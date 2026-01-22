https://ukraina.ru/20260122/uitkoff-anonsiroval-peregovory-v-abu-dabi-posle-peregovorov-v-moskve-1074664189.html

Уиткофф анонсировал переговоры в Абу-Даби после переговоров в Москве

Уиткофф анонсировал переговоры в Абу-Даби после переговоров в Москве - 22.01.2026 Украина.ру

Уиткофф анонсировал переговоры в Абу-Даби после переговоров в Москве

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 22 января в Давосе анонсировал переговоры в Абу-Даби после визита вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером в Москву. Об этом Уиткофф заявил в Давосе на "Украинском завтраке"

2026-01-22T12:36

2026-01-22T12:36

2026-01-22T13:16

новости

москва

сша

давос

стив уиткофф

дональд трамп

джаред кушнер

владимир зеленский

нато

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074597539_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6ee4fa202d0567e2c2405a32cc0de856.jpg

Отведать в Давосе "Український сніданок" были приглашены генсек НАТО Марк Рютте, латвийский президент Эдгар Рынкевич и его финляндский коллега Александер Стубб, а также премьер-министры Нидерландов и Хорватии, журналисты.Спонсором этого мероприятия на ВЭФ в Давосе выступает украинский бизнесмен Виктор Пинчук.Уиткофф сообщил, что 21 января провел переговоры с украинской делегацией - руководителем Офиса президента Кириллом Будановым* и секретарем СНБО Рустемом Умеровым, а также председателем президентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте (Верховной Раде) Давидом Арахамией. По словам американского спецпосланника, они провели "много часов вместе" и обсудили некий вопрос, у которого теперь может быть решение."Мы дошли до одного вопроса, обсудили различные варианты этого вопроса, и кажется, что это можно решить", - сказал Уиткофф.Он сообщил также, что 22 января он с Кушнером отбудет в Москву, где их примет президент России Владимир Путин. После переговоров в столице России делегация США отправится в Абу-Даби."В Абу-Даби будут работать рабочие группы. Военные с военными. Будут говорить о процветании", - поведал Уиткофф.До начала форума Владимир Зеленский добивался встречи с президентом США, намереваясь обсудить "план процветания" стоимостью $800 млрд. Эти деньги коррумпированный киевский режим надеется освоить под предлогом восстановления подконтрольной ему территории после окончания СВО. Трамп отказал Зеленскому в аудиенции и киевский политик заявил, что в Давос не поедет, а будет решать проблемы электро-теплоснабжения в Киеве.Трамп прибыл в Давос 21 января с опозданием из-за поломки президентского самолёта. В своём выступлении он заявил, что "сегодня" намерен встретиться с Зеленским. После этого Зеленский экстренно собрался на швейцарский курорт, оставив киевского мэра Виталия Кличко решать проблемы коммунального хозяйства.* - внесён в РФ в список террористов и экстремистовТакже на эту тему: Песков раскрыл подробности о переговорах Путина и УиткоффаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев как разменная монета: США могут обменять Украину на Гренландию. Хроника событий на утро 22 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

москва

сша

давос

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, сша, давос, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, владимир зеленский, нато, офис президента, снбо, россия, переговоры, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, завершение сво, владимир путин, кирилл буданов, умер, давид арахамия, слуга народа, мирный план