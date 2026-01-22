Уиткофф анонсировал переговоры в Абу-Даби после переговоров в Москве - 22.01.2026 Украина.ру
Уиткофф анонсировал переговоры в Абу-Даби после переговоров в Москве
Уиткофф анонсировал переговоры в Абу-Даби после переговоров в Москве
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 22 января в Давосе анонсировал переговоры в Абу-Даби после визита вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером в Москву. Об этом Уиткофф заявил в Давосе на "Украинском завтраке"
Отведать в Давосе "Український сніданок" были приглашены генсек НАТО Марк Рютте, латвийский президент Эдгар Рынкевич и его финляндский коллега Александер Стубб, а также премьер-министры Нидерландов и Хорватии, журналисты.Спонсором этого мероприятия на ВЭФ в Давосе выступает украинский бизнесмен Виктор Пинчук.Уиткофф сообщил, что 21 января провел переговоры с украинской делегацией - руководителем Офиса президента Кириллом Будановым* и секретарем СНБО Рустемом Умеровым, а также председателем президентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте (Верховной Раде) Давидом Арахамией. По словам американского спецпосланника, они провели "много часов вместе" и обсудили некий вопрос, у которого теперь может быть решение."Мы дошли до одного вопроса, обсудили различные варианты этого вопроса, и кажется, что это можно решить", - сказал Уиткофф.Он сообщил также, что 22 января он с Кушнером отбудет в Москву, где их примет президент России Владимир Путин. После переговоров в столице России делегация США отправится в Абу-Даби."В Абу-Даби будут работать рабочие группы. Военные с военными. Будут говорить о процветании", - поведал Уиткофф.До начала форума Владимир Зеленский добивался встречи с президентом США, намереваясь обсудить "план процветания" стоимостью $800 млрд. Эти деньги коррумпированный киевский режим надеется освоить под предлогом восстановления подконтрольной ему территории после окончания СВО. Трамп отказал Зеленскому в аудиенции и киевский политик заявил, что в Давос не поедет, а будет решать проблемы электро-теплоснабжения в Киеве.Трамп прибыл в Давос 21 января с опозданием из-за поломки президентского самолёта. В своём выступлении он заявил, что "сегодня" намерен встретиться с Зеленским. После этого Зеленский экстренно собрался на швейцарский курорт, оставив киевского мэра Виталия Кличко решать проблемы коммунального хозяйства.* - внесён в РФ в список террористов и экстремистовТакже на эту тему: Песков раскрыл подробности о переговорах Путина и УиткоффаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев как разменная монета: США могут обменять Украину на Гренландию. Хроника событий на утро 22 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
12:36 22.01.2026 (обновлено: 13:16 22.01.2026)
 
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 22 января в Давосе анонсировал переговоры в Абу-Даби после визита вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером в Москву. Об этом Уиткофф заявил в Давосе на "Украинском завтраке"
Отведать в Давосе "Український сніданок" были приглашены генсек НАТО Марк Рютте, латвийский президент Эдгар Рынкевич и его финляндский коллега Александер Стубб, а также премьер-министры Нидерландов и Хорватии, журналисты.
Спонсором этого мероприятия на ВЭФ в Давосе выступает украинский бизнесмен Виктор Пинчук.
Уиткофф сообщил, что 21 января провел переговоры с украинской делегацией - руководителем Офиса президента Кириллом Будановым* и секретарем СНБО Рустемом Умеровым, а также председателем президентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте (Верховной Раде) Давидом Арахамией. По словам американского спецпосланника, они провели "много часов вместе" и обсудили некий вопрос, у которого теперь может быть решение.
"Мы дошли до одного вопроса, обсудили различные варианты этого вопроса, и кажется, что это можно решить", - сказал Уиткофф.
Он сообщил также, что 22 января он с Кушнером отбудет в Москву, где их примет президент России Владимир Путин.
После переговоров в столице России делегация США отправится в Абу-Даби.
"В Абу-Даби будут работать рабочие группы. Военные с военными. Будут говорить о процветании", - поведал Уиткофф.
До начала форума Владимир Зеленский добивался встречи с президентом США, намереваясь обсудить "план процветания" стоимостью $800 млрд. Эти деньги коррумпированный киевский режим надеется освоить под предлогом восстановления подконтрольной ему территории после окончания СВО. Трамп отказал Зеленскому в аудиенции и киевский политик заявил, что в Давос не поедет, а будет решать проблемы электро-теплоснабжения в Киеве.
Трамп прибыл в Давос 21 января с опозданием из-за поломки президентского самолёта. В своём выступлении он заявил, что "сегодня" намерен встретиться с Зеленским. После этого Зеленский экстренно собрался на швейцарский курорт, оставив киевского мэра Виталия Кличко решать проблемы коммунального хозяйства.
* - внесён в РФ в список террористов и экстремистов
Также на эту тему: Песков раскрыл подробности о переговорах Путина и Уиткоффа
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киев как разменная монета: США могут обменять Украину на Гренландию. Хроника событий на утро 22 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния