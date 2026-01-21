https://ukraina.ru/20260121/1074576967.html

Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина

Мы наносим удары по энергетике Украины. При этом мы еще минимально бьем по ее транспортной инфраструктуре. Хотя и этого оказалось достаточно. Возьмем те же железные дороги. Они теперь вынуждены на паровозы переходить. И эти удары продолжатся. Мы не кровожадные. Нам просто нужно выключить военную машину киевского режима

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман НасоновРанее на вооружение китайской армии поступили мобильные системы ПВО "Ураган-3000" для борьбы с беспилотниками непосредственно на поле боя. Они работают по принципу микроволновки и способны сжигать электронику любых дронов: как на радиоканале, так и на оптоволокне. Аналогичные разработки есть и у американцев.- Роман Олегович, как с этим у нас сейчас? Какова вероятность, что мы увидим на СВО подобные системы?- Россия не отстает от других стран в вопросе создания и развития оружия на новых физических принципах. У нас есть ряд образцов, которые пошли полную боевую апробацию и приняты на вооружение в нескольких соединениях. В частности, речь идет о лазерной установке "Пересвет". Качество этих изделий хорошее. Но прежде чем перейти к их описанию я бы хотел объяснить, почему про них мало кто знает.В украинском конфликте страны НАТО используют все виды вооружений, какие только можно, чтобы проанализировать их эффективность и по возможности улучшить. А мы руководствуемся другим принципом. Мы используем только то, что нужно на конкретном театре военных действий и что никоим образом не может попасть к противнику, потому что у нас есть свои технологические секреты. Так вот с вооружением на новых физических принципах у нас пока не все хорошо.Что такое лазер? Это возможность дистанционно сбивать дроны только в том случае, если пространство вокруг абсолютно чистое. В условия дождя, снега и даже темного времени суток это невозможно. То же самое касается микроволнового оружия. Возьмем хотя бы кухонную СВЧ. Если засунуть в нее даже маленький кусочек фольги или на посуде будет небольшой рисунок с маленькими частицами металла, она начнет дымить. Поэтому дрон всегда может уйти от поражения такой системы.Наконец, и лазер, и большая СВЧ требуют очень много электроэнергии. При этом даже в оперативном тылу весьма заметно наличие больших мобильных дизельгенераторов. Снабжать их в условиях большого количества вражеских дронов трудно.Но такие системы у нас есть. У нас есть подготовленные для них экипажи. На другом ТВД и в других условиях они будут применяться. Скажем, почему украинские БПЛА в основном летают ночью? Потому что у нас есть оружие, которое днем не порадует противника.- Возможно ли сделать так, чтобы лазерные средства ПВО для борьбы с дронами работали вне зависимости от погодных условий?- В теории – да. На практике – нет. Луч должен достать от точки А до точки поражения. Это как фонарик. Если он добил до какого-то предмета, мы можем его рассмотреть. Но когда в темноте еще что-то сгущается, ты ничего не увидишь. Поэтому мы применяем другие средства ПВО. Ракеты для них имеют меньшую дальность, но с большим запасом. Они могут вести огонь по большему количеству целей. Это позволяет качественно решать задачи.- Удалось ли нам выработать единый механизм по тому, как надо выбивать украинских операторов БПЛА?- Медленно, но верно мы вырабатываем системные решения. У нас же были созданы войска беспилотных систем. Это значит, что наконец-то в одно место стала стекаться информация о тактических приемах противника и способов его уничтожения. На какую дальность работают ВСУ, какими системами, на каких высотах, как они преодолевают нейтральную полосу.Это особенно важно, учитывая, что враг пытается копировать наши "Ланцеты" и дроны на оптоволокне. Не говоря уже о том, что у киевского режима есть возможность пользоваться "Старлинком".Тем не менее, мы находим способы купировать эту угрозу. Когда после СВО откроют архивы, в документах мы точно увидим, что количество сбитых нами целей (как высоколетящих, так и низколетящих, будет выше, чем у противника. А противник наш – все страны НАТО.- Как раз сейчас у нас стартовала кампания по набору людей непосредственно в войска беспилотных систем. Им будут предоставлены более свободные условия. Служить они будут только там и смогут заключать контракт на год, а не до конца СВО. Не получится ли так, что мы из-за этого невольно разожжем конфликт внутри армии? Не повторим ли мы ошибки ВСУ, которые целый год твердили про "стену дронов", а оказалось, что она дала серьезную брешь?- Пока что нам с вами трудно оценить, насколько эффективной будет эта процедура. Специалисты, которые это придумали, преследуют одну цель – привлечь в армию молодых, шустрых и технически грамотных ребят, способных быстро адаптироваться к меняющейся обстановке. Эта задача будет решаться.При этом я не думаю, что все эти новобранцы уйдут из армии по истечению годового контракта. За этот год они поймут свои перспективы, авторитет среди товарищей и результат, которым можно гордиться.Украинская "стена дронов" — это больше из пропаганды киевского режима. Наши же войска беспилотных систем созданы с практической целью. У них практическая программа подготовки. К ним поступают новейшие виды вооружений. Они дают эффект не только на линии соприкосновения и вблизи от фронта, но и в стратегическом тылу. Дальность действия наших БПЛА достигает больше 1000 километров. Мы можем пронзать всю территорию Украины.- И все-таки, не возникнет ли из-за этого скандалов, когда человек, думал, что будет пилотом, а потом ему пришлось идти на штурм посадки или в окопе из автомата отстреливаться?