того, как прорабатываем очень технические и сложные вопросы", - сказал Уитакер в интервью Fox News.Он уточнил, что вопрос территорий является наиболее сложным.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о позитивных вещах на переговорах по украинскому урегулированию, по его словам, стороны обсуждают сделку в контексте территорий."Хорошие вещи происходят между сторонами. Совместное обсуждение территориальной сделки", - сказал Уиткофф.По его словам, переговоры будут продолжены в течение недели."Мы считаем, что добились значительного прогресса (в Абу-Даби – ред.). Переговоры продолжатся примерно через неделю, при этом между сторонами (Россией и Украиной – ред.) происходит много позитивного", - заверил Уиткофф.Он также отметил, что протоколы по гарантиям безопасности Украины и соглашение о "процветании" страны в значительной степени финализированы.В свою очередь газета Washington Post обратила внимание, что у США и Украины не совпадают позиции по поводу порядка решения вопросов урегулирования."(Владимир) Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники говорят, что им нужно подписание гарантий прежде, чем приступить к каким-либо территориальным уступкам", - говорится в сообщении издания.Вместе с тем, как напомнил один из собеседников газеты, неназванный западный дипломат, США не хотят подписывать гарантии безопасности до тех пор, пока вопрос территорий не согласуют."Это своего рода проблема курицы и яйца", - добавил дипломат.Провалы ВСУУкраинские СМИ в ночь на пятницу писали о взрывах в Харькове, подконтрольном ВСУ Запорожье и других регионах.Больше всего сообщений поступало ночью о полётах российских дронов "Герань" в направлении Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. Сообщалось о поражении целей в Васильковке и Синельниково.Кроме того, ВС РФ нанесли многочисленные удары по целям на временно оккупированных ВСУ территориях Запорожской области (Вольнянск и другие районы) и ДНР (районы Краматорска и Славянска).Поражение объекта промышленной инфраструктуры в Запорожье, где после прилётов зафиксирован пожар, подтвердили власти временно оккупированного города.Ранним утром российские военные нанесли удар по Харьковской области.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что освободив Белую Березу в Сумской области российские военные на два километра вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта.По его словам, освобождение Белой Березы стало закономерным развитием успеха после взятия под контроль Комаровки.Как указал военный эксперт, российским бойцам необходимо продолжить углубляться в оборону ВСУ.Две контратаки 47-й механизированной бригады ВСУ южнее села Юнаковка (Сумская область) провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.Один из украинских военнопленных Александр Радченко признал, что рядовые военнослужащие ВСУ негативно относятся к Владимиру Зеленскому и не хотят принимать участие в боевых действиях."В воинском коллективе никто не хотел воевать. Все были против этой войны и против Зеленского, что он начал эту войну", — сказал боец.Он добавил, что сам попал на передовую из-за мобилизации — его задержали в 200 метрах от дома, после чего доставили в военкомат.Как отметил Радченко, медкомиссия была чистой формальностью, после которой он был направлен на боевые позиции. Пленный пожаловался, что снабжение отсутствовало, и солдаты были вынуждены существовать без еды и воды. Кроме того, там была плохая связь."Дикий" вывод ООНВ ООН сочли, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим.Ранее Россия обратилась в организацию с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение."После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам, мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности", - заявил генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение "диким выводом"."К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время", - написала Захарова в своем телеграм-канале.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что позиция Гутерреша подрывает основы ООН.Парламентарий добавил, что сегрегация по принципу "исключительности" - крайне опасный прецедент для ООН."Надеюсь, в ее руководстве понимают возможные последствия", - заключил он.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление генсека ООН нелепым."Такие нелепые и несуразные заявления полностью дискредитируют ООН и ее принципы по защите прав и свобод народов, населяющих нашу планету. Гутерреш показал конъюнктурность и несамостоятельность ООН в принятии важных, решительных и принципиальных решений", - сказал Шеремет.По его словам, ООН в основном отстаивает интересы группы западных стран, пренебрегая мнением остальной части мира."В угоду сиюминутных интересов и выгод ООН теряет авторитет в мире как структура, способная стоять на защите мира и порядка, побуждая все больше стран задумываться о создании некой альтернативы", - сказал депутат.Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал заявление цинизмом."Когда-то была одиозная и пустая организация Лига Наций, которая много говорила, мало делала и благополучно развалилась. Сегодня ООН идет абсолютно по тем же стопам. Также ведет себя неправильно, делает пустые, ничем не подтвержденные и циничные к одним, как в случае с Крымом, заявления, и лицемерные по отношению к другим", - сказал Чегринец.По его словам, если в ООН не изменят своего избирательного подхода, то на смену придут другие более жизнеспособные и принципиальные международные объединения."ООН надо срочно что-то менять или такая организация перестанет существовать", - подчеркнул Чегринец.Помощник главы Крыма Ольга Курлаева подтвердила, что заявление Гутерреша является проявлением политики двойных стандартов."В Крыму ничего не ждали и не ждут от ООН, поэтому не удивились. Политика двойных стандартов ООН давно известна. Ответ ООН был вполне предсказуемым", - сказала Курлаева.По ее словам, весь мир видел кадры "Крымской весны": очереди на референдуме в марте 2014 года, настоящую радость на лицах крымчан, когда оглашали результаты народного волеизъявления, овации и исполнение российского гимна на площади Нахимова в Севастополе и площади Ленина в Симферополе."Та же ситуация и с Донбассом. Я была в ту февральскую ночь 2022 года в Луганске, когда признали независимость ДНР и ЛНР. Помню, как несмотря на комендантский час, угрозы терактов и обстрелов со стороны ВСУ, люди высыпали на улицу, даже пытались организовать автопробег. Помню, как плакали и поздравляли друг друга, кричали в окна, светили фонариками. Мы помним и не забудем, как бы не старались стереть эти кадры из памяти всевозможные европейские структуры, провонявшие трусостью и старым политическим борделем", - сказала Курлаева.Подробнее - в материале Генеральный секретарь ООН заявил о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу на сайте Украина.ру.

