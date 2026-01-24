https://ukraina.ru/20260124/mikhail-polikarpov-podzemnye-podstantsii-i-gazovaya-truba-spasayut-kiev-ot-energeticheskogo-kollapsa-1074737524.html

Михаил Поликарпов: Подземные подстанции и газовая труба спасают Киев от энергетического коллапса

Киев может поддерживать снабжение критически важных объектов благодаря резервным подстанциям и газоснабжению. Это мешает достичь полного паралича города, несмотря на системные удары по энергетике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк и писатель Михаил Поликарпов

Ранее в СМИ появилась информация об ударах по объектам энергетики, которые расположены в правобережной части Киева: это Трипольская ТЭС, подстанция "Киевская" на 750кВ и подстанция "Северная" на 330кВ.Комментируя степень ущерба, нанесённого энергетической инфраструктуре Украины, эксперт указал на факторы устойчивости. "Мы по ним бьем. Но в Киеве есть четыре больших аккумуляторных подстанции, которые находятся под землей и могут поддерживать снабжение критически важных объектов""Самый главный вопрос – это вопрос газа", — заявил Поликарпов. По его словам, наличие газовой трубы позволяет киевлянам отапливать квартиры плитами, поддерживая в них плюсовую температуру."Если есть газовая труба, ведущая в Киев, то они будут греть плиты в хрущёвках, и эти дома будут поддерживаться в плюсовом состоянии. Да, в квартире будет +10. Да, людям придется греться кирпичами на газовой плите. Но эти дома остаются живыми", — констатировал политолог.По словам Поликарпова, если бы Россия уничтожила все распределительные станции на 750кВ, украинцам пришлось бы переводить все АЭС "в режим останова". "Раз они этого не сделали, то эти станции по-прежнему имеют возможность подавать электричество наружу: в Киев и на восток", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Романа Насонова: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина на сайте Украина.ру.

