Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы

Наши удары по энергетике Украины сильно увеличили недовольство населения, но массовых акций протеста ждать не стоит. Это может произойти, когда начнется оттепель. Я это сужу по тому, когда происходила Февральская революция 1917 года. Она была связана в том числе с погодным фактором

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и на Балканах, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов- Михаил Аркадьевич, существует точка зрения, что удары ВС РФ по энергетике Киева уже нанесли серьезный ущерб коммунальной инфраструктуре украинской столицы до такой степени, что нормальная экономическая жизнь там уже не будет восстановлена, а пытаться устроить тотальный блэкаут – то же самое, что бить лежачего. Согласны ли вы с такой оценкой?- Нет, не согласен.Конечно, мы нанесли очень серьезный урон левобережной части Киева. Вчера вечером половина города была без света и тепла. Конечно, сидеть в холодных квартирах семьями и греться при помощи газовой плиты – это то еще удовольствие. Но со следующей недели в Киеве обещают потепление. Сейчас там морозы, с понедельника днем будет нулевая температура, а с четверга опять немножко похолодает. И если Украина как-то восстановит систему в ближайшие дни, а мы в ближайшие ночи не будем бить по подстанциям, то в понедельник-вторник, учитывая снижение энергопотребления за счет отъезда 600 тысяч человек, ситуация будет стабилизирована.Про 600 тысяч человек говорил Кличко. Думаю, это именно жители левобережной части. Левый берег Киева опустел.Таково мое мнение из той обрывочной картины, которую нам показывают.- Вообще есть информация, что мы стали бить по объектам энергетики, которые как раз расположены в правобережной части: Трипольская ТЭС, подстанция "Киевская" на 750кВ и подстанция "Северная" на 330кВ.- Мы по ним бьем. Но в Киеве есть четыре больших аккумуляторных подстанции, которые находятся под землей и могут поддерживать снабжение критически важных объектов в течение длительного времени, когда их отключают от подстанций. И там хватает различных дизельных и бензиновых генераторов. А самый главный вопрос – это вопрос газа.Если есть газовая труба, ведущая в Киев, то они будут греть плиты в хрущёвках, и эти дома будут поддерживаться в плюсовом состоянии. Да, в квартире будет +10. Да, людям придется греться кирпичами на газовой плите. Но эти дома остаются живыми.- По подземным хранилищам газа мы вроде бы тоже лупим.- Да. Но, судя по всему, мы не смогли выбить все газовые хранилища. Какие-то хранилища находятся глубоко под землей в районе Карпат. Наверное, даже "Орешника" не хватило бы, чтобы их достать – только ядерный взрыв. И даже если бы мы повыбивали все газовые хранилища, то газовая труба, которая идет из Польши и Венгрии, все равно бы осталась. Какие-то объемы газа они бы поставлять могли.Хотя сейчас у них возникла проблема с поставками электроэнергии от АЭС на восток. На западе Украины отключают свет без больших ограничений, а в Киеве с ним до сих пор проблема, потому что транзитным мощностям был нанесен урон. И, повторюсь, по газу мы пока не доработали. Перекачивающие станции на трубах выводятся из строя, но их восстанавливают. И мы не доработали по всем распределительным станциям.Если бы мы вышибли все распределительные станции на 750кВ, украинцам бы пришлось переводить все АЭС в режим останова. Раз они этого не сделали, то эти станции по-прежнему имеют возможность подавать электричество наружу: в Киев и на восток.В общем, результат от ударов есть. Но он не является стопроцентным даже из возможного.- В таком случае, можем ли мы долбануть так, чтобы парализовать жизнь в Киеве, но при этом не доводить дело до гуманитарной катастрофы, когда люди в квартирах будут умирать от переохлаждения?- Можем. Для этого следовало бы этой или следующей ночью нанести удары по подстанциям и по газоперерабатывающим станциям. А выходные киевляне могут пережить либо в "пунктах незламности", либо в домах, где отопление так или иначе поддерживается, либо уезжать в сельскую местность с печным отоплением.Это будет не гуманитарная катастрофа, а остановка работы киевской оборонки за счет того, что часть ценных специалистов будет вынуждена покинуть город.