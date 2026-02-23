"Китайцы заинтересованы": Перенджиев рассказал о защите Севморпути совместно с Пекином - 23.02.2026 Украина.ру
"Китайцы заинтересованы": Перенджиев рассказал о защите Севморпути совместно с Пекином
Китай участвует в защите Севморпути, особенно в воздушном патрулировании вдоль арктических территорий РФ. Чаще всего такие вылеты проходят на Дальнем Востоке. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Говоря о защите территорий в Арктике, эксперт напомнил, что Россия не одна обеспечивает безопасность в регионе. "В вопросе защиты Севморпути и арктических рубежей мы не одни. С нами еще и Китай. Особенно это касается воздушного патрулирования вдоль наших северных территорий", — заявил Перенджиев.По его словам, китайская сторона заинтересована в таком сотрудничестве. "Китайцы тут заинтересованы в сотрудничестве с нами", — пояснил эксперт.При этом он уточнил географию совместных миссий. "Не скажу, что это происходит часто. Мы больше взаимодействуем на Дальнем Востоке. Там больше воздушного патрулирования. Но это патрулирование как раз осуществляется в части защиты Севморпути со стороны Берингова пролива", — добавил Перенджиев.Совместные полеты позволяют прикрыть важнейший арктический маршрут с восточного направления, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.О том, почему США именно сейчас заговорили о возвращении к испытаниям ядерного оружия — в материале "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.
"Китайцы заинтересованы": Перенджиев рассказал о защите Севморпути совместно с Пекином

04:00 23.02.2026
 
Китай участвует в защите Севморпути, особенно в воздушном патрулировании вдоль арктических территорий РФ. Чаще всего такие вылеты проходят на Дальнем Востоке. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Говоря о защите территорий в Арктике, эксперт напомнил, что Россия не одна обеспечивает безопасность в регионе. "В вопросе защиты Севморпути и арктических рубежей мы не одни. С нами еще и Китай. Особенно это касается воздушного патрулирования вдоль наших северных территорий", — заявил Перенджиев.
По его словам, китайская сторона заинтересована в таком сотрудничестве. "Китайцы тут заинтересованы в сотрудничестве с нами", — пояснил эксперт.
При этом он уточнил географию совместных миссий. "Не скажу, что это происходит часто. Мы больше взаимодействуем на Дальнем Востоке. Там больше воздушного патрулирования. Но это патрулирование как раз осуществляется в части защиты Севморпути со стороны Берингова пролива", — добавил Перенджиев.
Совместные полеты позволяют прикрыть важнейший арктический маршрут с восточного направления, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.
О том, почему США именно сейчас заговорили о возвращении к испытаниям ядерного оружия — в материале "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.
