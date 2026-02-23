Фененко: После событий в Курской области Запад и Япония решили, что ядерное сдерживание "размыто" - 23.02.2026 Украина.ру
Фененко: После событий в Курской области Запад и Япония решили, что ядерное сдерживание "размыто"
Фененко: После событий в Курской области Запад и Япония решили, что ядерное сдерживание "размыто" - 23.02.2026 Украина.ру
Фененко: После событий в Курской области Запад и Япония решили, что ядерное сдерживание "размыто"
На Западе и в Японии больше не верят в ядерное сдерживание: после событий в Курской области там решили, что с ядерной державой можно воевать и обычными средствами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2026-02-23T04:15
2026-02-23T04:15
Журналист спросил, действительно ли ядерное сдерживание перестало работать в современных международных отношениях. Эксперт подтвердил, что после событий в Курской области на Западе и в Японии сочли этот механизм размытым, придя к опасному выводу о возможности неядерной войны на территории ядерной державы."Кстати, первым таким сомнением у них стала война Вьетнама и Китая в 1979 году. Вьетнам нанес поражение Китаю, никто ядерное оружие не применил. Затем была Фолклендская война 1982 года, когда Аргентина оккупировала часть территории ядерной державы — Великобритании, опять никто ядерное оружие не применил", — напомнил Фененко.По словам эксперта, именно эти исторические примеры создали основу для нового восприятия. "События в Курской области 2024 года убедили их в этом", — констатировал политолог.Он также отметил, что теперь Запад и Япония исходят из уверенности в безопасности эскалации обычными средствами. "Они решили, что можно вести неядерную войну на территории ядерной державы", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.Также по теме "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Фененко: После событий в Курской области Запад и Япония решили, что ядерное сдерживание "размыто"

04:15 23.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
На Западе и в Японии больше не верят в ядерное сдерживание: после событий в Курской области там решили, что с ядерной державой можно воевать и обычными средствами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Журналист спросил, действительно ли ядерное сдерживание перестало работать в современных международных отношениях.
Эксперт подтвердил, что после событий в Курской области на Западе и в Японии сочли этот механизм размытым, придя к опасному выводу о возможности неядерной войны на территории ядерной державы.
"Кстати, первым таким сомнением у них стала война Вьетнама и Китая в 1979 году. Вьетнам нанес поражение Китаю, никто ядерное оружие не применил. Затем была Фолклендская война 1982 года, когда Аргентина оккупировала часть территории ядерной державы — Великобритании, опять никто ядерное оружие не применил", — напомнил Фененко.
По словам эксперта, именно эти исторические примеры создали основу для нового восприятия. "События в Курской области 2024 года убедили их в этом", — констатировал политолог.
Он также отметил, что теперь Запад и Япония исходят из уверенности в безопасности эскалации обычными средствами. "Они решили, что можно вести неядерную войну на территории ядерной державы", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Александр Перенджиев: Россия копит морские дроны для отпора НАТО на Балтике и операций в районе Одессы" на сайте Украина.ру.
