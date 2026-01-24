https://ukraina.ru/20260124/ssha-perevodyat-strelki-s-ukrainy-na-grenlandiyu-chtoby-otvlech-vnimanie--danilov-o-politike-trampa-1074578133.html

США переводят стрелки с Украины на Гренландию, чтобы отвлечь внимание — Данилов о политике Трампа

Дональд Трамп намеренно переключает внимание с одной международной проблемы на другую. Этот метод позволяет ему сохранять инициативу и играть на нескольких направлениях сразу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов

Отвечая на вопрос о возможном затухании украинской темы из-за гренландского кризиса, эксперт подтвердил, что это часть стратегии. "Трампу очень нравится переключать стрелки", — заявил Данилов, характеризуя методы американского президента."Сегодня одна приоритетная тема, завтра для того, чтобы каким-то образом обеспечить позиции на этом направлении, США и Трамп переводят стрелку в другое направление, приоритизируя его", — пояснил профессор МГИМО, описывая механизм смещения фокуса.Он сравнил действия администрации США с сеансом шахматной игры. "Повторюсь, он пытается играть на разных досках. Такой сеанс одновременной игры. При этом он говорит, что его партнеры по этой игре слабы", — сказал Данилов, подчеркивая асимметрию в подходах."Пока партнеры пытаются оценить позицию на одной доске, он перемещается на другую и отвлекает внимание от предыдущей. На самом деле Трамп действует достаточно умело", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Данилов: Трамп разыгрывает партию в Газе, чтобы усложнить политику России на других направлениях" на сайте Украина.ру.Также статья по теме "Не может покрасоваться внутри страны, поэтому наводит хаос во всём мире. Годовщина президентства Трампа" на сайте Украина.ру.