В целом мой прогноз таков. С понедельника Киев начнет оживать. А с четверга, когда опять будет похолодание, там опять начнутся проблемы.- Есть информация, что Зеленский перебрасывает с фронта "Пэтриоты" для защиты Киева. Нам нет смысла на это реагировать, потому что против "Гераней" он бесполезен? Или это все-таки важно?- На самом деле удары по ТЭС имеют смысл, если по ним прилетает "Искандер" и все в таком духе. В этом плане "Пэтриот" имеет значение. При всем уважении к "Герани", она не может вынести объект надолго, потому что у нее заряды не такие мощные. Ущерб от удара "Гераней" можно восстановить в течение суток. В идеале, конечно, надо бить КАБами. Но Киев все-таки слишком далеко.Кстати, я не в некоторых городках России и Белоруссии видел старые котельные возле хрущевок, которые находятся в замороженном состоянии. Это небольшие здания с трубами, которые могут работать на чем угодно. Можно жечь дрова, мебель, книги и жмых. На Украине жмых в степных районах используется в качестве топлива.То есть эти мелкие котельные могут поддерживать тепло в домах в ручном режиме. Не знаю, в каком состоянии они в Киеве. Но когда мы ранее били по Львову, их мэр говорил, что там устанавливают много мелких точек энергообеспечения, чтобы Львов нельзя было вырубить за один удар.Похожая картина была в Харькове. После того, как в марте 2024 года были отключены ТЭЦ, у них заработала программа по превращению города в энергоостров, в рамках которой предполагалось большое количество рассредоточенных источников энергии. Тем более, некоторые харьковчане стали устанавливать буржуйки в квартирах, а кто-то на балконах ставил бензиновые или дизельные генераторы.Да, генераторов надолго не хватит. Но если таких котельных будет много, мы их полностью вынести не сможем. И они морозы позволят пережить.Я вот еще на что обратил внимание. Как вы думаете, в каком из украинских регионов сейчас тяжелее всего? В Полтавской области. Там коллапс с электричеством, потому что оттуда почти никто не пишет с жалобами. Видимо, Кременчуг сидит на днепровском энергоузле, а все остальное, за исключением каких-то кварталов Полтавы, отключено. Люди там даже выхода в интернет не имеют.В полтавском энергоузле были передаточные мощности – открытые распределительные устройства. Украинцы смогли закрыть его бетоном, и оно было недоступно для "Гераней". Но, видимо, туда попала какая-то ракета, и там все перестало работать.То есть ситуация в Харькове лучше, чем в Полтаве. Потому что Харьков к таком развитию событий они готовили два года назад.- За последнее время мы наколотили огромное количество старых советских радиолокационных станций класса 36-Д6 для обнаружения низколетящих целей, которые потом передают информацию о них на РЛС конкретных позиций ПВО. Я так понимаю, это нужно, чтобы "Герани" били еще чаще.- Безусловно. Чем меньше РЛС и всей работающей электроники, тем лучше. Тут тоже работает накопительный эффект. Хотя и медленнее, чем нам хотелось бы. При всех ударах по ближнему тылу нам не удается обрушить противнику всю логистику.При этом сами украинцы пишут, что слабое место в их системе снабжения – не количество автомобилей, а наличие водителей. Если бы эти удары вышибали водителей, им бы пришлось тяжелее. Даже если бы они выдергивали их тыла грузовики, на них было бы некому подвозить боеприпасы на фронт.- Еще Зеленский вернул бронь для работников коммунальных предприятий. Возможно ли, что он решит пойти дальше и начнет возвращать с фронта инженерно-саперные подразделения, чтобы помогать запыхавшимся энергетикам погасить этот кризис в тылу?- Возможно. Это может быть без демобилизации, а просто в рамках командировки. Какой-нибудь инженерно-саперный батальон могут перебросить в Киев для ремонта на какой-нибудь подстанции.Наши удары сильно увеличили недовольство населения, но массовых акций протеста ждать не стоит. Это может произойти, когда начнется оттепель. Я это сужу по тому, когда происходила Февральская революция. Она была связана в том числе с погодным фактором.Будет тепло. Люди вернутся из деревень в город. Увидят свои квартиры либо после потопа (вызванного замерзшими трубами), либо в ограбленном состоянии (наверняка кто-то захочет пограбить пустое жилище). И тогда могут быть какие-то выступления. Этого следует ожидать примерно в марте.