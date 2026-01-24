США переводят стрелки с Украины на Гренландию, чтобы отвлечь внимание — Данилов о политике Трампа - 24.01.2026 Украина.ру
США переводят стрелки с Украины на Гренландию, чтобы отвлечь внимание — Данилов о политике Трампа
США переводят стрелки с Украины на Гренландию, чтобы отвлечь внимание — Данилов о политике Трампа - 24.01.2026 Украина.ру
США переводят стрелки с Украины на Гренландию, чтобы отвлечь внимание — Данилов о политике Трампа
Дональд Трамп намеренно переключает внимание с одной международной проблемы на другую. Этот метод позволяет ему сохранять инициативу и играть на нескольких направлениях сразу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов
Отвечая на вопрос о возможном затухании украинской темы из-за гренландского кризиса, эксперт подтвердил, что это часть стратегии. "Трампу очень нравится переключать стрелки", — заявил Данилов, характеризуя методы американского президента."Сегодня одна приоритетная тема, завтра для того, чтобы каким-то образом обеспечить позиции на этом направлении, США и Трамп переводят стрелку в другое направление, приоритизируя его", — пояснил профессор МГИМО, описывая механизм смещения фокуса.Он сравнил действия администрации США с сеансом шахматной игры. "Повторюсь, он пытается играть на разных досках. Такой сеанс одновременной игры. При этом он говорит, что его партнеры по этой игре слабы", — сказал Данилов, подчеркивая асимметрию в подходах."Пока партнеры пытаются оценить позицию на одной доске, он перемещается на другую и отвлекает внимание от предыдущей. На самом деле Трамп действует достаточно умело", — подытожил собеседник издания.
США переводят стрелки с Украины на Гренландию, чтобы отвлечь внимание — Данилов о политике Трампа

04:00 24.01.2026
 
© Фото : vocal.media
- РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : vocal.media
Читать в
ДзенTelegram
Дональд Трамп намеренно переключает внимание с одной международной проблемы на другую. Этот метод позволяет ему сохранять инициативу и играть на нескольких направлениях сразу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов
Отвечая на вопрос о возможном затухании украинской темы из-за гренландского кризиса, эксперт подтвердил, что это часть стратегии. "Трампу очень нравится переключать стрелки", — заявил Данилов, характеризуя методы американского президента.
"Сегодня одна приоритетная тема, завтра для того, чтобы каким-то образом обеспечить позиции на этом направлении, США и Трамп переводят стрелку в другое направление, приоритизируя его", — пояснил профессор МГИМО, описывая механизм смещения фокуса.
Он сравнил действия администрации США с сеансом шахматной игры. "Повторюсь, он пытается играть на разных досках. Такой сеанс одновременной игры. При этом он говорит, что его партнеры по этой игре слабы", — сказал Данилов, подчеркивая асимметрию в подходах.
"Пока партнеры пытаются оценить позицию на одной доске, он перемещается на другую и отвлекает внимание от предыдущей. На самом деле Трамп действует достаточно умело", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.
Также статья по теме "Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа" на сайте Украина.ру.
