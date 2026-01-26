https://ukraina.ru/20260126/bryatsanie-oruzhiem-ekspert-nazval-plany-es-po-arktike-besperspektivnymi-bez-atomnykh-ledokolov-1074792222.html

"Бряцание оружием": эксперт назвал планы ЕС по Арктике бесперспективными без атомных ледоколов

"Бряцание оружием": эксперт назвал планы ЕС по Арктике бесперспективными без атомных ледоколов - 26.01.2026 Украина.ру

"Бряцание оружием": эксперт назвал планы ЕС по Арктике бесперспективными без атомных ледоколов

Заявление еврочиновников говорит о том, что они хотят вскочить в арктическую гонку. Темп этой гонки задал Трамп со своими притязаниями на Гренландию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин

На вопрос журналиста о возможности Европы нарастить своё присутствие в Арктике Доронин ответил, что это потребует титанических усилий. Он пояснил, что такие шаги лишь подчёркивают лидерство России.По его словам, у европейцев нет ключевых технологий. "У них нет атомных ледоколов, которые могут бороздить огромные пространства с большим запасом хода. Мы обладаем единственным атомным ледокольным флотом в мире", — сказал Доронин.Он также указал на структурную слабость ЕС. "Кроме того, Европа разрознена, у нее нет единой транспортно-логистической компании, как "Росатом" в России", — заключил эксперт.Полный текст материала "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.

