Киев как разменная монета: США могут обменять Украину на Гренландию. Хроника событий на утро 22 января

В Кремле подтвердили, что переговоры российского лидера Владимира Путина с американскими представителями по Украине пройдут 22 января. Между тем в НАТО поднимается паника из-за возможности президента США Дональда Трампа затормозить помощь Украине, чтобы выторговать уступки по Гренландии

Президент России Владимир Путин подтвердил, что 22 января проведёт переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Встреча, как заявил глава государства на оперативном совещании с членами Совета безопасности, будет посвящена продолжению диалога по украинскому урегулированию."Планирую обсудить все эти вопросы… с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые тоже завтра приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования", — сказал Путин.Он также сообщил, что в ходе встречи планируется затронуть тему возможной судьбы замороженных российских активов в США. Кроме того, повестка дня включает обсуждение приглашения России в "Совет мира" и ситуацию вокруг сектора Газа.Новый план Трампа? в НАТО считают, что США могут прекратить помощь Киеву ради ГренландииВ Североатлантическом альянсе опасаются, что президент США Дональд Трамп может прекратить военную поддержку Киеву, если Дания не пойдёт на уступки в вопросе Гренландии. Об этом сообщает британское издание The i Paper со ссылкой на источники в НАТО.По информации газеты, один из высокопоставленных чиновников альянса предположил, что американский лидер способен использовать военную и разведывательную помощь Украине в качестве рычага давления в переговорах с Копенгагеном. "Высокопоставленные чиновники НАТО заявили, что опасаются, что президент США может пригрозить прекращением жизненно важной помощи Украине, если Дания не уступит его требованиям", — говорится в публикации.Это означает, что будущее финансирования и поставок оружия для ВСУ может оказаться в прямой зависимости от готовности Дании обсуждать статус стратегического арктического острова.Владимир Путин в свою очередь назвал возможную стоимость покупки Гренландии Соединёнными Штатами. По его оценке, сумма сделки могла бы составить от 200 миллионов до 1 миллиарда долларов."Если сравнить это со стоимостью приобретения США Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там $200–250 миллионов", — сказал Путин, комментируя планы администрации Дональда Трампа. Он напомнил, что Гренландия по площади примерно на 450 тысяч квадратных километров больше Аляски, которую США купили у Российской империи в 1867 году за 7,2 миллиона долларов золотом.При этом российский лидер добавил, что если пересчитать стоимость с учётом современных цен на золото, "цифра была бы больше, наверное, к миллиарду". По его мнению, американская экономика способна потянуть и такие расходы.Ранее, 21 января, на совещании с членами Совета безопасности Путин заявил, что ситуация с Гренландией не касается России, оставив этот вопрос на усмотрение Дании и США.Газета Daily Mail тем временем сообщила, что Дональд Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по 1 миллиону долларов, если население острова проголосует за присоединение к США.Между тем портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что Соединённые Штаты в ходе переговоров по Гренландии стремятся не к полному суверенитету над островом, а к развёртыванию передовой системы ПРО и обновлению оборонного соглашения с Данией. План, который, по данным издания, прорабатывает администрация Дональда Трампа, предусматривает размещение на острове многослойной системы противоракетной обороны "Золотой купол". Кроме того, Вашингтон намерен добиться модернизации Договора об обороне Гренландии 1951 года. Этот документ уже предоставляет США право создавать военные базы и оборонительные зоны на территории острова, и теперь американская сторона хочет его расширить и актуализировать.Ранее газета The New York Times сообщала о возможности передачи Данией суверенитета над отдельными участками Гренландии специально для строительства американских военных объектов. Издание приводило слова генсека НАТО Марка Рютте, который поддерживает компромисс по Гренландии: Дания может передать США суверенитет над отдельными участками острова для строительства военных баз — по аналогии с британскими базами на Кипре.В НАТО подтвердили, что переговоры между Данией, Гренландией и США продолжатся, чтобы "Россия и Китай никогда не получили там опорного пункта".На это депутат парламента Дании от Гренландии Ая Хемниц заявила, что генсек НАТО не имеет права вести переговоры по каким-либо вопросам относительно острова "без нашего участия".Фронтовая сводка Силы ПВО уничтожили 31 беспилотник над регионами России за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Красноармейском направлении разворачивается упорное сражение за Торецкое, одновременно ВС РФ ведут наступление на Кучеров Яр. Противник признаёт тяжёлые бои в районе Дорожного, Ивановки и Нового Шахово, куда активно забрасывает диверсионно-разведывательные группы.На Запорожском направлении российские подразделения заняли новые позиции в Приморском и продвинулись по дороге на Запорожье. Активизировались бои на подступах к Орехову с рубежа Щербаки–Нестерянка, а также в районах Малой Токмачки и Белогорья.На Северском направлении отмечается планомерное продвижение в сторону Рай-Александровки. Бои идут в Никифоровке, где инициатива принадлежит российским войскам, и в Резниковке, где сражение ведётся с применением всего спектра вооружений. В районе Закотного противник предпринимает безуспешные контратаки.На Купянском направлении усиливается давление к северу от города, в районе населённых пунктов Чугуновка, Ольховатка, Хатнее и Амбарное. Отмечается продвижение западнее Красного Первого.На Краснолиманском направнии ситуация остаётся позиционной в районе Красного Лимана, Дробышево, а также на подступах к Святогорску и Александровке без существенных изменений линии фронта.

