https://ukraina.ru/20260223/zhizn-posle-suda-promezhutochnye-itogi-vtoroy-torgovoy-voyny-trampa-1075949197.html

Жизнь после суда: промежуточные итоги второй торговой войны Трампа

Жизнь после суда: промежуточные итоги второй торговой войны Трампа - 23.02.2026 Украина.ру

Жизнь после суда: промежуточные итоги второй торговой войны Трампа

20 февраля Верховный суд США признал, что использование Дональдом Трампом закона "О международных чрезвычайных экономических ситуациях" от 1977 года выходило за пределы его полномочий. Решение выносилось по иску предприятий, понесших убытки от тарифов, и 12 преимущественно демократических штатов.

2026-02-23T06:00

2026-02-23T06:00

2026-02-23T06:00

сша

китай

канада

дональд трамп

барак обама (старший)

джо байден

верховный суд

ес

вто

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075276934_0:112:3070:1840_1920x0_80_0_0_57716dd0180bba7ee7e2edb8d8a34b66.jpg

Как следствие, Верховный суд отменил введённые Дональдом Трампом пошлины. Трамп погневался в соцсетях, написав несколько постов CapsLock, но не растерялся и ввёл новые 10% пошлины для "всех стран", которые затем поднял до 15%.Решение Верховного суда подводит символическую черту под торговой войной Дональда Трампа со всем миром, пусть инициатор данной войны и не планирует сдаваться.Первая торговаяВведение пошлин позиционировалось как акт восстановления справедливости и попытка вернуть ту модель глобализации, в которой США были не просто создателями текущей архитектуры мировой торговли, но и её выгодополучателем.При этом пошлины Трамп стал вводить ещё во время своего первого президентского срока. Под основной удар попал Китай, ЕС, Канада и Мексика.Пошлины против Китая охватили примерно 60% импорта из КНР и к 2020 году средняя ставка пошлины на китайский импорт составила 19%. Пекин ответил зеркальными мерами, но в итоге страны "сторговались" в обмен на обещание КНР закупить американских товаров на 200 млрд долларов (но цель не была достигнута из-за начала пандемии). С Мексикой и Канадой США заключили соглашение USMCA, которое заменило NAFTA.В 2018–2020 годах средняя тарифная ставка достигла 12–18%, тогда как при позднем Обаме ставка составляла 2–3%. Тогда сборы от пошлин составили порядка 80 млрд долларов против 33 млрд долларов при Обаме. При этом из собранных дополнительных 47 млрд долларов 30 млрд долларов пришлось направить на субсидии американским фермерам.Но на динамике торгового дефицита повышение пошлин не сказалось, напротив, он вырос с 500 млрд долларов в 2016–2017 годах до 600–800 млрд долларов. Зато пошлины просадили ВВП США примерно в диапазоне от 0,5 до 1%. США потеряли около 300 тыс. рабочих мест, а среднее домохозяйство потеряло 1,5 тыс. долларов за год действия пошлин из-за роста инфляции.Заодно Трамп отказался назначать судей в апелляционный орган ВТО, что позволило заблокировать разрешение торговых споров в ВТО, где как раз и оспариваются подобные ограничения.Примечательно, что судей не назначили и при Джо Байдене, а полной отмены пошлин после ухода Трампа из Белого дома не произошло. Канада добилась отмены части пошлин введением ответных тарифов, пошлины для ЕС заменили квотами, а Китай при Байдене продолжили зажимать ещё сильнее, чем при Трампе как пошлинами, так и санкциями.Вторая торговаяПоследствия второй волны введения пошлин Трампом полностью оценить невозможно — не прошёл и полный год с их введения, да и отмена пошлин компенсирована их повторным введением.Тем не менее, ряд цифр в наличии всё же имеется.Средняя тарифная ставка с 12–18% при первом Трампе увеличена до 16,8–23%, сборы от пошлин увеличились с 80 до 287 млрд долларов. Зато торговый дефицит почти удвоился, увеличившись с 600–800 млрд долларов до 1,2 трлн долларов. Если при первом подходе ВВП просел на 0,5–1%, то последствия второй волны введения пошлин могут привести к сокращению ВВП в диапазоне от 3 до 6%.Но цифрами последствия не ограничиваются.Во-первых, США из стабилизирующего фактора мировой политики и экономики становятся фактором дестабилизирующим.Первое введение пошлин изначально воспринималось союзниками США как придурь неадекватного президента, который неизбежно покинет Белый дом. Так оно преимущественно было.