Повторюсь, все будет зависеть от погодного фактора и возвращения сотен тысяч людей в Киев.- Можем ли мы сейчас сказать, что СВО дошла до такой стадии, когда "Алабуга" соревнуется с украинской энергетикой и европейским кошельком?- Я бы так не сказал.Удары по энергетике Украины – это сезонный фактор. Уже к апрелю этот эффект может исчезнуть. Его переживут с большими проблемами и потерями. По мере снижения энергетической нагрузки из-за весны, а также постепенного ремонта мощностей, эта катастрофа исчезнет.Если Евросоюз не соскочит с идеи про 90 миллиардов, Украина будет обеспечена финансами на ведение войны на ближайшие два года. Затянув пояса, киевский режим может продолжать воевать. Главное, чтобы у народа после отключения тепла и света осталось это желание.Холод – это очень сильное потрясение. Это переживается болезненнее, чем голод. Люди, которые померзли в квартирах и пометались в судорожных поисках обогрева, запомнят это и не захотят повторять следующей зимой. Даже те, кто до этого комфортно жил в Киеве на легальной или нелегальной брони.- Какой у вас будет прогноз по переговорам? Верховный ранее заявил, что российские активы в США можно было бы направить на восстановление территорий. То есть он намекает, что наши деньги им придется вернуть.- Честно говоря, я по переговорам особого прогресса не вижу. Уиткофф регулярно говорит, что "решающая стадия близка", но это может быть дежурная фраза. Именно потому, что Евросоюз пообещал киевскому деньги на ведение войны в течение двух лет.При этом Украина не сможет отказаться от Донбасса. Ей армия этого не простит, потому что не считает себя проигравшей. Это как в Первую мировую войну. Германия ее проиграла, но в войсках был миф, что это не армия потерпела поражение, а было предательство властей в тылу. Это была одна из причин возникновения фашистского движения. И если Украина откажется от Донбасса, это может грозить военным переворотом в Киеве.С другой стороны, тут вмешивается фактор Гренландии, потому что он ставит Европу в не очень хорошие отношения с Трампом.Конечно, сейчас европейцам было бы выгодно подтолкнуть Украину к заключению мира с дальнейшим снятием антироссийских санкций, чтобы они снова подсесть на нашу трубу. Но они сами себя загнали в угол. У них нет никакой возможности для политического маневра.При этом с Гренландией выходит забавная история.США не первый раз пытаются ее купить. У них был договор от 1917 года, когда они купили у Дании Виргинские острова. Остров Эпштейна – один из них. Тогда же они подписали договор, по которому Гренландия признается частью Дании. При этом они покупали Виргинские острова под предлогом, чтобы их не захватила Германия. Трамп сейчас снова пытается ее купить. Но есть один момент, который мы упускаем.В Дании правит та же королевская семья, что и в Великобритании. Это одна и та же династия – Глюксбурги. Фактически – это профсоюз монархов. А королевская семья Великобритании обладает серьезными финансами и политическими возможностями. И попытка отобрать Гренландию у Дании – это попытка отобрать поместье у королевской семьи.Британцы – люди хитрые и опытные в интригах. Они не будут публично ругаться с Трампом. Но они могут что-то придумать. Обычно они что-то делают в пику нам, но здесь они могут напакостить американцам.- То есть в любом случае нам выгодна шумиха вокруг Гренландии, потому что она раскалывает Запад?- Да.Видимо, у Трампа снесло крышу после Венесуэлы. Но теперь ему этот успех надо подкрепить чем-то реальным. Мы не знаем, что будет осенью в США на промежуточных выборах. Есть шанс, что демократы возьмут Конгресс, после чего Мадуро, может быть, даже придется отпускать. Поэтому история с Гренландией – это единственное, что Трамп может записать себе в актив, а не восемь якобы урегулированных конфликтов.Теоретически Гренландию он купить может, заплатив по 100 тысяч долларов каждому из 55-тысяч жителей Гренландии. Сумма в 5 миллиардов долларов – это подъемно. И начать подкупать местное население он может.Также по теме - в интервью Романа Насонова: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина

