"Развеять иллюзии": эксперт о том, почему России надо выйти из договора о запрещении ядерных испытаний
Запад пошел на поддержку Украины только потому, что был уверен: Россия не применит ядерное оружие. Чтобы переломить эту логику, Москве необходимо развеять эти иллюзии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Корреспондент спросил, что именно нужно сделать России для повышения уровня ядерного сдерживания — провести испытания или применить оружие. Эксперт ответил однозначно, назвав конкретные шаги, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации."Бесспорно. России надо окончательно выйти из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Пока мы двусмысленно приостановили его действие. И отказаться от договора о запрете ядерных испытаний в трех сферах: в атмосфере, в космосе и под водой. И провести соответствующие испытания", — заявил Фененко.По словам собеседника Украина.ру, дело не ограничивается только техническими соглашениями. "И, полагаю, стоит денонсировать меморандум "ядерной пятёрки" от 3 января 2022 года. Это было заявление, что легальные ядерные державы будут воздерживаться от применения ядерного оружия", — пояснил политолог.Фененко раскрыл прямую связь между этим документом и решениями Запада. "Запад потому во многом и решился на военную поддержку Украины, что после подписания такого документа был уверен: Россия не пойдет на ядерную эскалацию. Надо развеять у них эти иллюзии", — резюмировал эксперт.
"Развеять иллюзии": эксперт о том, почему России надо выйти из договора о запрещении ядерных испытаний

05:15 23.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Запад пошел на поддержку Украины только потому, что был уверен: Россия не применит ядерное оружие. Чтобы переломить эту логику, Москве необходимо развеять эти иллюзии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Корреспондент спросил, что именно нужно сделать России для повышения уровня ядерного сдерживания — провести испытания или применить оружие. Эксперт ответил однозначно, назвав конкретные шаги, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации.
"Бесспорно. России надо окончательно выйти из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Пока мы двусмысленно приостановили его действие. И отказаться от договора о запрете ядерных испытаний в трех сферах: в атмосфере, в космосе и под водой. И провести соответствующие испытания", — заявил Фененко.
По словам собеседника Украина.ру, дело не ограничивается только техническими соглашениями. "И, полагаю, стоит денонсировать меморандум "ядерной пятёрки" от 3 января 2022 года. Это было заявление, что легальные ядерные державы будут воздерживаться от применения ядерного оружия", — пояснил политолог.
Фененко раскрыл прямую связь между этим документом и решениями Запада. "Запад потому во многом и решился на военную поддержку Украины, что после подписания такого документа был уверен: Россия не пойдет на ядерную эскалацию. Надо развеять у них эти иллюзии", — резюмировал эксперт.
Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Михаил Делягин: России достаточно сделать всего три шага, чтобы выбить украинское оружие из рук Запада" на сайте Украина.ру.