Второе введение пошлин вызывает резкое неприятие уже и со стороны союзников США, не говоря уже о полноценно отвечающем (как симметрично, так и ассиметрично) Китае. Исходя из опыта первой волны пошлин, даже уход Трампа с его заменой президентом-демократом (например губернатором Калифорнии) не приведёт к полному отказу от политики Трампа — пошлины и прочие ограничения будут сохранены.Таким образом, восприятие США не как союзника, а как источника проблем, сохранится. Другие страны уже действуют в условиях максимальной неопределённости, а потому руководствуются логикой снижения рисков, то есть зависимости от США. ЕС, например, начал идти по пути импортозамещения, хотя с России, объявившей о данном курсе в 2014 году, было принято глумиться.Кроме того, сокращение торговли с другими странами приводит к снижению их торгового профицита и, как следствие, сокращению объёмов вложений в американский госдолг. Это сокращение придётся как-то компенсировать: принуждать союзников силой или переносить фокус на внутренних заёмщиков.Во-вторых, пошлины бьют по американским потребителям, что приводит к снижению рейтингов Трампа и республиканцев, а также искам к Трампу о возмещении убытков от введенных им пошлин. Таковых исков в американских судах скопилось свыше двух тысяч.Бремя роста пошлин будет в итоге переложено на американские домохозяйства. Это аксиома и весь вопрос лишь в том, какую долю возросших издержек бизнес переложит на потребителя: 100%, 75% или 50%. Рост расходов на импорт вместе со спадом потребления неизбежен.В-третьих, никакого инвестиционного бума от введения пошлин и запуска импортозамещения автоматически не происходит.Если вычесть из инвестиций американских компаний за последний год вложения в ИИ, то инвестиционная активность оказывается весьма неуверенной и неоднородной. Пошлины на китайские непродовольственные товары не привели к созданию в США заводов, которые могли бы импортозаместить китайские товары. Инвестиционная активность концентрируется вокруг ИИ и связанных с ним производств, включая полупроводниковые заводы, построить которые США принудили своих союзников (например Тайвань) ещё при Джо Байдене.***Если изначальной целью введения пошлин было создание условий для развития американской промышленности за счёт удорожания импорта и расчистки внутреннего рынка для американских товаров, то пошлины в отрыве от комплекса налоговых и управленческих мероприятий совершенно неэффективны. И это очевидная вещь, которую должны были понимать советники Трампа.Если изначальной целью было обеспечение красивых показателей по ВВП и торговому балансу, то есть реализация логики казаться, а не быть, то пошлины оказали весьма ограниченный результат. Рост ВВП не тождественен росту богатства, а цифры по торговому балансу были испорчены масштабным импортом товаров в ожидании их анонсированного подорожания.Если в качестве первоначальной цели ставилось сокращение уровня американского госдолга, то введение пошлин в этом плане никак не поможет без кратного сокращения военных расходов, которые при Трампе-миротворце лишь выросли.Обречены на провал и многие сделки, которые США под давлением пошлин заключили с другими странами. Индия не собирается отказываться от закупок российской нефти, ЕС намерен пересмотреть торговое соглашение с США, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в решении Верховного суда США есть "обнадёживающий элемент" и "разделение властей в США, похоже, ещё работает". Проще говоря, после решения Верховного суда позиции Трампа ослабли, а значит у его противников есть шансы пересидеть Трампа.России, в принципе, от торговой войны Трампа с миром ни холодно, ни жарко — часть затронутых ею рынков для России закрыта с 2022 года. Однако, чем больше хаоса будет в американской внутренней политике и чем больше будет разладов между США и их союзниками, тем лучше нам.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

сша

китай

канада

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

сша, китай, канада, дональд трамп, барак обама (старший), джо байден, верховный суд, ес, вто, эксклюзив