"Время Ч": Перенджиев о подготовке к боевым действиям в Арктике и роботизации войск

"Время Ч": Перенджиев о подготовке к боевым действиям в Арктике и роботизации войск

Опыт СВО активно применяют при подготовке арктических войск. В условиях вечной мерзлоты контроль над территорией могут устанавливать роботизированные системы. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру

Рассуждая о развитии арктических войск, эксперт заявил о применении опыта спецоперации. Уделяется особое внимание воздушным беспилотникам и наземным роботизированным системам для снабжения войск, установки инженерных заграждений и минирования, сообщил Перенджиев.По его словам, некоторые наработки в Арктике могут применяться даже шире. "Есть такое понятие "Время Ч". Это когда установление контроля определяется тем, что сапог солдата или гусеница танка нависает над вражеским окопом. Так вот в Арктике рассматривается вопрос о том, чтобы это "Время Ч" устанавливалось за счет роботизированной техники (танк или БТР), которая бы устанавливала контроль и обороняла территорию без присутствия человека" , — пояснил эксперт.Он также напомнил, что в Арктике еще до СВО проводились учения, связанные с высадкой десантных войск. "Это хороший опыт, чтобы рассматривать вопрос о совершенствовании наших сил специальных операций. Тем более, воздушные десанты на Украине мы пока не проводим", — добавил Перенджиев.При этом он уточнил специфику возможного конфликта в Арктике. "В целом же в случае конфликта в Арктике действия на суше будут минимальными. Основная нагрузка придется на морскую и воздушную составляющую" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.О том, почему США именно сейчас заговорили о возвращении к испытаниям ядерного оружия — в материале "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.

