Фененко: После событий в Курской области Запад и Япония решили, что ядерное сдерживание "размыто"

На Западе и в Японии больше не верят в ядерное сдерживание: после событий в Курской области там решили, что с ядерной державой можно воевать и обычными средствами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-02-23T04:15

Журналист спросил, действительно ли ядерное сдерживание перестало работать в современных международных отношениях. Эксперт подтвердил, что после событий в Курской области на Западе и в Японии сочли этот механизм размытым, придя к опасному выводу о возможности неядерной войны на территории ядерной державы."Кстати, первым таким сомнением у них стала война Вьетнама и Китая в 1979 году. Вьетнам нанес поражение Китаю, никто ядерное оружие не применил. Затем была Фолклендская война 1982 года, когда Аргентина оккупировала часть территории ядерной державы — Великобритании, опять никто ядерное оружие не применил", — напомнил Фененко.По словам эксперта, именно эти исторические примеры создали основу для нового восприятия. "События в Курской области 2024 года убедили их в этом", — констатировал политолог.Он также отметил, что теперь Запад и Япония исходят из уверенности в безопасности эскалации обычными средствами. "Они решили, что можно вести неядерную войну на территории ядерной державы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.Также по теме "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.

2026

Новости

