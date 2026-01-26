"Бряцание оружием": эксперт назвал планы ЕС по Арктике бесперспективными без атомных ледоколов - 26.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260126/bryatsanie-oruzhiem-ekspert-nazval-plany-es-po-arktike-besperspektivnymi-bez-atomnykh-ledokolov-1074792222.html
"Бряцание оружием": эксперт назвал планы ЕС по Арктике бесперспективными без атомных ледоколов
"Бряцание оружием": эксперт назвал планы ЕС по Арктике бесперспективными без атомных ледоколов - 26.01.2026 Украина.ру
"Бряцание оружием": эксперт назвал планы ЕС по Арктике бесперспективными без атомных ледоколов
Заявление еврочиновников говорит о том, что они хотят вскочить в арктическую гонку. Темп этой гонки задал Трамп со своими притязаниями на Гренландию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
2026-01-26T04:15
2026-01-26T04:15
новости
россия
арктика
европа
дональд трамп
украина.ру
ес
росатом
гренландия
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074331260_0:229:3073:1958_1920x0_80_0_0_8d8e941b7677dc5e0d07b74546060511.jpg
На вопрос журналиста о возможности Европы нарастить своё присутствие в Арктике Доронин ответил, что это потребует титанических усилий. Он пояснил, что такие шаги лишь подчёркивают лидерство России.По его словам, у европейцев нет ключевых технологий. "У них нет атомных ледоколов, которые могут бороздить огромные пространства с большим запасом хода. Мы обладаем единственным атомным ледокольным флотом в мире", — сказал Доронин.Он также указал на структурную слабость ЕС. "Кроме того, Европа разрознена, у нее нет единой транспортно-логистической компании, как "Росатом" в России", — заключил эксперт.Полный текст материала "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
россия
арктика
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074331260_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_168f44b9d1340768afaf468d79418f49.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, арктика, европа, дональд трамп, украина.ру, ес, росатом, гренландия, геополитика, север, флот, эксперты, аналитики, главные новости
Новости, Россия, Арктика, Европа, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, Росатом, Гренландия, геополитика, север, флот, эксперты, аналитики, Главные новости

"Бряцание оружием": эксперт назвал планы ЕС по Арктике бесперспективными без атомных ледоколов

04:15 26.01.2026
 
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
- РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Читать в
ДзенTelegram
Заявление еврочиновников говорит о том, что они хотят вскочить в арктическую гонку. Темп этой гонки задал Трамп со своими притязаниями на Гренландию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
На вопрос журналиста о возможности Европы нарастить своё присутствие в Арктике Доронин ответил, что это потребует титанических усилий. Он пояснил, что такие шаги лишь подчёркивают лидерство России.
"Бряцание оружием лишь указывает на то лидерство, которое Россия занимает в высоких широтах, как в гражданской сфере, так и в военной", — заявил эксперт.
По его словам, у европейцев нет ключевых технологий. "У них нет атомных ледоколов, которые могут бороздить огромные пространства с большим запасом хода. Мы обладаем единственным атомным ледокольным флотом в мире", — сказал Доронин.
Он также указал на структурную слабость ЕС. "Кроме того, Европа разрознена, у нее нет единой транспортно-логистической компании, как "Росатом" в России", — заключил эксперт.
Полный текст материала "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАрктикаЕвропаДональд ТрампУкраина.руЕСРосатомГренландиягеополитикасеверфлотэкспертыаналитикиГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Киевлян ждут потопы и разграбленные квартиры: эксперт предрек социальный взрыв на Украине
05:40"Темное пятно в истории": Доронин напомнил о политике Дании по ограничению рождаемости в Гренландии
05:30В Полтаве — коллапс, а Харьков подготовили заранее: эксперт о ситуации с электричеством на Украине
05:20"Пожилую женщину на коляске солдаты ВСУ просто выгнали из квартиры" — военкор Андреа Лучиди
05:15Доронин о противоречиях США и Канады: Вашингтон претендует на арктический шельф, затрагивающий Оттаву
05:10Украина за неделю. "Почти друзья"
05:05Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 5:00
05:05Прочь от Америки: как евробюрократия планирует вернуть Европе технологическое лидерство
05:00Николай Доронин: США наращивают силы в Арктике, чтобы ослабить союз России и Китая
04:50"Сделать работу телефонного террориста смертным приговором". Эксперты и политики о ситуации на Украине
04:40Борьба потенциалов: эксперт о том, почему Арктика становится одним из самых горячих мест на планете
04:34Угроза украинских БПЛА и закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу
04:30"Пехота ВСУ идет без сопровождения техники": военкор о том, как изменилась ситуация в зоне СВО
04:15"Бряцание оружием": эксперт назвал планы ЕС по Арктике бесперспективными без атомных ледоколов
04:08"Он описал Украину, как европейский Израиль": внук британского фашиста побеседовал с Зеленским
04:00Угроза военного переворота: историк сравнил ситуацию на Украине с Германией после Первой мировой
03:41Из-за атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены три частных дома
03:20Хуситы в видео пригрозили возобновить нападения на корабли в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море
03:11Поступают сообщения о работе иранской авиации и ПВО
02:55Американская авианесущая группировка прибыла на Ближний Восток
Лента новостейМолния