- Человек должен понимать, что идет не в боулинг играть, а Родину защищать. Все у него в этом смысле будет. Ему тоже придется чистить картошку, рыть окопы, спать в спальном мешке, поедать тушенку из банки, пользоваться окопными свечами, которые, кстати, сейчас заменяются электрическими и газовыми печками. Все это он на себе испытает. Никто ему не говорит, что он будет воевать с дивана. Он будет вблизи линии соприкосновения. И от того, насколько он подготовлен, он будет от линии соприкосновения ближе или дальше.- Насчет наших ударов по стратегическим тылам. В последнее время мы стали чаще использовать беспилотник "Монохром". Про него говорят, что это фактически ФАБ-100, летящая на скорости свыше 1000 километров в час.- "Монохром" — это кодовое название изделия 71-М. Оно применяется с нашей авиационной техники. Чем оно хорошо? Фактически, это ракета, которая летит на сверхмалой высоте в 70 – 20 метров над поверхностью земли и 15-5 метров над поверхности воды. То есть мы медленно, но верно готовимся воевать на море. Наличие оружия, которое способно скрытно поражать цели, даст тот результат, который необходим.Полезная нагрузка "Монохрома" может быть от 100 до 150 килограммов. Причем виды боеприпасов могут меняться.Также "Монохром" может применяться как в виде одиночного средства поражения, так и в группе с другими средствами поражения. Это очень интересная тактика. В частности, когда украинцы говорят, что посбивали наши беспилотники, то 80% пораженных целей приходится именно на болванки, которые мы запускаем, чтобы их ПВО не могла перезарядиться и переместиться.Грубо говоря, это блесна. Они на нее кидаются как акулы, а все остальные средства свою задачу выполняют.Запускаться "Монохром" может с истребителя Су-57 и стратегического беспилотника С-70 "Охотника". Уже есть примеры, когда они работают в паре и одновременно реализуют несколько автономных задач по принципу "запустил и забыл". Это очень достойное и правильное решение.- Все эти средства поражения позволяют работать в том числе по украинской энергетике. Все уже слышали, какие проблемы в Киеве со светом и теплом. На ваш взгляд, это максимум, который мы набомбили за четыре года СВО? Или это только начальный этап комплексной операции по вырубанию вражеского тыла?- Я бы начал с гуманности, с которой российское руководство проявляло к Украине. Мы давали возможность понять: "У нас это есть, но давайте вы одумаетесь и перестанете работать на заводах по производству оружия, которое убивает наших людей". Киевский режим это не сделал. Поэтому мы за небольшой промежуток времени сконцентрировали удары по одному и тому же энергетическому району.Что такое блэкаут? Это когда у тебя нет электроэнергии на нескольких источниках поставки. Так оно и получилось. Сначала мы опрокинули одну энергосистему. Чуть позже опрокинули вторую систему. И этот процесс продолжается.Более того, мы еще минимально бьем по транспортной инфраструктуре Украины. Хотя и этого оказалось достаточно. Возьмем те же железные дороги. Они теперь вынуждены на паровозы переходить. И эти удары продолжатся. Мы не кровожадные. Нам просто нужно выключить военную машину киевского режима.- Если мы, например, начнем массово бить по железнодорожным мостам на Украине, это будет в ежедневном рутинном режиме? Или это будет один масштабный налет и только в том случае, если мы замыслим какое-то большое наступление?- Это может быть один массовый удар, который остановит у противника всю ротацию и подвоз боеприпасов. ВСУ превратятся в махновщину, и на этом все закончится. Отдельные ее элементы мы уже видим на фронте.- Какой у вас будет прогноз по фронту до конца зимней кампании? Какого реалистичного максимума за это время мы можем достичь?- Просто перечислю несколько фактов.Первое. Ранее стратегические резервы ВСУ имели корпусную систему. Они состояли из нескольких бригад, авиационных групп и войск обеспечения. А сейчас эти резервы уже имеют бригадную систему. Они уменьшились минимум в три раза. При этом в бригадах уже есть не штатные, а сводные батальоны. Те, которые собраны с миру по нитке. Они не до конца обучены, слабо укомплектовано и не имеют боевой слаженности. Да, резервы у противника есть, но это не наш Степной фронт, который насмерть стоял на Курской дуге.Второе. Мы медленно выходим на оперативный простор. Под контролем ВСУ все меньше опорных пунктов, которые они готовили с 2014 года. Чем дальше мы продвинемся, тем меньше у противника будет шансов нас сдержать.Третье. У нас есть воля к победе. Возьмем второе применение "Орешника" во Львовской области. Мы как бы говорим противнику: "Как же вы достали со своими разговорами, что у нас его нет. Нате, понюхайте. Посчитайте количество его махов. Посмотрите, как быстро у вас сгорели мониторы, которые пытались отследить его скорость перемещения. Определите глубину поражения. Вы же еще говорили, что у него плохая точность? Да 100 метров для такого оружия – это ни о чем".Кстати, мы не собирались поражать их газовые хранилища, как об этом изначально заявляла Украина. Мы изначально целились по авиационно-ремонтному заводу. Это они рассказывали, что мы промахнулись. Нет, ребята. Система с разделяющейся боевой частью не может промахнуться. Это будет зона сплошного поражения.И последнее. У нашей разведки есть информация, что у личного состава ряда частей и соединений ВСУ меняют бронежилеты. Им дают средства индивидуальной защиты с высокой степенью плавучести. Для чего это нужно? Для обороны крупных водных преград. То есть они уже заложили в свои тактические и оперативные расчеты, что им придется отступать до Днепра. И готовят для этого конкретные силы. Поэтому успехи у нас безусловно будут.Также по теме - в интервью Андрея Коца: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок

