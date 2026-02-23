https://ukraina.ru/20260223/kitaytsy-zainteresovany-perendzhiev-rasskazal-o-zaschite-sevmorputi-sovmestno-s-pekinom-1075952898.html

"Китайцы заинтересованы": Перенджиев рассказал о защите Севморпути совместно с Пекином

"Китайцы заинтересованы": Перенджиев рассказал о защите Севморпути совместно с Пекином - 23.02.2026 Украина.ру

"Китайцы заинтересованы": Перенджиев рассказал о защите Севморпути совместно с Пекином

Китай участвует в защите Севморпути, особенно в воздушном патрулировании вдоль арктических территорий РФ. Чаще всего такие вылеты проходят на Дальнем Востоке. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-02-23T04:00

2026-02-23T04:00

2026-02-23T04:00

новости

китай

россия

дальний восток

александр перенджиев

украина.ру

арктика

севморпуть

территория

защита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060627220_6:0:1300:728_1920x0_80_0_0_ed354f58d2916ccc04ead288e6b7c63a.jpg

Говоря о защите территорий в Арктике, эксперт напомнил, что Россия не одна обеспечивает безопасность в регионе. "В вопросе защиты Севморпути и арктических рубежей мы не одни. С нами еще и Китай. Особенно это касается воздушного патрулирования вдоль наших северных территорий", — заявил Перенджиев.По его словам, китайская сторона заинтересована в таком сотрудничестве. "Китайцы тут заинтересованы в сотрудничестве с нами", — пояснил эксперт.При этом он уточнил географию совместных миссий. "Не скажу, что это происходит часто. Мы больше взаимодействуем на Дальнем Востоке. Там больше воздушного патрулирования. Но это патрулирование как раз осуществляется в части защиты Севморпути со стороны Берингова пролива", — добавил Перенджиев.Совместные полеты позволяют прикрыть важнейший арктический маршрут с восточного направления, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.О том, почему США именно сейчас заговорили о возвращении к испытаниям ядерного оружия — в материале "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.

китай

россия

дальний восток

арктика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, дальний восток, александр перенджиев, украина.ру, арктика, севморпуть, территория, защита, главные новости, международные отношения, международная политика, эксперты, аналитики, аналитика